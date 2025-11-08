Die Burg Hohenzollern erstrahlt im königlichen Winterzauber

Bitte aktivieren Sie Javascript

HECHINGEN. Mit zauberhaften Illuminationen, aufwendigen Dekorationen und einem weihnachtlichen Programm wartet die Burg Hohenzollern zum »königlichen Winterzauber« vom 21. November bis 6. Januar auf. Der königliche Winterzauber ist kein Weihnachtsmarkt, sondern eine aufwendig gestaltete Sonderausstellung im Innen- und Außenbereich der Burg. Statt Buden-Charme und Gedränge bietet er weihnachtliche Atmosphäre in historischem Ambiente. Im Grafensaal erwartet die Besucher eine zwölf Meter lange Tafel mit originalem Service aus kaiserlichen Beständen, die von einem sieben Meter hohen Christbaum flankiert wird. Wenn sich die Dämmerung langsam über die Burg legt, beginnt das wahre Spektakel: Illuminationen tanzen über die Fassaden, Lichter glitzern wie Sterne und Hofgaukler Klausi Klücklich lässt zum Duft von Glühwein und Waffeln schillernde Seifenblasen durch den Nachthimmel schweben. Hin und wieder schaut der Nikolaus vorbei, und an den Wochenenden öffnet die kleine Marionettenbühne ihre Pforten. (eg)