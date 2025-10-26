Ernstfall üben: Helfertag in Mössingen mit Viertklässlern

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Der Andrang war stark: 85 Kinder aus allen vierten Klassen der Farrenberg-Grundschule nahmen am Freitag am Helfertag teil. Die Freiwillige Feuerwehr Mössingen öffnete ihr Gebäude für die Schüler. Die bekamen nicht nur deren Inneres zu sehen, auch das örtliche THW und das Rote Kreuz Mössingen-Ofterdingen führten ihre Einsatz-Fahrzeuge vor.

Schulfrei haben ist das eine. Kurze Filme anzusehen ist das andere: Der Helfertag ging für die Schülerinnen und Schüler mit Anschauungsunterricht los: Alle drei Organisationen stellten sich mit kurzen, erklärenden Filmen über ihren jeweiligen Tätigkeitsbereich vor. Bei der Feuerwehr kam der ganze Ablauf eines Alarms zur Sprache: vom abgesetzten Notruf, über den Pieper, der bei den Feuerwehrleuten losgeht, bis hin zum Einsatz.

Anschließend teilten sie sich in vier Gruppen auf, die zwischen den vier Stationen wechselten. Bei Andrea Schuler vom DRK frischten die Kinder ihre Kenntnisse zur stabilen Seitenlage auf und erfuhren, welche Maßnahmen die Sanitäter vornehmen, wenn sie Menschen reanimieren. »Das ist direktes Wissen, das so nicht an der Schule vermittelt wird«, sagte Andrea Schuler.

Ein Hebekissen könnte elf Elefanten tragen

Thomas Eger hatte das BEBA-Team mitgebracht – BEBA steht für Brandschutz-Erziehung und Brandschutz-Aufklärung. Sie simulierten einen Fettbrand, in einem Topf in der Küche. Was tun? Schnell vom Ofen nehmen, um die Zündenergie zu reduzieren und abdecken, um Sauerstoff zu entziehen. Aber auf keinen Fall versuchen, diese Art von Brand mit Wasser zu löschen! Das gäbe eine Fettexplosion: Dabei wird das Öl heißer als die Siedetemperatur des Wassers, das schlagartig aufkocht und eine Dampfwolke bildet.

Bei Bernd Siegmann durften die Kinder ein Hebekissen bedienen, das ein Maximalgewicht von 66,9 Tonnen stemmen kann. »Wir haben die großen Dimensionen so umgelegt, dass es die Kinder verstanden haben«, sagte Siegmann hinterher. So schlugen die Kinder vor, das Gewicht von afrikanischen Elefanten zur Rate zu ziehen: Einer wiege rund sechs Tonnen. Damit könnte das Hebekissen elf Elefanten tragen – wenn die denn draufpassen würden. (GEA)