Der Gomaringer Beach fällt trotz Regen nicht ins Wasser

GOMARINGEN. Es war fast schon so, als hätte der Herbst seine Fühler ausgestreckt. Ein sanfter Regenschleier hinter dem Gomaringer Schloss, später dann satte Tropfen, die auf Schirme und Zeltplanen prasselten - nicht das optimale Wetter für den Eröffnungstag des diesjährigen Gomaringer Beaches.

Einige Hartgesottene waren in leichter Sommerkluft zugegen, doch die meisten Besucher hatten ihre Regenkittel herausgekramt - und etwaige schlechte Laune zu Hause gelassen. Denn die Gomaringer haben sich vom Wetter unbeeindruckt gezeigt und mit Apfelschorle, Wein und Sektchen auf den dritten Gomaringer Beach angestoßen.

Weniger Riviera, mehr Nordsee

Vielleicht sei es heute weniger italienische Riviera und mehr »Nordsee-Feeling«, wie Bürgermeister Steffen Heß vor den rund 70 Besuchern auf dem Vorhof des Schlosses sagte. Wetter beiseite: »Seit Beginn des Gomaringer Beaches sind die Abende von einer besonderen Stimmung geprägt.« Im Hof herrsche immer eine angenehme Atmosphäre, die vom Zusammenspiel aller Generationen komme, die in der Wiesaz-Gemeinde leben - weswegen es auch wieder genug Spielraum für die Kinder gebe, wie der Schultes betonte.

Die Gemeindemitarbeiter David Vogt und Sarah Baum schmissen am Eröffnungstag die Bar. Foto: Paul Runge Die Gemeindemitarbeiter David Vogt und Sarah Baum schmissen am Eröffnungstag die Bar. Foto: Paul Runge

Es ist in diesem Jahr aber ein wenig anders, erklärte die Hauptorganisatorin Nadja Kwiatkowski. Weil erst kürzlich das Dorffest groß gefeiert wurde, finden nicht - wie bei den vergangenen Events üblich gewesen - jeden Tag Veranstaltungen durch die lokalen Vereine statt. »Wir haben in diesem Jahr nur donnerstags, freitags und samstags Programm auf dem Schlosshof«, erzählt Kwiatkowski. Das Sand-Areal vor der Bibliothek - liebevoll versehen mit Liegestühlen, Sonnenschirmen und Spielförmchen - ist jedoch für die gesamte Dauer des Gomaringer Beaches bis zum 11. September zugänglich.

Festplatz an Programmtagen aufgebaut

Bierbank-Garnituren und weitere Sitzgelegenheiten sowie etwaige Bewirtung seien jedoch nur an den Programm-Tagen aufgebaut. Damit alle Vereine die Möglichkeit hätten, sich im Gemeindeleben zu präsentieren, habe man sich in diesem Jahr aufgeteilt: »Welche Vereine nicht offiziell am Dorffest ausgerichtet haben, sind jetzt hier am Beach«, sagte die Verwaltungsangestellte. Zu Konflikten habe das System nicht geführt. »Obwohl es bei der Terminwahl schon kurz heiß herging«, weiß Kwiatkowski. Man habe alle, die einen Abend oder Nachmittag während des Beaches ausrichten wollten, gut untergekriegt.

Im Liegestuhl vor dem Gomaringer Backhaus kommt trotz des Nieselregens Sommer-Feeling auf. Foto: Paul Runge Im Liegestuhl vor dem Gomaringer Backhaus kommt trotz des Nieselregens Sommer-Feeling auf. Foto: Paul Runge

Morgens übernehmen die Mitarbeiter des Bauhofs die schweißtreibende Aufgabe, das Areal herzurichten, damit es genug Platz für die neugierigen Besucher gibt. Abends um 22 Uhr ist jedoch Schluss - insbesondere mit Blick auf die Anwohner. »Dann werden die Bänke hochgeklappt und ein Sicherheitsdienst sorgt dafür, dass es ruhig bleibt«, so Kwiatkowski. Gibt's an einem der Tage nur einen frühen Programmpunkt - so wie beispielsweise Kinder-Yoga am Vormittag - bleiben Bänke und Schirme im Normalfall trotzdem aufgebaut, dass sich die Gomaringer trotzdem vor dem Schloss aufhalten und zusammensitzen kann.

Teilweise für den Verkehr geöffnet

Die Vereine, die etwas ausrichten und auch Bewirtung anbieten, haben dabei kostenlosen Zugriff auf einen Kühlwagen, in dem Lebensmittel und Getränke gelagert werden. Das Mobiliar wird in einem Container auf dem Platz untergebracht, damit es schnell aufgebaut und wieder verräumt werden kann. »Der halbe Schlosshof ist dabei aber immer noch für den Verkehr geöffnet«, sagt Kwiatkowski, die das Event mit einem halben Dutzend Leuten organisiert hat. Es gebe aber klare Absperrungen zum Festplatz.

Bleibt nur noch zu hoffen, dass die Sonne an den kommenden Veranstaltungstagen nicht schüchtern bleibt. »Aber vom Wetter lassen wir uns nicht entmutigen«, sagte Bürgermeister Heß. Wenn man an Nieselregentagen die Füße in den Sand stecke, solle man einfach an die Nordsee anstatt ans Mittelmeer denken - auch da komme Strand-Feeling auf. (GEA)