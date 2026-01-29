Empörung in Kusterdingen: Rathaussturm auf kurzen Beinen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Gemeinderat Gerhard Mayer (FDP) fühlte sich nach eigenem Bekunden »überrumpelt«, die Gemeinderäte der Härtenliste strahlten dagegen um die Wette: Die jüngste Gemeinderatssitzung in Kusterdingen hatte einen denkwürdigen Auftakt. Denn zur Einwohner- und Jugendfragestunde waren - nur eine Woche nach der umstrittenen Entscheidung des Gremiums, der Jugendfarm Härten eine weitere Förderung der Personalkosten zu streichen - rund 90 Besucher gekommen, um ihren Unmut über diese Entscheidung kund zu tun. So viele Menschen, dass das Gremium sich gezwungen sah, die nichtöffentliche Sitzung zu vertagen, um pünktlich mit der öffentlichen Sitzung zu beginnen. Für die meisten Besucher gab es keine Sitzplätze, viele Kinder hatten selbstgemalte Protestplakate dabei. Und Unterschriften.

Aus droht in wenigen Monaten

Insgesamt 583 Unterschriften für den Erhalt der Jugendfarm hätten die Kinder in Eigeninitiative gesammelt, erklärte ein stolzer Vater dem Gremium. Seine Tochter sei »den ganzen Tag im Dorf unterwegs gewesen«. Ein Mädchen erklärte selbst: »Wir finden die Entscheidung falsch und sind nicht bereit, auf die Jugendfarm zu verzichten.« Doch dieses Aus droht der Jugendfarm, wie Jens Peter, Vorstand des Trägervereins, in der Einwohnerfragestunde ebenfalls mitteilte. Die Entscheidung des Gemeinderats sei ein »Schlag ins Gesicht« gewesen, erklärte Peter. Seit 2019 seien die Personalkosten der Jugendfarm für Pädagogen gefördert worden - nun könne die Jugendfarm auch mit einer Spende der Volksbank den Betrieb nur noch »zwei bis drei Monate« aufrecht erhalten.

Viele Kinder besuchten die Gemeinderatssitzung. Ringsum gab es keine Sitzplätze mehr. Foto: Alexander Thomys Viele Kinder besuchten die Gemeinderatssitzung. Ringsum gab es keine Sitzplätze mehr. Foto: Alexander Thomys

Andere Eltern beklagten den damit drohenden Wegfall einer gesicherten Kinderbetreuung am Freitagnachmittag, wenn die Jugendfarm mit Hausaufgabenbetreuung und Spielzeit gerade für Alleinerziehende in die Bresche springe. Eine Mutter sprach konkret die Sommerferienbetreuung an, die bisher von der Jugendfarm geleistet wurde. Wie die Gemeinde diese Lücke zu schließen gedenke, fragte die Kusterdingerin und erhielt von Bürgermeister Dr. Jürgen Soltau keine wirklich schlüssige Antwort. Man wolle mit der Jugendfarm reden, erklärte der Kusterdinger Schultes gebetsmühlenartig. Ein Vater reagierte aufgebracht: »Da streichen sie 30.000 Euro und erwarten, dass die Jugendfarm ihr Angebot einfach gleich bleibt? Sie zerstören dieses Angebot. Sie sagen radikal: Sie wollen die Jugendfarm gar nicht.«

Gemeinderäte dürfen nicht sprechen

Immer wieder wurden von den Gemeinderatsfraktionen Statements eingefordert. Doch diese dürfen sich in der Einwohnerfragestunde nicht äußern. Dies taten die Räte dann erst am Ende der Sitzung, als sie unter dem Punkt »Verschiedenes« die Jugendfarm-Debatte ansprachen. »Niemand muss sich öffentlich als jämmerlich bezeichnen lassen«, sagte Elvira Hornung (FWV) und kritisierte damit Johannes Färber (Härtenliste), der öffentlich den Antrag für eine geheime Abstimmung in Sachen Jugendfarm mit diesem Wort kritisiert hatte. Die geheime Abstimmung sei ein »legitimes Mittel der Gemeindeordnung«, erklärte Hornung. Sie sei »für alle Bürger gewählt worden, nicht für diejenigen, die am lautesten trommeln«.

