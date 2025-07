Die Mössinger Schüler radeln allen davon

Abordnungen der 18 Teams, die beim diesjährigen Stadtradeln in Mössingen an den Start gegangen waren.

MÖSSINGEN. Die Kampagne des Klima-Bündnis-Services hält mit dem Stadtradeln die Kommunen seit 2008 dazu an, ihre Bürger aufs Fahrrad umsteigen zu lassen. Durch deren Teilnahme an der jährlichen, 21 Tage dauernden Aktion wird fürs Radeln geworben. Wenn das keine buchstäblich runde Sache ist: Man tut was für die Gesundheit, schont das Klima und gewinnt mit etwas Glück auch attraktive Preise. Letztlich geht es dem Bündnis, in dem europaweit über 2.000 Kommunen aktiv sind, darum, das Fahrrad als klimafreundliches Verkehrsmittel in den Mittelpunkt zu stellen.

In Baden-Württemberg machten 831 Kommunen mit, über 191.000 Radler gingen an den Start und fuhren über 27 Millionen zusammen Kilometer - was einer Einsparung von rund 4.500 Tonnen Kohlenstoffdioxid entspricht. Die genauen Zahlen: Kreisweit haben 5.732 Radler in die Pedale getreten, sind zwischen Schönbuch und Alb exakt 1.058.316 Kilometer gefahren und haben damit 174 Tonnen CO 2 eingespart.

Schüler puschten sich gegenseitig

Mössingen hat sich zum vierten Mal am Stadtradeln beteiligt. Der Aktionszeitraum lag zwischen dem 5. und 25. Mai. Jetzt wurden auch hier gewissermaßen die Reisekilometer abgerechnet. Der städtische Mobilitätsbeauftrage Markus Edelmann hat zusammen mit Bürgermeister Martin Gönner am Freitag die Vertreter der 18 teilnehmenden Teams empfangen und die Besten ausgezeichnet. »Bei allen Vorzügen des Radfahrens darf man natürlich nicht die anderen Verkehrsmittel schlecht reden«, sagte Gönner sinngemäß. »Jedes Fortbewegungsmittel hat seine Berechtigung«. Edelmann freute sich, dass überwiegend jugendliche Radler unter den 508 Teilnehmer anzutreffen waren. Die Schüler hätten sich gegenseitig regelrecht gepuscht. Insgesamt wurden bei 10.022 Einzelfahren genau 88.758 Kilometer bewältigt, was zu einer Vermeidung von 15 Tonnen CO 2 führte. Eine stetige Steigerung.

Das leistungsstarke Siegertrio besteht aus der Evangelischen Jenaplanschule mit satten 29.898 geradelten Kilometern und 204 Schülern, gefolgt vom Evangelischen Firstwaldgymnasium mit 21.451 Kilometern und 119 Teilnehmern. Dazu das Quenstedt-Gymnasium mit 14.248 Kilometern durch 72 Schüler. Die weiteren Plätze vier bis zehn erradelte die Stadtverwaltung (4.222 Kilometer) noch vor dem Offenen Team Mössingen (3.070 Kilometer), Magges Bikescheune (2.908 Kilometer), das Offene Team Talheim (2.595 Kilometer), die List-Gemeinschaftsschule (2.406 Kilometer), Blackorange (2,072 Kilometer) und die LiSt (1.404 Kilometer). Die Linke hat mit ihren drei Radlern die höchsten Pro-Kopf-Fahrten, nämlich 468 km, geschafft.

Den innerörtlichen Radverkehr verbessern

Eigentlich hätten es viel mehr Kilometer sein können. Aber ausgerechnet die Hardcore-Rad-Aktivisten von »Critical Mass« hatten die Aktion boykottiert. »Die dient nicht dem von uns geforderten Ausbau des Radwegenetzes, sondern ist ein Sammeln von Kilometern mit Wettkampfcharakter«, weswegen eine Sportveranstaltung nicht zielführend sei, um den innerörtlichen Radverkehr zu verbessern, so Sprecher Roland Strauß. Gefehlt haben bei der Ehrung auf dem Löwensteinplatz auch quasi alle Schüler – bei der Terminplanung waren die mündlichen Abiturprüfungen und nicht berücksichtigt worden. (GEA)