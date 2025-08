Dora Busse aus Gomaringen feiert 100. Geburtstag

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Vor stolzen 100 Jahren, am 1. August 1925, wurde Dora Busse geboren. Nun feierte die rüstige Seniorin im Kreise ihrer Mitbewohner und mit ihrer Familie ihren 100. Geburtstag. Sie sei der »Sonnenschein« und die »Alterspräsidentin« des betreuten Wohnens in der Lindenstraße in Gomaringen, berichten ihre Mitbewohner gut gelaunt bei der Festtafel, zu der am Freitagmittag auch die stellvertretene Bürgermeisterin Kirsten Gaiser-Dölker hinzukam. Ihre Nachbarin sagt, in den zwölf Jahren des gemeinsamen Wohnens habe es nicht einen Streit oder ein böses Wort gegeben - vielmehr wird nun gemeinsam gefeiert. Mit viel guter Laune. Und mit dem ein oder anderen Glas Sekt.

Dora Busse genießt den Trubel, der zu ihrem 100. Geburtstag herrscht, wirkt zugleich aber auch ein wenig überfordert. »Ich bin seit um 3 Uhr wach«, erzählt die Hundertjährige, »die Aufregung - es wird heute ein anstrengender Tag«. Und doch scheint die Seniorin zufrieden zu sein - der oben genannte Sonnenschein eben. Auch die Urkunde des Ministerpräsidenten oder die Thermodecke, die Gaiser-Dölker als Geschenk der Gemeinde überreicht, freuen Busse sichtlich. Zumal das Wetter überraschenderweise durchaus zur Thermodecke passt - während der Geburtstagsfeier im »Clubraum« des Seniorenwohnens herrscht draußen Dauerregen.

Erst aus Pommern, dann aus der DDR geflohen

Busse hatte es - wie wohl alle aus ihrer Generation - in ihrem Leben nicht immer leicht. Geboren in Pommern, musste die heutige Gomaringerin am Ende des Zweiten Weltkriegs fliehen und wurde dann Bürgerin der damaligen DDR. Eine Zwischenstation, die sich für Busse lohnte: lernte sie dort doch ihren Ehemann kennen. Drei Kinder wurden bei Berlin geboren, ehe die Familie noch vor dem Mauerbau in den Westen floh, »als es so schlimm wurde damals in der DDR«. Die Schwägerin lebte damals schon in Tübingen - und holte die Familie am Frankfurter Flughafen ab. »Dann haben wir uns erfolgreich um eine Wohnung in Gomaringen bemüht«, erinnert sich Busse. »Dort haben wir 60 Jahre gewohnt, da sind unsere Kinder groß geworden.« Und die vierte Tochter geboren.

Einen Beruf hat die Hundertjährige nie erlernt - ihre Aufmerksamkeit galt den Kindern und der Familie. Gearbeitet hat Busse trotzdem fleißig: allein 25 Jahre bei Naturana, teilweise in Heimarbeit. »Bei aller berechtigter Kritik - Naturana hat es damals den Frauen im Ort ermöglicht, zu arbeiten«, weiß auch die stellvertretende Bürgermeisterin. Gemeinsam werden weitere Anekdoten ausgetauscht. Es wird klar: Man kennt sich in Gomaringen. Und Dora Busse ist bestens vernetzt. Nur, wenn der Weltkrieg und die Nachkriegszeit zur Sprache kommen, schwindet das Lächeln aus Dora Busses Gesicht. Mit 100 Jahren, das wird klar, hat man nicht nur die Sonnenseiten des Lebens kennengelernt. Etwa auch, als eines ihrer Kinder in jungen Jahren bei einem Unfall starb. Doch zum 100. Geburtstag überwiegt die Freude. »Auf die nächsten zehn Jahre«, sagt Gaiser-Dölker beim Anstoßen. Dora Busse lächelt und winkt ein wenig ab - aber wer weiß? Die Lebensfreude ist der Hundertjährigen jedenfalls nicht abhandengekommen. (GEA)