Für die meisten Eltern gab es nur Stehplätze. Viele Menschen waren gekommen, um ihre Solidarität mit der Jugendfarm deutlich zu machen. Foto: Alexander Thomys Für die meisten Eltern gab es nur Stehplätze. Viele Menschen waren gekommen, um ihre Solidarität mit der Jugendfarm deutlich zu machen. Foto: Alexander Thomys

Adam Dürr (FWV) ärgerte sich über die seiner Meinung nach fehlerhafte Berichterstattung: Das Gremium habe die Jugendfarm nicht »auf null gesetzt«, sondern sie erhalte die gleichen Förderungen wie alle anderen Vereine auf. Dürr vergaß dabei allerdings, dass die Jugendfarm ein Angebot der offenen Jugendarbeit darstellt - die besuchenden Kinder müssen nicht Vereinsmitglieder in der Jugendfarm sein. Dürr nannte als Beispiel den Musikverein, der ebenfalls jährlich fünfstellige Kosten habe. »Wir machen ein Sommerfest, sechs Altpapiersammlungen. Soll die Jugendfarm doch auch Mitgliedsbeiträge erheben - das Geld wächst nicht auf Bäumen.«

Vera Ambros (Härtenliste) wollte das so nicht stehen lassen. Die Mitglieder der Jugendfarm würden sich ebenfalls ehrenamtlich engagieren, als »Kucheneltern«, auf dem Weihnachtsmarkt, mit einer Schrottsammlung und beim samstäglichen Putzdienst. Die Betreuung der Kinder und Jugendlichen sei aber ausschließlich mit Ehrenamtlichen nicht machbar, hier brauche es pädagogische Fachkräfte. Zudem kritisierte Ambros, dass die Vertreter der Jugendfarm vor einer Woche kein Rederecht erhalten hatten. »Das war in dieser Sitzung der Tiefpunkt«, kommentierte Ambros, woraufhin Bürgermeister Soltau konterte, dass die Härtenliste dies hätte beantragen können. Bei der Feuerwehr allerdings hatte Soltau proaktiv selbst gehandelt.

Elvira Hornung (FWV) sah den Besucherandrang kritisch. Sie sei gewählt worden, um für alle Bürger zu entscheiden und nicht für diejenigen, die am lautesten trommeln würden. Foto: Alexander Thomys Elvira Hornung (FWV) sah den Besucherandrang kritisch. Sie sei gewählt worden, um für alle Bürger zu entscheiden und nicht für diejenigen, die am lautesten trommeln würden. Foto: Alexander Thomys

Gerhard Mayer (FDP) störte sich vor allem an der Berichterstattung in den Medien - beide Tageszeitungen hatten die Entscheidung kritisch kommentiert. »Mir ging es nicht gut am Wochenende. Solche Schlagzeilen sind laut, zugespitzt und emotional aufgeladen. Diese Art von Rhetorik brauchen wir nicht«, sagte Mayer.

Immerhin wurde trotz aller Emotionalität - Soltau sprach von der schlechtesten Stimmung zwischen den Fraktionen in seiner langen Amtszeit - ein Türchen für die Jugendfarm geöffnet. So deutete Siegfried Maier (FWV) an, dass nie nach einem Kompromiss gefragt worden sei. »Die Härtenliste geht immer all in«, kritisierte Maier. »Deshalb sind wir jetzt in dieser blöden Situation.« Allein: Auch die anderen Fraktionen hatten in der Diskussion keinen Kompromissvorschlag gemacht. Auch Mayer (FDP) kann sich vorstellen, bei der Jugendfarm zu einem Kompromiss zu kommen. In Anlehnung an den Antrag der Härtenliste, ein 200 Jahre altes Gebäude in Wankheim zu erhalten, sagte Mayer: »Anstatt ein marodes Bauernhaus in Wankheim zu sanieren, könnte man das Geld zielgerichtet der Jugendfarm geben.« (GEA)