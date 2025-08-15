Das neue Gomaringer Bürgermobil muss aufgerüstet werden

Das alte Bürgermobil in Gomaringen hat ausgedient. Der neue Wagen wird mit einem elektrischen Antrieb ausgestattet sein, aber noch müssen Haltegriffe eingebaut werden.

GOMARINGEN. Viele Gomaringer wollen es nicht mehr missen: das Bürgermobil der Bürgerstiftung Gomaringen. Ein Team von Ehrenamtlichen fährt dabei zu festgelegten Zeiten in einem abgesteckten Gebiet all die Menschen von A nach B, die das aufgrund ihrer eingeschränkten Mobilität nicht mehr so gut können. Dabei ist es egal, ob es zu einem Arzttermin, zur Post oder zum Einkaufen geht. Für die Fahrgäste ist dieser Service kostenlos. Grundsätzlich steht das Angebot allen Gomaringern offen, richtet sich aber besonders an die Menschen, die keine andere Fahrmöglichkeit haben und so auf Hilfe angewiesen sind.

Da das alte »Busle« - angeschafft im Sommer 2015 - ein wenig in die Jahre gekommen ist, hat die Bürgerstiftung in den vergangenen Monaten zahlreiche Spendenaufrufe gestartet, um die noch benötigten 10.000 Euro für ein neues Fahrzeug zusammenzubekommen. Das ist kürzlich gelungen. Mittlerweile habe man das neue Bürgermobil - nachhaltig als E-Variante - auch schon gekauft, sagt Vorstand Johannes Rothmund. »Das Auto kostete rund 45.000 Euro. Einen Teil davon konnten wir durch den Verkauf des alten Autos sowie durch Rücklagen finanzieren.«

Kostenpunkt Umbau

Doch bereit für den Passagier-Transport ist es noch nicht. Über die Homepage der Bürgerstiftung erfährt man, dass noch rund 4.000 Euro fehlen - für Haltegriffe und ein TÜV-Gutachten. »Uns hat schier der Schlag getroffen, als wir das Angebot erhielten: 2.000 Euro pro Seite«, erklärt Rothmund. Schon während der Beschaffungsphase des neuen Wagens habe man über zusätzliche nachrüstbare Funktionen nachgedacht, ursprünglich waren ausfahrbare Trittbretter geplant. »Die kosten aber knapp 4.000 Euro pro Seite«, so der Vorstandsvorsitzende. Außerdem sei es gut möglich, dass man sie gar nicht brauche, weil der Einstieg des neuen Fahrzeugs niedriger ist als der des alten. »Daher hatten wir uns überlegt, wenigstens Haltegriffe für den Einstieg zu installieren.«

Die seien nur leider nicht ab Werk zu haben - auch nicht als Extra - und müssen daher nachträglich eingebaut werden. Mit dem Preis von insgesamt 4.000 Euro habe man allerdings nicht gerechnet. »Eine Nachfrage hat ergeben, dass die Verkleidung sogenannten der B-Säule - der mittleren, tragenden Säule der Karosserie - nicht direkt auf dem darunterliegenden Metall aufliegt«, erklärt Rothmund. Deshalb müsse eine Unterkonstruktion angefertigt werden, die den Haltegriff und die Metallstruktur der B-Säule verbindet. Es bedürfe auch einer zusätzlichen Verankerung, und schließlich dürfen andere Funktionen - wie Airbags - nicht durch den Umbau beschädigt oder eingeschränkt werden. All das müsse der TÜV dann noch abnehmen. »Der einzelne Griff an sich kostet 80 Euro«, erläutert Rothmund. »Teuer ist der Einbau.«

Das Bürgermobil in Zahlen Das Bürgermobil Gomaringen ist so alt wie die Bürgerstiftung selbst: Seit 2015 fährt ein Team aus Ehrenamtlichen die Gäste auf Bestellung von Montag bis Freitag innerhalb Gomaringens zu ihrem Wunschziel oder auch bis nach Immenhausen, Mähringen, Ohmenhausen, Bronnweiler, Gönningen, Nehren bis in die Mössinger Kernstadt oder Dußlingen. 2024 wurden rund 13.000 Kilometer zurückgelegt und bei knapp 2.100 Fahrten über 1.100 Personen transportiert. Zwölf Fahrer sind für das Mobil tätig, dazu kommen noch zwei Tourenplanerinnen. Fahrtwünsche müssen einen Tag im Voraus unter der Nummer 0160 8305660 angemeldet werden. (pru)

Auch müssen noch einige technische Fragen geklärt werden. »Da das neue Auto ein E-Auto ist, brauchen wir künftig einen Standplatz mit Lademöglichkeiten«, so der Vorsitzende. Beim gegenwärtigen Standort sei das leider nicht gegeben - eine Anpassung zudem sehr teuer - weswegen man das Fahrzeug künftig im Parkhaus Eisenbahnweg unterstelle, wo Ladesäulen installiert sind. Das habe einen weiteren, großen Vorteil: »Die FairEnergie hat die Übernahme der Ladekosten zugesagt«, verrät Rothmund. So könne das neue Mobil hoffentlich bald nachhaltig, leise und vor allem kostenlos seine Runden drehen. (GEA)