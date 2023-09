Es war eine hitzige Diskussion: Die CDU Kusterdingen lud am Donnerstag Befürworter und Gegner von Windkraftenergie auf Kusterdinger Gemarkung in den Gasthof Höfle. Die Gemeindeverwaltung möchte, in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Tübingen, drei Anlagen aufstellen. Die Befürworter betonten die Notwendigkeit dafür, um die Wende weg von fossiler Energie zu schaffen. Die anderen wollen Atomstrom am liebsten behalten.

Windräder drehen sich. Foto: Federico Gambarini/DPA Windräder drehen sich. Foto: Federico Gambarini/DPA

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.