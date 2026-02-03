Das Uniklinikum Tübingen wächst weiter

Der Neubau für Pathologie, Humangenetik und Mikrobiologie gegenüber von HNO und Augenklinik soll bis Anfang 2027 fertig sein

TÜBINGEN. Das Uniklinikum in Tübingen ist weiter auf Wachstumskurs. Die aktuellen Zahlen lassen keinen Zweifel. Im zurückliegenden Jahr wurden erneut mehr Patienten behandelt als jemals zuvor. Bei den ambulanten Fällen gab's eine Steigerung um rund 17.000 auf 440.000. Dazu kommen rund 67.500 stationäre Fälle. Beim Personal stieg die Zahl an Vollzeitkräften erstmals über 7.000 (davon mehr als 1.150 Ärztinnen und Ärzte). Und das Bauprogramm ist unverändert ambitioniert.

Am Weitesten gediehen sind die Pläne beim Neubau für Pathologie/Humangenetik/Mikrobiologie. Das Gebäude gegenüber von HNO und Augenklinik soll bis Anfang 2027 fertig gestellt werden. Die Kosten wurden ursprünglich auf etwa 56 Millionen Euro berechnet. Doch von der allgemeinen Entwicklung auf dem Bausektor wird auch die Uniklinik nicht verschont. Klinikumschef Jens Maschmann nennt als aktuelle Prognose für das Vorhaben 65 Millionen Euro.

Hauptstandort für Krebsforschung

Weil man nicht auf benachbarte Flächen ausgreift, sondern im Klinik-Areal Verschiebungen vornimmt und verdichtet, gestaltet sich das Bauen in einigen Fällen noch anspruchsvoller als ohnehin. Beim Lehr- und Lernzentrum heißt es: Erst müssen noch Nutzer raus. Ab Frühjahr 2031 soll das Gebäude zur Verfügung stehen.

Ein eminent großer Kostenblock ist der Neubau der Medizinischen Klinik. Da bewegt man sich in der Größenordnung von 430 Millionen Euro. Inbetriebnahme und Übergabe sind für 2032 geplant.

Seit 2023 weiß man: Tübingen wird Hauptstandort des NCT-Südwest, also eines der bedeutendsten Zentren für Krebsforschung bundesweit. Das neue Gebäude kommt zwischen Gesundheitszentrum und Parkhaus, wo sich das IFIB (Interfakultäres Institut für Biochemie) befand. Der marode Bau ist abgerissen. Die Biochemiker sind 2021 umgezogen in einen Neubau drüben auf der Morgenstelle. Für den NCT-Neubau sind 85 Millionen Euro veranschlagt.

Sanierung bei laufendem Betrieb

Das große Crona-Gebäude sieht von außen aus wie immer. Doch drinnen hat sich einiges getan. Bei der Sanierung der Pflegestationen sind die Maßnahmen auf mehreren Ebenen abgeschlossen. Doch unübersehbar sind auf zwei Ebenen - darunter die Intensivstation für Kinder - noch Fragezeichen in den Plänen eingezeichnet. Höchst anspruchsvoll, aber bei weitem noch nicht abgeschlossen ist zudem der Umbau der zentralen Operationssäle. Begonnen hat man vor zehn Jahren, Ende 2029 hofft man fertig zu sein.

Das alles geschieht oben auf dem Schnarrenberg. Doch auch unten im Talklinikum sind Arbeiten im Gange und weitere geplant. 2028 soll der Anbau der Jugendpsychiatrie in Betrieb genommen werden. Im selben Jahr rechnet man auch mit der Fertigstellung des Mittelbaus im Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. Für die Aufstockung und Sanierung des Behandlungsbaus dagegen fehlt noch die Zusage der Mittel.

Im Rückblick freut sich der Vorstand um Jens Maschmann und die kaufmännische Direktorin Daniela Harsch besonders über die Fertigstellung der mehr als 500 Unterkünfte für Klinikpersonal und Kräfte in der Ausbildung im Breiten Weg. Seit wenigen Wochen stehen dort fast 250 Ein- und Zweizimmer-Appartments für Beschäftigte und rund 270 Ein-Zimmer-Appartments für Schülerinnen zur Verfügung. Harsch spricht von einem »Schlüsselprojekt zur Bindung und Gewinnung von Mitarbeitenden«. Bezahlbarer und kliniknaher Wohnraum steigert die Attraktivität des Uniklinikums als Arbeitgeber.

Immer noch ein großes Problem: die Parkplatz-Situation. »Das spielt bei jedem Bewerbungs-Gespräch eine Rolle.« (GEA)