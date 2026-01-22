Die Härtenschule als nächstes Kusterdinger Großprojekt

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Feuerwehrleute, Familien mit Kindern, Vertreter des Vereins »Flüchtlinge am Werk«: Viele Besucher waren jüngst zu den Sitzungen des Verwaltungsausschusses und des Kusterdinger Gemeinderats gekommen. Neugierig darauf, wie das Gremium sich in Sachen Haushalt 2026 entscheiden würde. Allein: Die Besucher brauchten viel Geduld. Weder der Haushaltsentwurf noch die Anträge der Gemeinderatsfraktionen lagen im Sitzungssaal aus, bei vielen Diskussionen mussten sich die Bürger selbst zusammenreimen, um was es gerade wirklich ging.

»So früh wie noch nie«, so Bürgermeister Dr. Jürgen Soltau, sei die Härtengemeinde mit ihrem Haushaltsplan fertig. In den vergangenen Jahren war dies immer erst Ende April gelungen - woraufhin die Wartezeit begann, bis das Planwerk von der Kommunalaufsicht genehmigt wurde. Vieles konnte deshalb nicht rechtzeitig umgesetzt werden, Investitionen verschoben sich von Jahr zu Jahr. »Der frühe Haushalt gibt uns mehr Spielraum«, betonte Soltau und dankte seiner Verwaltung, an vorderster Stelle der Kämmerin Lissy Kuntzsch. Die Verwaltung habe mit »Lichtgeschwindigkeit« gearbeitet, so der Kusterdinger Bürgermeister. Manches war dabei den Gemeinderäten zu schnell - man habe nicht alle Antworten und Stellungnahmen der Verwaltung vor der Haushaltssitzung durcharbeiten können, monierten mehrere Gemeinderäte.

Künftig wieder mehr Zeit?

Man habe in diesem Jahr die »gleichzeitige Einbringung und Erwiderung des Haushalts probiert«, bilanzierte Günter Brucklacher (FWV) in seiner Haushaltsrede. Sein Fazit: »Die Zeit, einen Monat vergehen zu lassen, sollten wir uns künftig wieder gönnen.« Zuvor hatte Bürgermeister Soltau in seiner Haushaltsrede die Zahlen kurz und knapp verlesen - eine übersichtliche Präsentation? Fehlanzeige. Demnach plant die Gemeinde mit Erträgen in Höhe von rund 39 Millionen Euro, denen Ausgaben in Höhe von 40,8 Millionen Euro entgegenstehen. Ob das Defizit aus den Rücklagen oder durch Kredite finanziert wird, blieb in der Sitzung offen.

Rund 10,5 Millionen Euro soll die Gewerbesteuer einbringen, 7,77 Millionen Euro dürfte die Gemeinde als Anteil der Einkommenssteuer erhalten. Hinzu kommen 5,4 Millionen Euro Schlüsselzuweisungen. Demgegenüber stehen 14,4 Millionen Euro an Transferleistungen, die Kusterdingen an den Kreis oder als Anteil im kommunalen Finanzausgleich abtreten muss. »Den Löwenanteil hat die Kreisumlage«, sagte Soltau, der dem Kreistag dennoch attestierte, gerecht mit den eigenen Finanzierungsaufgaben und der Finanzlage in den Kommunen umgegangen zu sein. Dennoch steige die Kreisumlage für Kusterdingen um 985.000 Euro an - nach weiteren Steigerungen in den Vorjahren. Soltau mahnte daher an die Politik, nun mutige Entscheidungen zu fällen: »Der Staat hat in besseren Zeiten hohe Standards geschaffen, die wir uns nicht mehr leisten können.«

Zuschuss aus dem Sondervermögen

Hohe Investitionen in Neubauten sind in 2026 nicht vorgesehen. Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Kusterdingen ist abgeschlossen, hier muss die Gemeinde im laufenden Jahr aber noch einige Zahlungen tätigen (280.000 Euro), um die Arbeiten auch buchhalterisch abzuschließen. 350.000 Euro sollen in die Planungen für den Erweiterungsbau der Härtenschule und die Mensa fließen, die ab 2027 umgesetzt werden soll. Mit Baukosten von rund 10 Millionen Euro rechnet die Gemeinde. Gebaut wird an der Härtenschule auch in diesem Jahr: Der Abwasserkanal zur Schule wird erweitert, die Trinkwasserleitung erneuert. Bei Kosten von rund 920.000 Euro rechnet die Gemeinde mit einem Zuschuss in Höhe von fast 480.000 Euro aus dem Sondervermögen für Infrastruktur.

Eine PV-Anlage auf dem Dach der Schulsporthalle (230.000 Euro) und die Erschließung des Baugebiets »Südlich der Waldsiedlung« für rund 560.000 Euro sind weitere Brocken im Investitionshaushalt. An dem neuen Gewerbegebiet gäbe es bereits großes Interesse, merkte Soltau an. Durch Grundstücksverkäufe sollen hier eine Million Euro reingeholt werden. (GEA)