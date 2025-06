Der Mössinger Stadtlauf startet wieder im Sommer

Im Jahr 2012 verlief der Mössinger Stadtlauf zuletzt im Hitzemonat Juli und wurde dann in das Frühjahr verlegt. Am 28. Juni kommt er als Sommerlauf zurück ARCHIVFOTO: MEYER

MÖSSINGEN. Nach dem Festjahr ist vor dem Festjahr. Kein Jubiläumsfest, aber ein Sportfest steht dieses Jahr auf dem Veranstaltungskalender der Steinlachstadt – zum 21. Mal: Der Mössinger Röwa-Lauf wird wieder viele Hunderte in Bewegung versetzen. Nach 13 Jahren findet das Familienfest der besonderen Art wieder im Sommer statt. Zwischenzeitlich hatte man, vor allem der oft erbarmungslosen Hitze wegen, den jährlichen Juli-Termin in die Frühlingsmonate Mai oder April gelegt.

In diesem Jahr geht der Lauf am Samstag, 28. Juni, über die Asphaltstrecken der Stadt. Die Chancen auf moderate Temperaturen stehen gut, wenn man die Statistik heranzieht. In den letzten 15 Jahren lag der an diesen Tagen gemessene Wert in Mössingen im Durchschnitt bei 25,4 Grad.

Die in über zwei Jahrzehnten erprobten Veranstalter der LG Steinlach-Zollern können daher wieder mit über tausend 1.000 Läufern und Walkern auf unterschiedlich angebotenen Strecken hoffen. Dazu kommen die Kinder und Jugendlichen, von denen im letzten Jahr rund vierhundert gestartet waren.

Programm aus den Vorjahren

Teilnehmer und Zuschauer erwartet das bewährte volle Programm aus den Vorjahren. Also dieselben Laufstrecken- und -distanzen, nebst dem Drumherum am Start- und Zielbereich des Jakob-Stotz-Platzes. Die Erstanmelder bekamen das Lauf-Shirt in »Fuchsia-Rosa« wie immer kostenlos.

Der Ablauf am Samstag, 28. Juni, sieht wie folgt aus. Los geht’s es von 11 bis etwa 13.30 Uhr mit dem Grundschulklassen-Staffellauf, den die Volksbank sponsert. Gerannt werden 4 x 480 Meter. Einst mit 30 Staffeln zu Beginn hat die Teilnehmerzahl über die Jahre zugenommen. Zuletzt musste das Zeitfenster für den Staffellauf immer wieder erweitert werden, um die zahlreichen Rennen der Klassenstufen auf die Staffelrunden schicken zu können. Mit in der Spitze über 170 Staffeln in den letzten Jahren wurden neue Rekorde erreicht.

Das buchstäblich jüngste Kind des Mössinger Laufs ist der AOK Kindi-Lauf, bei den in Spitzenjahren mehr als 600 wuselnde Kinderbeine den Vorplatz der Gottlieb-Rühle-Schule bevölkern. Dazu mitfiebernde Eltern, Geschwister, Omas und Opas, unzählige Handy-Kameras, Freude im Ziel. Hier sind alle Sieger und bekommen als Anerkennung Medaillen, Urkunden und ein Präsent. Die 370 Meter kurze Runde startet ab 13.45 Uhr.

Einen Alterssprung nach oben macht der Kinder- und Jugendlauf, der um 14.30 Uhr über 1,9 Kilometer startet. »Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre dürfen sich auf dem abgesperrten Innenstadtkurs austoben, jede und jeder so, wie er möchte und kann. Das Gemeinschaftserlebnis Laufen in der Stadt soll für die Mädchen und Jungs im Vordergrund stehen«, sagt LG-Öffentlichkeitsmann Albin Abt. Als Anerkennung für die Teilnahme winken wieder Barpreise für die Klassenkasse.

Hauptlauf über 10 km startet um 15.30 Uhr

Mit »dem schnellen Mössinger« beginnt um 15.30 Uhr der sportliche Höhepunkt des Tages, der die Semiprofis auf die zehn Kilometer lange Strecke schickt. Bereits um 15 Uhr geht der 5,2 Kilometer lange Hobbylauf die verkürzte Route.

Die Laufstrecken wurden in den letzten zwei Jahrzehnten immer wieder optimiert. Weiterhin gilt jedoch, dass der LOTTO-Hauptlauf offiziell vermessen und vom Deutschen Leichtathletikverband für die bundesweiten Bestenlisten anerkannt ist. Abt: »Hier kann man schnelle Zeiten rennen und sich in den Bestenlisten verewigen. Aber auch für die nicht ganz so ambitionierten und für alle, die einfach mal einen 10er in ihrem Tempo laufen wollen, ist es ja interessant, auf dieser Strecke zu erfahren, wie schnell sie über die zehn Kilometer unterwegs sind.«

Der Kindergartenlauf, wie hier 2024, bringt Hunderte auf die Beine. ARCHIV-FOTO: MEYER Foto: Meyer Der Kindergartenlauf, wie hier 2024, bringt Hunderte auf die Beine. ARCHIV-FOTO: MEYER Foto: Meyer

Bleiben noch die Gemütlichkeits-Läufe. Um 13.30 Uhr startet der Nordic Walking-Lauf über 10 Kilometer. Um 13.35 Uhr schließt sich die Startgruppe für die 7,5 Kilometer-Runde an. Es geht durch die Streuobstwiesen unterm Farrenberg. Ein halber Albaufstieg, der mit Panoramaaussichten belohnt wird.

Firmenlaufwertung beliebt

Auch dieses Jahr bietet die LG Steinlach-Zollern die Firmenlaufwertung an, bei der es nicht um schnelle Zeiten geht. Gezählt werden die gelaufenen oder gewalkten Kilometer. »Mit diesem niederschwelligen Angebot wollen wir das betriebliche Gesundheitsmanagement und den Teamgeist unterstützen«, so Abt. Die ersten drei Einrichtungen mit den meisten gesammelten Kilometern werden zudem mit Firmenlaufpokalen ausgezeichnet.

Nach kurzer Strecke raus in die Natur: Der Panorama-Nordic Walking Lauf führt zur Olgahöhe. ARCHIV-FOTO: MEYER Foto: Meyer Nach kurzer Strecke raus in die Natur: Der Panorama-Nordic Walking Lauf führt zur Olgahöhe. ARCHIV-FOTO: MEYER Foto: Meyer

Laufveranstaltungen gibt’s in Mössingen seit gut 35 Jahren: Firstwaldlauf, Farrenberglauf und Olgahöhelauf waren die Vorläufer des 2004 eingeführten Stadtlaufs. Bis zum 28. Juni gibt es die Möglichkeit, sich für den Mössinger RÖWA-Lauf oder den Kindergartenlauf online anzumelden. Allerdings werden die Nachzügler kein T-Shirt mehr erhalten können. (GEA)

www.lgsz.de