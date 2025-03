Druckkunst in der Tübinger Shedhalle: Drei Tage Anschauen und Ausprobieren

Zwei Brüder aus Tübingen, die feine Siebdrucke in kleiner Auflage herstellen, zeigen Besuchern wie's geht. Dazu stellen zum Tag der Druckkunst am Wochenende bei »Shed macht Druck« neun Grafikkünstler und der Freiburger Maler Herbert X. Maier Werke aus.

Die Brüder Lukas (links) und Christoph Schmitz bilden das Kunsthandwerker-Kollektiv »Letzter Drücker«. Im Sudhaus haben sie ihre Werkstatt. Zur Ausstellung »Shed macht Druck« zeigen sie am 15. März in der Shedhalle, wie ihre Siebdrucke entstehen. Foto: Claudia Reicherter Die Brüder Lukas (links) und Christoph Schmitz bilden das Kunsthandwerker-Kollektiv »Letzter Drücker«. Im Sudhaus haben sie ihre Werkstatt. Zur Ausstellung »Shed macht Druck« zeigen sie am 15. März in der Shedhalle, wie ihre Siebdrucke entstehen. Foto: Claudia Reicherter

