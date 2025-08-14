Der OGV Gomaringen holt den Streuobst-Wander-Genuss nach Stockach

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN-STOCKACH. »Gomaringen und Stockach sind da noch weiße Flecken auf der Landkarte«, erklärt Willy Junger. Der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Gomaringen (OGV) hat zusammen mit seinem Amtskollegen Günter Letz etwas auf die Beine gestellt, was es in der Wiesaz-Gemeinde und speziell in Stockach bislang noch nicht gab: den Streuobst-Wander-Genuss. Dafür werden 18 Aussteller am 31. August bei der Maschinenhalle nahe des Stockacher Friedhofs zugegen sein und ihre Produkte - von Erzeugnissen aus dem heimischen Streuobst bis hin zur Arbeitskleidung und Düngemittel - den interessierten Besuchern feilbieten. Das Event findet im Rahmen des Netzwerks Schwäbisches Streuobstparadies statt, dessen Teilnehmer und Veranstaltungen sich über sechs Landkreise erstrecken und das vom Land Baden-Württemberg unterstützt wird. Große Konkurrenz also, gegen die sich der OGV Gomaringen durchgesetzt hat.

Seit einem knappen halben Jahr planen Junger und Letz das Event. »Willy ist eher der Papiertiger und ich kümmere mich ums Praktische«, sagt Letz und lacht. Jungers Neffe, der Landwirt ist, stellt nach Absprache mit dem Landratsamt seine Maschinenhalle an der alten Zufahrtsstraße zur B 27 zur Verfügung. Damit die Besucher - Letz rechnet mit einer vierstelligen Anzahl - auch genug Platz zur Anreise haben, werden die angrenzenden Wiesen für Parkmöglichkeiten flott gemacht. »Der Mulch ist teilweise schon verteilt«, weiß Letz. 400 bis 500 Autos sollen abgestellt werden können. Da die Veranstaltungsreihe über sechs Landkreise bekannt ist, rechnen die beiden Vorsitzen mit vielen Besuchern, die aus einem großen Einzugsgebiet anreisen. Wer aus den Nachbargemeinden mit dem Rad kommt, hat dafür ebenfalls genügend Abstellmöglichkeiten.

Hauptsache in den Ferien

Offiziell startet der Streuobst-Wander-Genuss mit einem Gottesdienst um 10.30 Uhr. Danach geht's zum Festbetrieb über: Für ein anständiges Mittagessen sorgt der OGV mithilfe der Landfrauen, die sich um zusätzlich um Kaffee und Kuchen kümmern. Zweimal - um 11.45 und 13.30 Uhr - spielt das Puppentheater »Abendstern« ein Stück über einen Zwerg und seinen Apfelbaum, und um 13 Uhr führt Junger mit Unterstützung von Kreisobstberater Joachim Löckelt durch die heimischen Streuobstwiesen. Wer gerne das Umland erforschen möchte, hat dazu ab 14 Uhr die Möglichkeit: Der Schwäbische Albverein Gomaringen lädt zu einer Wanderung zur Kaisereiche, den Keltengräbern und in das Ehrenbachtal ein. Parallel dazu nehmen die Streuobstpädagoginnen Dagmar Saur und Martina Neuscheler den Nachwuchs bei der Hand und führen neugierige Kinder in die Welt des Streuobsts ein.

»Für uns war wichtig, dass wir die Veranstaltung an einem Termin in den Ferien machen«, sagt Junger mit Blick auf den 31. August. Davor sei einfach zu viel los - genauso, wie kurz danach. Und wenn die Streuobst-Begeisterten dabei noch die Wertigkeit und Wichtigkeit der heimischen Fruchtbäume »in die Köpfe der Leute kriegen«, umso besser. Weil den Veranstaltern ihre Herzenssache so wichtig ist, gibt's eine weitere Besonderheit in diesem Jahr: Der Eintritt ist kostenlos. Das spart dem Besucher 20 bis 30 Euro, die sonst fällig werden würden. »Der Erlös des Festes wird für eine gute Sache in Stockach ausgegeben«, verrät Junger. Ihm gefalle es nicht, den Besucher vorab für etwaige Verköstigungen bei den Ausstellern zur Kasse zu bitten, von denen er noch gar nicht wisse, ob er sie überhaupt wolle. So kann jeder Besucher selbst entscheiden, was er probieren möchte.

Die Idee, den Streuobst-Wander-Genuss nach Gomaringen und Stockach zu holen, hatte Junger, als er mit seiner Frau über die Veranstaltung im Tübinger Stadtteil Hagelloch - gelegen am Rande des Schönbuchs - im vergangenen Jahr spazierte. »Das könnte ich mir auch bei uns vorstellen«, dachte sich der OGV-Vorsitzende damals. Die Umsetzung kostet allerdings einiges an Zeit und Arbeit: »Das kommt einem Halbtags-Bürojob gleich«, erzählt er. Für Letz - den Mann fürs Praktische - geht das Gros des Schaffens erst noch los. (GEA)