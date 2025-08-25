Eidechsen verzögern den Straßenbau im Kreis Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS TÜBINGEN. »Gladiator« kämpft gerade am Straßenrand mit einer Maus, als er von den Biologen eingefangen wird. Das leuchtend grüne Eidechsenmännchen hat deutliche Bissspuren, wie die Biologin Jennifer Theobald feststellt, als sie »Gladiator« später in ihrer Hand hält. »Zauneidechsen gehen gerne in Mäuselöcher und die Mäuse lassen sich das nicht gefallen«, erklärt die Eidechsenjägerin. »Wahrscheinlich hätte die Maus den Kampf gewonnen. Aber sie hätten wohl nicht bis zum Tod gekämpft«, vermutet sie. Hauskatzen und Mähroboter seien tödlicher für Eidechsen als Mäuse.

Nun kommt »Gladiator« in einen Stoffbeutel. Der Hausbesetzer muss umziehen. Ein Ersatzhabitat – ein Eidechsenparadies mit Totholz-Sonnenbank - wurde einige hundert Meter weiter geschaffen. Denn Jennifer Theobald und ihre beiden Kollegen von der Firma Tierökologie und Planung GmbH in Filderstadt sind professionelle Eidechsenretter. Die Zauneidechse ist eine streng geschützte Art und muss laut Naturschutzgesetz bei Bauprojekten umgesiedelt werden. Seit elf Jahren macht Theobald den Job und hat nach eigenen Angaben tausende Eidechsen gefangen.

Jennifer Theobald bei der Arbeit. Foto: Frank Pieth Jennifer Theobald bei der Arbeit. Foto: Frank Pieth

Es sind nur 900 Meter kaum befahrene Landstraße, die Rottenburg-Oberndorf und Ammerbuch-Poltringen verbinden. Die Straße ist in keinem sehr guten Zustand. Sie ist schmal, voller Schlaglöcher, an den Rändern schlecht befestigt und hat eine Kuppe, wegen der man den Gegenverkehr erst spät sehen kann. Deshalb soll die Straße von viereinhalb Metern auf fünf Meter verbreitert werden. Das klingt nicht viel, ist in der deutschen Bürokratie aber ein großer Unterschied. »Wenn wir nur den Belag erneuern würde, dann bräuchten wir keine artenschutzrechtliche Untersuchung. Weil wir aber in die Böschung eingreifen und verbreitern, brauchen wir das«, erklärt Jens Kehrer, Sachgebietsleiter Straßen beim Landratsamt Tübingen. »Die artenschutzrechtlichen Kartierungen und Gutachten haben die Planungen für diese Straße um zwei Jahre verzögert«, sagt Kehrer. Außerdem kosten sie 120.000 Euro bei Gesamtkosten von 1,35 Millionen Euro für den Ausbau der Straße.

Im Kreis Tübingen ist ein Abfangen von Zauneidechsen bei fast jedem Straßenbau Projekt notwendig, erinnert sich Kehrer, der den Job seit fünf Jahren macht. Der Kostenanteil dafür ist unterschiedlich hoch. »Bei der Straße zwischen Oberndorf und Reusten waren es 88.000 Euro bei Gesamtkosten von 5,5 Millionen«.

Jennifer Theobald findet, dass es zu kurz gedacht sei, die Kosten für jede einzelne Eidechse auszurechnen. »Die Zauneidechse ist eine Schirmart«, sagt sie. »Wenn die Zauneidechse da ist, dann sind auch andere Arten da. Mein Kollege hat an dieser Straße an einem Tag 91 Wildbienenarten, 60 Vogelarten und zwölf Fledermausarten festgestellt«, erklärt die Biologin. Die 120.000 Euro umfasse die Kartierung aller Arten und die Ausgleichsmaßnahmen, wie das Einfangen der Eidechsen.

Daran, dass die Artenschutzmaßnahmen notwendig sind, lässt Theobald keinen Zweifel. »Es werden immer weniger Lebensräume und in den Lebensräumen immer weniger Eidechsen«, stellt die Expertin bei ihren Kartierungen fest. »Wo ich früher 30 Eidechsen gesehen habe, sehe ich heute nur noch hier und da mal eine«. Die Eingriffe im Zug des Straßenbaus seien eine Chance, verschiedene Habitate gezielt zu verbinden. »Manchmal sehen die Lebensräume hinterher besser aus als vorher«, weiß die Expertin.

