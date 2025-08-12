Die Baumanns aus Tübingen: Drei Leben für Olympia

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Sie sind keine gewöhnliche Familie, die Baumanns aus Tübingen. Zumindest was den Sport, die Leichtathletik angeht. Dieter, Isabelle, Jackie und Robert Baumann sind ein Leben lang im Sport zu Hause und haben ihre Spuren hinterlassen: als erfolgreiche Läufer, Trainer, Organisatoren, Betreuer.

Erst vor wenigen Wochen im alten SV-Stadion in Tübingen: während Robert in München sein Referendariat als Jurist zu Ende bringt, sind Dieter, Isabelle und Jackie bei »Jugend trainiert für Olympia« im Einsatz. Isabelle ist zusammen mit Tochter Jackie Haller als Kreisbeauftragte für die beiden Veranstaltungen mit über 1.000 Schülern verantwortlich. Nach wochenlangen gemeinsamen Vorbereitungen sind sie im Stadion Ansprechpartner für Lehrerkollegen, Schüler, Verantwortliche von Stadt und vom Kultusministerium.

Mitten im operativen Geschäft

Dieter Baumann steckt im Stadion als Vorsitzender der LAV Tübingen mitten drin im operativen Geschäft. Er »flitzt« über die blaue Bahn, ist im Ziel bei der elektronischen Zeitmessung, verschwindet mal hinter der Tribüne und taucht wieder am Verpflegungsstand auf – er ist als »Springer und Kommunikator« im Einsatz.

»Olympia« ist für die Baumanns eine Art Lebensmotto. Vier Jahre nachdem Dieter Baumann 1988 bei den Olympischen Spielen in Seoul eine Silbermedaille gewonnen hatte, wurde er 1992 in Barcelona Olympiasieger über 5.000 Meter und jubelte mit einer legendären Rolle vorwärts im Ziel. Seine Frau Isabelle war als Trainerin im Olympiastadion, wie übrigens später auch in Athen, Atlanta, Rio de Janeiro und Paris, und genoss diesen Erfolg mit.

Jackie Haller ist den Fußstapfen ihrer Mutter gefolgt und arbeitet als Lehrerin am Carlo-Schmid-Gymnasium in Tübingen. Foto: Ewald Walker Jackie Haller ist den Fußstapfen ihrer Mutter gefolgt und arbeitet als Lehrerin am Carlo-Schmid-Gymnasium in Tübingen. Foto: Ewald Walker

»Die Freude über das Erreichen von Zielen, egal ob im Schulsport oder bei den Olympischen Spielen, ist mein Antrieb ganz tief drin«, beschreibt sie ihre Motivation. Die ehemalige österreichische Mittelstrecklerin schaffte das Ziel Olympische Spiele als aktive Läuferin aufgrund einer Verletzung nicht und ist seitdem Trainerin und Lehrerin. Seit über 20 Jahren betreut sie an der GSS Tübingen unzählige Schülerteams in sieben Sportarten. »Hier erleben sie den wichtigen Wettkampfgedanken«, betont die 62-Jährige den Wert des Wettbewerbs.

Zwei deutsche Meistertitel

»Isabelle ist ein Motor für die Leichtathletik, in ihrer Schule, der LAV und im DLV«, lobt der Olympiasieger seine Frau. Sie lebt ein Leben zwischen Laufbahn und Lehrerpult. Neben ihrem Mann hat sie weitere Läufer zu den Olympischen Spielen gebracht: Hanna Klein, Frederik Ruppert, Stephane Franke, Wolfram Müller, Arne Gabius. Olympia als Virus.

Dieser hat auch Tochter Jackie ergriffen und die Eltern haben geholfen. So begleitete Dieter Baumann seine Tochter in der dritten Klasse der Grundschule Lindenbach zu »Jugend trainiert« nach Pliezhausen. »Ohne Dieter und meinen Sportlehrer Frank Ortner aus Reutlingen wären meine Teams nicht am Start gewesen«, sagt die 29-Jährige und ergänzt: »Im Begriff ›Jugend trainiert für Olympia‹ steckt doch mein Traum ›Olympia‹ drin«. Nach zwei deutschen Meistertiteln gelang ihr 2016 als Athletin tatsächlich der Sprung zu den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro und verwirklichte ihren Traum – mit der Mutter als Trainerin.

Isabelle Baumann hat ihren Ehemann als Trainerin lange begleitet. Foto: Ewald Walker Isabelle Baumann hat ihren Ehemann als Trainerin lange begleitet. Foto: Ewald Walker

Nach dem frühen Karriere-Aus ist sie ihrer Mutter in den Lehrer-Beruf (am Carlo Schmid-Gymasium in Tübingen) gefolgt. Und jetzt hat die fast 30-Jährige Jackie gemeinsam mit der Mutter und Sven Kaiser vom Tübinger Uhland-Gymnasium die Organisation für das Kreisfinale »Jugend trainiert« in Tübingen übernommen.

»Auch für mich war ›Jugend trainiert‹ etwas ganz Besonderes«, ergänzt ihr Bruder Robert, auch er hatte eine Läuferkarriere einschlagen und die nationale Spitze erreicht. Das anspruchsvolle Jura-Studium hat ihn zum Umstieg vom Läufer zum Kommentator von Livestreams in der Leichtathletik bewogen.

Und welchen Bezug hat Dieter Baumann zum Schulwettbewerb? »Nein, ich war nicht in der Leichtathletik dabei«, sagt der er und lacht, »ich war für meine Realschule von Gerhausen – das ist bei Blaubeuren – im Geräteturnen am Start«, legt er eine bislang unbekannte Überraschung offen. (GEA)