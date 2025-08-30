Den lautlosen Jägern in Rottenburg auf der Spur

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Die Wege im Wendelsheimer Wald sind schmal. Die Dämmerung ist bereits hereingebrochen, unter den Schuhen knacken kleine Äste, Blätter rascheln. Wuchtig erstreckt sich der alte Schilfsandsteinbruch, nur wenige Meter entfernt liegt der Märchensee. Selbst möglichst leise, waren am Samstagabend 30 Leute unterwegs, um Fledermäuse zu beobachten – den lautlosen Jägern der Nacht auf der Spur. »Dieser Ort hat unheimlich viel Natur zu bieten«, sagt Markus Bihler. Er führt regelmäßig mit Ralf Willers Gruppen an diesen Ort, organisiert vom Nabu Mötzingen-Gäufelden.

Unterwegs ruft laut und deutlich ein Waldkauz, eine inzwischen laut Bihler immer seltenere Eulenart. Mit seinem rundlichen Körper, dem großen Kopf und den dunklen Knopfaugen wirkt er gedrungen. Das Männchen stößt ein langgezogenes, dumpf-hohl klingendes »Huuuh …« aus, auf das ein kehliges »Hu-hu-hu-huuu« folgt. Das »Kautz-Huhuen« trägt zur geheimnisvollen Stimmung im Wald bei und erhöht die Spannung der Wanderer: Wird man Fledermäuse sehen? »Ich bin großer Batman-Fan«, sagt ein teilnehmender Junge. Also nichts wie hin zur »Batnight«. Früher seien sie zur Fledermausnacht nach Wildberg an die Nagold gefahren, doch dort werden die Bestände geringer, so Bihler: »In Wendelsheim ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, etwas zu hören und zu sehen«.

Mit Detektoren unterwegs

Das sei vor allem für die teilnehmenden Kinder wichtig, damit sie nicht enttäuscht werden. Mit Fledermaus-Detektoren werden die Laute der Tiere für Menschen hörbar gemacht. Aufmerksamkeit ist gefragt. Wo könnte sie sein? Vorsichtig mit Taschenlampen angestrahlt, lassen sich am Steinbruch einige sehen. Und gleich zwei kreisen unbeirrt über dem Märchensee.

Am Parkplatz vor der Grundschule führte Bihler zuerst in die Welt der fliegenden Säugetiere ein. Im Hauptberuf ist er Heizungsmonteur, hat sich alles selbst angelesen. Er ist Tierschützer aus Leidenschaft, das wird gleich klar. Mit mehreren Tabletten hat er sich für die zwei Stunden fit gemacht, obwohl er eigentlich krank ist. »Der Naturschutz ist zu wichtig«, sagt Bihler. Eine Absage konnte er in letzter Minute vermeiden. Um die erste Energie zu nehmen, warfen Kinder und Erwachsene eine Plastikfledermaus in die Luft. Anschließend zeigte Bihler verschiedene Arten in Glasvitrinen. Die Exemplare seien eines natürlichen Todes gestorben, betonte der Experte. »Weltweit gibt es 1.000 Arten, in Baden-Württemberg nur noch 20«, so Bihler.

Fledermäuse sind die einzigen Säugetiere, die aktiv fliegen können. Ihre Flügel bestehen aus stark verlängerten Fingern, die von einer dünnen Haut überspannt sind, was ihnen eine außergewöhnliche Wendigkeit in der Luft verleiht. Besonders bemerkenswert ist ihre Orientierung: Statt sich hauptsächlich auf ihre Augen zu verlassen, nutzen sie die Echoortung. Dabei stoßen sie Ultraschalllaute aus und nehmen das zurückgeworfene Echo wahr, um Beute wie Insekten selbst in völliger Dunkelheit präzise zu orten.

Viele Fledermausarten leben gesellig in Kolonien, hängen tagsüber kopfüber in Höhlen, Dachböden oder Baumhöhlen und werden erst in der Dämmerung aktiv. Durch ihre Lebensweise tragen sie wesentlich zur Insektenkontrolle bei und spielen in manchen Regionen auch eine wichtige Rolle bei der Bestäubung von Pflanzen.

»Die Fledermaus hat viele Fressfeinde«, erklärt Bihler. Neben dem Mangel an Insekten trage der Offenlandverlust zum Rückgang der Bestände bei. Indem er Fledermauskästen aufstellt und regelmäßig reinigt, versucht der Nabu, dem entgegen zu wirken. »Die Äcker werden immer größer und es gibt kaum noch Hecken dazwischen«, sagt Bihler. Er erläuterte die Unterschiede beispielsweise zwischen Langohren, die im Jahr ein Jungtier bekommen, und Zwergfledermäusen, die typischerweise Zwillinge bekommen. Im Kirchturm in Gültstein gibt es viele Mausohren. »Die Zwergfledermaus isst täglich etwa ein Drittel ihres Körpergewichts an Insekten«, so Bihler.

Auch Besuch vom Siebenschläfer

Das Große Mausohr hingegen benötige 50 bis 100 Käfer am Tag. »Fledermäuse lieben auch Dachböden und Spalten an Gebäuden«, sagt Bihler. Im Wald leben sie in Baumhöhlen. Aus der Ferne lässt sich nicht immer genau erkennen, um welche Art es sich handelt.

In sogenannten Wochenstuben wie in der Entringer Michaelskirche, versammeln sich weibliche Fledermäuse in den Sommermonaten zur Aufzucht ihrer Jungen. In solchen geschützten Verstecken bilden sie oft große Gemeinschaften, die Sicherheit und eine gleichmäßig warme Umgebung bieten. Die Männchen sind in dieser Zeit nicht dabei, sie leben getrennt. In den Wochenstuben bringen die Weibchen im Juni oder Juli meist nur ein einziges Jungtier zur Welt, das dort gesäugt und behütet wird, bis es nach einigen Wochen fliegen und jagen kann.

Im Wendelsheimer Wald ist auch ein Siebenschläfer zu sehen, ein kleines Nagetier, das durch sein weiches graues Fell und den buschigen Schwanz auffällt. Er ist ebenfalls nachtaktiv und verbringt den Tag in Baumhöhlen oder Nistkästen. Besonders bekannt ist er für seinen extrem langen Winterschlaf, der bis zu sieben Monate dauern kann und ihm seinen Namen eingebracht hat. Im Sommer ernährt er sich vor allem von Früchten, Nüssen und Samen, gelegentlich auch von Insekten. Mit seinem klettergewandten Körper und den großen, dunklen Augen wirkt er flink und possierlich.

Wer genau hinsieht, entdeckt Laufkäfer, dunkel gefärbte Insekten mit länglichem Körper. Auch sie sind überwiegend nachtaktiv, auf der Jagd nach Schnecken. »Sie spielen als Nützlinge im Ökosystem eine wichtige Rolle«, sagt Bihler. Vom Märchensee geht es ein kleines Stück nach oben zur Aussichtsplatte, die eine Sicht bis zur Burg Hohenzollern ermöglicht. Dort ist das Abendkonzert der Grillen zu hören. (GEA)