Wie aber fängt man eine Eidechse? »Man braucht viel Erfahrung, um sie zunächst zu sehen und dann auch zu fangen«, weiß Theobald. Die Eidechsenjägerin hat dafür zwei Methoden: Wenn die Eidechse einige Meter von ihr weg auf einem Stück Holz sitzt, verwendet sie eine Eidechsenangel. Das ist ein Stock mit einer Schlinge daran. »Wenn sich die Eidechsen sonnen, dann sind sie oft sehr entspannt«, weiß die Expertin. Wenn die Eidechse etwas näher vor ihr ist, fängt sie das Tier mit einem Schwamm, den sie auf das Reptil legt, um es nicht zu verletzen. Sieht sie das Tier nur vorbeihuschen, dann markiert sie die Stelle mit einem Fähnchen, um später noch einmal vorbeizuschauen, ob das Tier noch da ist.

Jennifer Theobald mit der Eidechsenangel Foto: Frank Pieth Jennifer Theobald mit der Eidechsenangel Foto: Frank Pieth

Nicht jeder darf Eidechsen fangen. Man benötigt dafür eine besondere Genehmigung. Theobald hat sie. »Ich darf, glaube ich, fast alle Tierarten fangen, die hier vorkommen könnten«, sagt sie. In der Praxis sind es meistens Eidechsen und Blindschleichen. »Fledermäuse und Wildbienen können fliegen. Sie einzusammeln und umzusiedeln würde keinen Sinn machen. Ringelnattern sind relativ häufig und Giftschlangen leben meistens in Gebieten, in denen kaum Straßen gebaut werden«, erklärt sie.

Die Biologen gehen an mehreren Terminen in diesem Herbst und im nächsten Frühjahr die Straße ab, sammeln die Eidechsen ein und siedeln sie um. »Die Idee ist, dass wir immer weniger Eidechsen finden und am Ende kaum noch welche«, erklärt Theobald. Die Zeit jetzt sei ideal, weil die Eidechsen ihre Eier gelegt haben. »Wenn wir ein Gelege mit frisch geschlüpften Jungeidechsen finden, dann haben wir gleich mal sechs oder sieben Tiere auf einen Streich«, sagt Theobald. Wie viele Tiere an einem Tag gesammelt werden, das variiere. »Letzte Woche haben wir mal an einem Tag 70 Mauereidechsen umgesiedelt«, sagt die Eidechsenjägerin. Es habe aber auch schon Tage gegeben, an denen sie leer ausgingen. Entlang der 900 Meter Straße leben laut Theobalds Schätzung 200 Eidechsen, zwischen 30 und 50 davon will sie umsiedeln, denn alle bekommt man nicht.

Entscheidend sei für die wechselwarmen Reptilien das Wetter. Bei Temperaturen unterhalb von 15 Grad Celsius zeigten sich die Eidechsen nicht. Wenn es aber zu heiß ist, würden die Tiere verkochen und sie verkriechen sich. »Als es in den letzten Wochen so heiß war, konnten wir um zehn Uhr einpacken, weil sich keine Tiere mehr zeigten«, erklärt Theobald. Die aktivsten Jahreszeiten der kleinen Echsen seien deshalb Frühjahr und Herbst.

Eidechsen umzusiedeln, das ist laut Theobald noch relativ einfach. »Fledermäuse sind supertraditionell. Wenn man sie umsiedelt, fliegen sie immer wieder in die gleiche Scheune oder den gleichen Kirchturm zurück, in dem sie bereits seit hundert Jahren hausen«, sagt sie. Dass die Umsiedelung von Fledermäusen besonders kostspielig und zeitaufwendig ist, zeigte sich bei der Reaktivierung der Hermann-Hesse-Bahn zwischen Stuttgart und Calw. Im Hirsauer Tunnel bei Calw haben sich etwa 1000 Fledermäuse von 15 streng geschützten Arten angesiedelt. Um sie zu schützen, wurde ein »Tunnel im Tunnel« gebaut, der den Tunnel in einen Bereich für Züge und einen für Fledermäuse teilte.

Doch woher weiß eine Fledermaus, welcher Tunnel für sie reserviert ist? Dafür wurden Schallwellen eingesetzt. Doch nicht alle Fledermausarten sprangen sofort darauf an. Wenn die Hermann-Hesse-Bahn wie jetzt geplant Ende dieses Jahres in Betrieb gehen kann, dann sind von geschätzten 160 Millionen Euro für die Reaktivierung ein Drittel für den Artenschutz der Fledermäuse draufgegangen. Ursprünglich hatten die beiden Landkreise Calw und Böblingen 2008 eine Inbetriebnahme der Hermann-Hesse-Bahn im Jahr 2015 beschlossen und mit Gesamtkosten von 50 Millionen Euro kalkuliert. (GEA)