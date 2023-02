Erneute Demo von Fridays for Future und Ende Gelände in Tübingen

Klimaaktivisten von Fridays for Future protestieren in Tübingen gegen den Kohleabbau bei Lützerath in Nordrhein-Westfalen. FOTO: RUNGE

TÜBINGEN. Auch wenn Lützerath in Nordrhein-Westfalen mittlerweile geräumt ist und sogar die letzten zwei Aktivisten aus den underirdischen Tunneln entfernt wurden: Fridays for Future und Ende Gelände Tübingen machen weiter. Erneut riefen die Klimaschutzvereine zum Protest auf und versammelten zahlreiche Demonstranten am Mittwochabend auf dem Holzmarkt in Tübingen, um gegen den geplanten Abbau der Braunkohle bei Lützerath zu protestieren.

»Auch wenn in Lützerath keine Besetzer und Besetzerinnen mehr sind, ist die Kohle immer noch im Boden. Und solange, wie sie von der Förderung und Verstromung bedroht ist, werden wir dagegen protestieren«, sagte Natalie Edelmann von Fridays for Future Tübingen. Die Demonstranten sehen durch die Erweiterung des Tagebaus Garzweiler und den damit einhergehenden Abriss des Weilers Lützerath die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels gefährdet. (pru)