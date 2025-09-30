DRK Kusterdingen feiert zehn Jahre Helfer vor Ort

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. »Wahnsinn, das ist ein unglaublich tolles Fest!«, freut sich Matthias Raster, stellvertretender Vorsitzender und Bereitschaftsleiter des DRK-Ortsvereins Kirchentellinsfurt-Kusterdingen über die Jubiläumsfeier für »zehn Jahre Helfer vor Ort in Kusterdingen und auf den Härten«.

Dem Herbstwetter zum Trotz gab es am Samstagabend bereits eine ausverkaufte »Endless Summer Party« in der Turn- und Festhalle mit gut 450 Leuten. »Die Stimmung war richtig gut, ich war nur zwei Stunden im Bett, weil am nächsten Tag ja die Feier weitergeht«, schwärmt Raster müde aber glücklich beim zweiten Jubiläumstag am Wasserturm in Kusterdingen, bei dem die Sonne vom Himmel lacht.

»Im Schnitt fast drei Einsätze am Tag, das ist auf Dauer schon zehrend«

In den letzten Jahren wuchs die Gemeinschaft der Helfer vor Ort auf 77 aktive und zahlreiche passive Mitglieder an. »Wir bekommen wirklich sehr viel Unterstützung aus der Bevölkerung«, erklärt Raster die hohe Mitgliederanzahl. Rund 800 Einsätze pro Jahr werden im Schnitt vom Ortsverein abgedeckt, davon entfallen 500 auf Küsterdingen und den Härten, 300 auf Kirchentellinsfurt. 95 Prozent der angefragten Alarme werden bedient.

»Im Schnitt fast drei Einsätze am Tag, das ist auf Dauer schon zehrend. Manche hören nach fünf Jahren in ihrem Fachgebiet auf, es gibt aber auch Verrückte, die das noch länger machen«, erklärt Raster schmunzelnd. Die Leute seien nur in ihrem Fachgebiet als Helfer vor Ort nicht mehr dabei, leisten aber weiterhin Sanitätsdienste.

Er selbst ist seit 25 Jahren ehrenamtlich tätig, die Drohnen sind auch sein privates Hobby, er ist als Rehkitz-Retter auch aktiv. Als Grund für die große Bereit- und Kameradschaft nennt er Wertschätzung, Teamspirit und attraktive andere Angebote für die Helfer vor Ort. Dies bestätigen auch Bereitschaftsleiterin Sandra Braun und Standortleiter Marcel Friedrich, die seit rund zehn Jahren dabei sind.

Raster hat vor rund fünf Jahren auch die Drohnen-Gruppe ins Leben gerufen. Mittlerweile habe man einige, teilweise auch finanziell schmerzliche Erfahrun-gen damit gemacht. Kusterdingen verfügt über zwei Drohnen, eine kleine, eine große. Dieses Jahr gab es bisher über 25 Einsätze – meist Personensuche, im Einzelfall auch Wasserrettung. »Wir sind mit der Drohne normalerweise zwischen drei und fünf Minuten auf dem Weg zum Einsatz nach Benachrichtigung. Die Drohnenarbeit ist auch sehr zeitaufwendig. Schulungen, Führerschein als Pilot – da kommt viel zusammen. Und ein Drohneneinsatz geht immer vier bis fünf Stunden. Mehr Trainingszeit hat nur die Rettungshundestaffel – die üben fast täglich.«

»Wir bekommen wirklich sehr viel Unterstützung aus der Bevölkerung«

Von deren Ergebnissen konnten sich die Besucher des Jubiläumsfestes auch überzeugen lassen. Bei mehreren Vorführungen in einem aufgebauten Hindernisparcours zeigten die Vierbeiner ihr Können. Ob durch enge Tunnel kriechen, über Leitern klettern oder Personen aufspüren (Mantrailing), am Ende wartete immer eine leckere Belohnung vom Frau- oder Herrchen, die Therapie-Hunde der Rettungshundestaffel aus Reutlingen wurden anschließend auch reichlich von den kleinen Zuschauern gestreichelt und geknuddelt. Daneben sorgten der Pflasterbus aus Großbottwar, eine Hüpfburg, die Jugendfeuerwehr, eine Spielstraße, ein Bobbycarparcours, die Einsatz- und Katastrophenfahrzeuge des DRK-Landesverbands, die Bergwacht mit Kistenklettern und der Musikverein Degerschlacht sowie die Polkafreunde Hörschwag für ein sehr abwechslungsreiches Programm. (GEA)