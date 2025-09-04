Erste Juden-Vertreibung in Tübingen fiel mit Gründung der Universität zusammen

Die Tübinger Kronengasse: Gegenüber dieser neuen Stele für Fritz Bauer liegt das Haus Nummer 6. Das bewohnte die Familie von Leopold Hirsch. Bauer war ein Nachkomme dieser Familie.

TÜBINGEN. Die erste Spur ist ganz offensichtlich: Die Judengasse in Tübingen hieße nicht so, wenn dort nicht Juden gelebt hätten. Die seltsamerweise kreuzförmig angelegte Judengasse ist dem Marktplatz nahe, also dem damaligen Zentrum der Stadt. An ihrem westlichen Ende liegt ein kleiner Platz, der lange »süßes Loch« genannt wurde, benannt nach einem Gewürzhändler mit dem Nachnamen Süß.

Es sei bezeugt, so Helga Kansy, dass im Jahr 1335 erstmals Juden in Tübingen lebten. Nicht bezeugt sei, dass 1348 erstmals eine Vertreibung von jüdischem Leben in Tübingen stattgefunden hat. Im folgenden 15. Jahrhundert haben sich Menschen jüdischen Glaubens wieder in der Stadt angesiedelt: Im Jahr 1450 gab Graf Ulrich von Württemberg einem Herrenberger Juden die Freiheit, sich in Tübingen niederzulassen. Für das Jahr 1470 sind fünf Familien bezeugt.

Die Uni Tübingen hatte von Beginn an ein ambivalentes Verhältnis zum Judentum

Graf Ulrich starb 1476. Dessen Neffe Graf Eberhard (im Bart) erbte den Landesteil Württemberg-Urach. 1477 gründete er die Universität im damals rund 2.000 Einwohner zählenden Tübingen. Dass die seinerzeit dort lebenden Juden im selben Jahr vertrieben wurden, kann kein Zufall sein. Dennoch war jüdische Kultur seitdem stets in der Stadt vertreten: Auf dem Gebiet der Religion und jenem der Bildung. Denn unter Eberhards Nachfolger Herzog Ulrich wurde Tübingen protestantisch. Und wer im evangelischen Stift Theologie studieren wollte, kam um das Studium der hebräischen Sprache nicht herum.

In der Folgezeit entstand eine paradoxe Situation: In Württemberg lebende Juden, die Rabbiner werden wollten, mussten einen Teil ihres Studiums im evangelischen Stift Tübingen absolvieren. Über dem Eingang zur Bursagasse 4 erinnert der »Reuchlin-Löwe« an Johannes Reuchlin, der als Nicht-Jude zum größten Hebräiker seiner Zeit reifte.

Ein Jude wurde Uni-Rektor

An der Universität durften Juden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nur dann Professoren werden, wenn sie getauft waren. Samuel Marum Mayer, der sich 1831 taufen ließ, wurde 1849/50 sogar Rektor der Universität. Die Assimilierung durfte aber nicht zu weit getrieben werden, wie ein Zeitsprung in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zeigt: Der spätere Schriftsteller Berthold Auerbach wurde Mitglied der Burschenschaft Germania. Damit musste er seine Ambitionen, Rabbi zu werden, aufgeben.

Während seines Studiums in Tübingen lebte Auerbach in der Neckargasse 22. In dieser Gasse war seinerzeit die Tübinger Textilindustrie zu Hause, neben Berufen in der Juristerei, der Medizin und dem Bankwesen der größte Sektor jüdischen Arbeitslebens in Württemberg zu dieser Zeit. Vor der Neckargasse aus war der Weg zur Synagoge in der Gartenstraße kurz.

Mit Leopold Hirsch blühte jüdisches Leben in Tübingen auf

Dass jüdisches Leben in Tübingen ab Mitte des 19. Jahrhunderts stark aufblühte, lag hauptsächlich an Leopold Hirsch, der sich zunächst in Wankheim angesiedelt hatte, wo es bereits eine jüdische Gemeinde gab. Die Geschäfte wurden allerdings in Tübingen gemacht. 1850 ersuchte der Textilhändler erstmals darum, das Tübinger Bürgerrecht zu erlangen. Zunächst wurde es ihm als »nicht wünschenswert« abgeschlagen. 1855 wurde es ihm gewährt. Hirsch zog mit seiner Familie in die Kronengasse 6 in der Tübinger Altstadt.

Zu seinen Nachkommen zählte der spätere Staatsanwalt der Bundesrepublik Deutschland, Fritz Bauer: In den 1960er-Jahren galt er als strenger Verfolger und Aufklärer von Verbrechen des Nationalsozialismus, die in Tübingen mit der Zerstörung der Synagoge in der Gartenstraße und der Vertreibung der Juden aus der Stadt gipfelten. So eigneten sich die Nazis Gebäude in der Wilhelmstraße an, die zuvor dem wenige Jahre vorher höchst angesehenen Privatbankier Sigmund Weil gehört hatten.

Dessen Verwandter Albert Weil, der als innovativ geltende Verleger der Tübinger Chronik, lebte in den 1930er-Jahren in der damals als Prachtstraße geltenden Uhlandstraße, so wie auch Simon Hayum, der mit seinem Vetter Julius Katz die größte Anwaltskanzlei der Stadt führte. Sein Sohn Heinz Hayum saß bis weit in die 1930er-Jahre hinein für die liberale DDP im Tübinger Gemeinderat.

Die Tübinger Universität galt als erste als »judenfrei« im NS-Staat

Stolpersteine erinnern heute an die Juden, die ab 1933 aus Tübingen vertrieben worden waren. In den letzten Jahren machte Stadt auch auf die Täter aufmerksam. Eine Stele an der Ecke Bursagasse/Neckargasse erinnert daran, dass der Tübinger Theodor Dannecker vom Gebäude Bursagasse 18 aus Adolf Eichmann zuarbeitete, der die Vertreibung der Juden aus Deutschland maßgeblich mitorganisierte.

Ein Stolperstein in der Stiftskirche erinnert an den Wankheimer Pfarrer Richard Gölz, der während der Nazizeit untergetauchten Juden half, aus dem Land zu kommen. Und heute? Öffentlich, so Helga Kansy, gebe es keine Zeichen von jüdischer Kultur in Tübingen. Die nächsten Synagogen sind die in Rexingen bei Horb und in Stuttgart. (GEA)