Ein ganz besonderer Apfelbaum für den Kirchentellinsfurter Einsiedel

Zwischen 300 bis 600 Apfelsorten gibt es in der Region, schätzt Streuobst-Experten Tschersich. Dass es sich bei dem Graf-Eberhard-Apfel wirklich um eine neue Sorte handelt, liegt an der Art des Fundes: Der Lehrer hat bestätigt, dass an dieser Stelle der Schule nie ein Baum gepflanzt wurde. Damit kann es sich nur um einen Sämling handeln, und der Reutlinger Fachberater für Obst- und Gartenbau hat auch schon einen Verdacht: Die Früchte des Baumes haben viele Ähnlichkeiten mit der Sorte Pink Lady, die es oft im Handel gibt. Ein Schüler könnte die Reste eines solchen Apfels aus dem Fenster geworfen haben. Ein Apfelkern ging auf. (iwa)