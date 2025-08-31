Der TSV Lustnau richtete am Wochenende die Deutschen Meisterschaften im Roundnet aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Autokennzeichen aus Aachen, Schleswig, Zwickau, oder dem Ostallgäu: Auf dem Kunstrasen des TSV Lustnau fand eine deutsche Meisterschaft statt - die Sportart heißt Roundnet. Zwei Teams aus je zwei Akteuren treten gegen einander an. Sie dreschen einen faustgroßen Plastikball auf ein Netz, das über eine Art flachen, runden Tisch gespannt ist. Es wirkt wie eine Kombination aus Beachvolleyball, Faustball und Tischtennis ohne Schläger. Es ist schnell und dynamisch.

Ein Hersteller aus den USA brachte in den 80er-Jahren ein Spiel mit rundem Netz als Mittelpunkt des Geschehens heraus. Mit wenig Erfolg, so Simon Stolz von der Roundnet-Abteilung des TSV Lustnau. Die heutige, sehr dynamische Wettkampfform beruhe auf einer in den 2010er-Jahren weiterentwickelten Form mit standardisierten Netzen auf gelben Rahmen, mit schwarzen Beinen. Der Markenname »Spikeball« durfte nicht gebraucht werden, darum heißt die Sportart Roundnet, auf Deutsch: Rundes Netz.

Roundnet schwappte kurz vor Corona über den großen Teich

Unter dieser Bezeichnung schwappte die Sportart kurz vor der Corona-Zeit über den großen Teich. In Deutschland nahm sie vor Beginn dieses Jahrzehnts stark an Popularität zu, vor allem in Unistädten. Die atemberaubende 360-Grad-Perspektive erfordert Wendigkeit und eine schnelle Reaktion. Wo befinden sich Ball, Netz und der Duo-Partner? Die Duos dürfen den Ball einander aus der Luft zuspielen. Ein Punkt ist dann erreicht, wenn der selbst ins Netz geschlagene Ball vom Gegner nicht mehr erreicht werden kann.

Seit diesem Jahr besteht das Spielfeld aus drei Kreisen. Im Innersten befindet sich das Netz. »In diesem Feld, der ‚No Hit Zone‘, darf man nicht mit dem Fuß drin sein«, erklärte Simon Stolz. Der zweite Kreis heißt »Serving Line«, der aufschlagende Spieler muss sich dahinter befinden. Der dritte Kreis, »Boundary«, wurde dieses Jahr neu eingeführt – er begrenzt das Spielfeld auf einen Radius von achteinhalb Meter. »Das erleichtert Defensivaktionen« wertete Stolz.

Neben den USA gilt Deutschland weltweit als stärkste Roundnet-Nation

Darin ist die nationale Roundnet-Elite ziemlich gut: Bei den deutschen Meisterschaften in Lustnau bildeten Theresa Knauf (Kassel) und Ronja Lorenz (Stuttgart) ein Duo. In dieser Formation waren sie vergangenes Jahr Teil des deutschen Teams bei der als Mannschaftswettbewerb ausgetragenen Weltmeisterschaft: »Da besteht jedes Team aus fünf Duos«, erklärte Ronja Lorenz. Wie lief es? Theresa Knauf: »Wir haben das Finale gegen unseren Erzrivalen USA mit 1:4 verloren.« Knauf und Lorenz holten den Punkt für Deutschland.

Jede Spielerin, jeder Spieler sammelt während einer Saison Punkte. Die zusammengerechnet bringt das Duo Knauf/Lorenz an der Spitze der Setzliste. Weltweit rangieren sie in den Top Ten. Doch auch als Favoriten mussten sie am Samstag zunächst die Vorrunde überstehen. Sie traten in Trikots des ägyptischen Nationalteams an: »Bei Weltmeisterschaften tauscht man nach den Spielen die Trikots mit dem Gegner«, erklärte Theresa Knauf.

Nach -Weltmeisterschafts-Partien tauscht man Trikots mit den Gegnern

Ihre Vorrunden-Gegnerinnen Rosa Frietsch Musulin (Karlsruhe) und Ricarda Barschke (Frankfurt) hatten mit einem knapperen Ergebnis als einer 10:21-Niederlage nach einem gespielten Satz gerechnet. Vor allem erstere war nach der Partie enttäuscht: »Die Niederlage lag mit an meinem Serve-Receive«, also der Annahme des Balles nach dem gegnerischen Aufschlag, räumte Rosa Frietsch Musulin sein. Partnerin Ricarda Barschke nahm es mit Humor: »Ich fahre heute Abend ohnehin wieder nach Hause. Ich bin morgen verabredet.«

Während die Lustnauerin Lokalmatadorin Lina Günther, die bereits an die Tür zum Nationalteam klopfte, am Samstag noch vom Weiterkommen im Turnier träumte, musste sich das Duo Leonie Parotat (Karlsruhe) und Theresa von Wulfen (Heidelberg) während der zweiten Partie verabschieden: Leonie Parotat verletzte sich am Knie. Bereits während der Hallensaison hatte sie sich den Meniskus beschädigt. Auf dem Weg in Krankenhaus überfiel sie Galgenhumor: »Ich wohne im fünften Stockwerk. Wie komme ich bloß da hinauf?«

Bei den Frauen setzten sich die Favoritinnen durch

Die Halbfinal- und Finalspiele fanden am Sonntag statt. Bei den Frauen setzten sich Theresa Knauf und Ronja Lorenz im Finale erwartungsgemäß gegen das Kölner Duo Sophia Walter und Klara Bauer durch. Kasimir Nerad (Erlangen) und Tim Bichler (Würzburg) gewannen das Herren-Finale gegen den letztjährigen Weltmeister Paul Siemer (Köln) und dessen neuen Nebenmann Tim Klement aus Marburg. Dort finden nächstes Wochenende auch die Europameisterschaften statt. Tim Stolz prognostizierte: »Ich denke wir holen die Titel bei den Frauen und bei den Männern. Im Mixed wird es eng, der schwerste Konkurrent wird Italien sein.« (GEA)