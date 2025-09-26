Dußlinger Bürgermeister ist der dienstälteste im Kreis Tübingen

Mit neuer Schärpe kann er jetzt mit dem Kollegen der italienischen Partnergemeinde Mezzocorona mithalten (von links): Bürgermeister Gunter Schmid aus Neustetten, Hölschs Stellvertreter Harald Müller, Thomas Hölsch und Landrat Joachim Walter.

DUSSLINGEN. Bürgermeister-Kollege Gunter Schmid aus Neustetten nennt ihn »unseren Dino« und vergleicht ihn wegen der Vielseitigkeit mit einem Schweizer Taschenmesser. Landrat Joachim Walter lobt ihn als Streiter »gegen bürokratische Monster«, der entschieden die Interessen der Gemeinden vertritt: Thomas Hölsch ist seit 30 Jahren Bürgermeister in Dußlingen. Seit fast zehn Jahren ist er Mitglied im Präsidium des Gemeindetags und kümmert sich um die Belange der 1.065 kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Im Rathaus kamen deswegen Mitarbeiter und Weggefährten jetzt zu einer Ehrung zusammen.

Thomas Hölsch mit exklusiver Schärpe, neuen Sportschuhen und den Mitarbeiterinnen Laura Makowski (Mitte) und Patricia Albano. Foto: Joachim Kreibich Thomas Hölsch mit exklusiver Schärpe, neuen Sportschuhen und den Mitarbeiterinnen Laura Makowski (Mitte) und Patricia Albano. Foto: Joachim Kreibich

Die Bürgermeister aus Mössingen, Gomaringen und Nehren, Michael Bulander, Steffen Heß und Egon Betz, begnügten sich mit Applaus im offiziellen Teil und freundlichen Worten im Anschluss von Kollege zu Kollege. Gunter Schmid übernahm das öffentliche Lob und schilderte Hölsch als »Multitalent, zuverlässig und allen Herausforderungen gewachsen«. Er habe stets den Blick für das Notwendige gezeigt und »viele richtige Entscheidungen getroffen«.

Schwäbisch-zurückhaltende Feier

Nicht ausufernd und sondern schwäbisch-zurückhaltend hatte Hölsch sich die Veranstaltung erbeten. Die Redner und Besucher hielten sich dran. Gemeinderat und Stellvertreter Harald Müller überreichte Ehrenurkunde, Stele und Nadel und bescheinigte dem Geehrten, er habe seine »Wohlfühlgemeinde« nicht nur sehr gut entwickelt, sondern geprägt. Dazu gehört auch rege Bautätigkeit. Als Hölsch vor drei Jahrzehnten gegen Amts-Inhaber Michael Schiffmacher antrat und im ersten Wahlgang mehr als 55 Prozent der Stimmen holte, hatte Dußlingen rund 2.000 Einwohner weniger. Heute sind es mehr als 6.500.

Die Stationen Von 1988 bis 1993 war Hölsch Kämmerer in Dußlingen. Mitte der 1990er-Jahre bewarb er sich erst in Epfendorf (Kreis Rottweil) und unmittelbar danach in Dußlingen als Bürgermeister. In Epfendorf ging's schief. In Dußlingen trat er mit 32 Jahren gegen Amts-Inhaber Michael Schiffmacher an - und gewann. Der Herausforderer holte mehr als 55 Prozent der Stimmen und wurde jüngster Bürgermeister im Steinlachtal. 2003, 2011 und 2019 wurde Hölsch wiedergewählt. 2007 scheiterte er bei der Landrats-Wahl im Zollernalbkreis. Damals war er sehr geknickt, weil die Unterstützer nicht Wort hielten, als es darauf ankam. Und er hat gelernt: »Nirgends wird so gelogen wie bei einer Gremienwahl.« 2010 zogen die Mössinger Michael Bulander als neuen OB vor. »Wenn die Bürger anders entscheiden, muss man das akzeptieren«, sagte Hölsch. (-jk)

Der Landrat betonte, in Hölschs langer Amtszeit sei viel passiert. »Man wünscht sich fast, ein Dußlinger zu sein«, befand Walter mit Blick auf die gute Infrastruktur. Der Angesprochene reagierte prompt mit einem Angebot: »Ich kann dir heute noch einen Bauplatz verkaufen.« 22 Jahre der 30-jährigen Dienstzeit Hölschs hat Walter begleitet, liegt aber trotzdem vorn, wie er augenzwinkernd verriet: »Landratsjahre zählen doppelt.«

Der Geehrte selbst hob hervor, er habe das beste Rathaus-Team überhaupt. Er habe stets den Standpunkt vertreten: »Eine Gemeinde braucht nur eine schwarze Null im Haushalt.« Wichtig sei, die anfallenden Aufgaben zu bewältigen. Wenn Stuttgart und Berlin die Gemeinden selbst entscheiden ließen, würde oft was Besseres rauskommen, glaubt er. (GEA)