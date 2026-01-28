Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Es war eine satte Tagesordnung mit fast 20 Punkten, über die der Gomaringer Gemeinderat am Montag- und Dienstagabend ohne erneute, doppelte Diskussionen abstimmte. Die Weichen für die Entscheidungen wurden bereits vor den Weihnachtsfeiertagen gestellt - in intensiven und teils auch emotionalen Debatten bis tief in die Nacht hinein. Nun zeigen die Beschlüsse über Kita-Gebühren, Grund- und Hundesteuer: Das Leben in Gomaringen wird teurer. Die Verwaltung hatte aber auch erfreuliche Neuigkeiten im Gepäck.

Eine davon waren die jüngst ausgeschriebenen Leistungen für die Sanierung des Feuerwehrhauses. »Wir sind immer noch im Zeitplan«, hieß es von Seiten der Verwaltung mit Blick auf Wind und Wetter. Mittlerweile sei die Fahrzeughalle erfolgreich zurückgebaut, ab März folgen dann Arbeiten für die Heizungstechnik, raumlufttechnischen Anlagen, Sanitärtechnik, Elektroinstallation und im August schließlich für die Photovoltaik-Anlagen. Und billiger wird's auch noch: Nahezu jedes Angebot liegt zwischen zehn bis 20 Prozent unter den ursprünglich eingeplanten Kosten. So können rund 345.000 Euro gespart werden. Voreiligem Jubel erteilte Bürgermeister Steffen Heß jedoch eine vorsichtige Absage: »Wir sind noch nicht am Ende, den Strich ziehen wir erst am Schluss.« Die Vergabe der Aufträge erfolgte einstimmig.

Auch, wenn der Jahresabschluss 2024 keine bösen Überraschungen bereithielt, wurde die »rote Null größer als gedacht«, erklärte Kämmerer Andreas Pautsch. »Wir liegen mit einem Defizit von rund 110.000 Euro aber immer noch im Rahmen.« Das Ergebnis habe sich verschlechtert, weil die Prognosen der Gewerbesteuer nicht den tatsächlichen Einnahmen entsprachen und auch Rückerstattungen fällig wurden. Das Minus könne man aber durch die Rücklagen gegenfinanzieren. Ein Nachtragshaushalt sei nicht notwendig.

Doch die fetten Jahre seien nun endgültig vorbei, so die Einschätzung des Kämmerers. Dass Gomaringen um jeden Euro ringt, zeigte sich auch im Beschluss zur Erhöhung der Hundesteuer. Die wurde - jetzt von der Verwaltung ausgearbeitet - auf Antrag der SPD-Fraktion bereits im Dezember ins Spiel gebracht und sieht eine Erhöhung von zehn Prozent vor. »Die Erhöhung können wir aber nur fürs nächste Jahr beschließen und die greift damit erst 2027«, erklärte Bürgermeister Heß. Als Jahressteuer, die immer zum 1. Januar fällig werde, sei eine rückwirkende Erhöhung ausgeschlossen. Damit koste in Zukunft der erste Hund 132 Euro, bei zwei oder mehreren Tieren wird 264 Euro fällig. Anwendung findet die Erhöhung auch für Kampfhunde, deren Steuer auf 726 Euro für das erste Tier und den zweiten und jeden weiteren Hund auf 1.452 Euro steigt. Der Beschluss erfolgte einstimmig.

Auch bei der Gewerbe- und Grundsteuer A und B kommen auf die Gomaringer Bürger Erhöhungen zu. Die seien im Gegensatz zur Hundesteuer allerdings rückwirkend möglich, erklärte Kämmerer Pautsch, weil es sich dabei um eine Realsteuer handle. Da die alten Bescheide bereits rausgeschickt wurden - was an einer gesetzlichen Vorgabe liegt - müsse der erste Abschlag im Februar nach alter Höhe bezahlt werden, der zweite werde dann aufgerechnet. Wie der Gemeinderat mit fünf Gegenstimmen und einer Enthaltung von SPD und Grüner Liste beschloss, wird die Grundsteuer A von 365 auf einen Hebesatz von 400 Punkten festgelegt, die Grundsteuer B von 184 auf glatte 210 Punkte und die Gewerbesteuer steigt von 360 auf 380 Punkte.

Insgesamt komme damit eine Mehrbelastung von rund 400.000 Euro auf die Gomaringer Bürger zu, argumentierte SPD-Rat Maximilian Föll. Auf der anderen Seite: »Insgesamt prognostiziert der Finanzhaushalt einen Überschuss von knapp 546.000 Euro.« Warum erhöhe man nun die Steuern? »Solange sich an der Gesetzeslage nichts verändert, müssen wir die Erträge erwirtschaften«, antwortete Pautsch. Sonst erreiche man die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts nicht. Auch Petra Rupp-Wiese hatte weiterhin Probleme mit der Erhöhung. »Mit dem Antrag der Einführung einer Grundsteuer C hatten wir das Ziel, die Belastung durch die Grundsteuer B abzufedern«, erklärte die Grünen-Rätin. Deshalb wäre man bei einer maßvollen Steigung mitgegangen - so könne man das aber nicht.

Ebenfalls bei der Vereinsförderung wurde der Rotstift angesetzt. »Wir haben die Rückmeldungen aus den Vereinen aufgenommen und zusammengeführt«, erklärte Bürgermeister Heß. Laut Vorlage schrumpfe der Betrag zur Rückerstattung für die Benutzung von Gemeinde-Gebäuden von 65 Prozent auf 50 Prozent. Zudem wurde die Jugendförderung so angepasst, dass für Vereinsmitglieder bis 18 Jahren der Zuschuss von 10 Euro pro Jahr nur noch auf die Jugendlichen beschränkt ist, die in Gomaringen wohnen. Bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen aus der SPD wurde die neue Richtlinie beschlossen.

Eine klare Gegenwehr von SPD und Grünen gab es bei der Erhöhung der Kita-Gebühren. »Wir haben mit den Elternvertretern gesprochen sowie mit den Kitas und einzelnen Erziehern«, schilderte Heß den Prozess. Auch, wenn man über die zu ändernden Öffnungszeiten - um Einsparpotenziale zu nutzen - noch gesondert abstimmen müsse, beschloss das Gremium mehrheitlich mit den Stimmen der Freien Wähler und der CDU, auf jede Tarifstufe 20 Euro draufzupacken. »Die Grundgebühr bleibt, wie sie ist, die Verpflegungskosten auch«, sagte Hauptamtsleiter Martin Schindler.

»Mit einem Festbetrag schafft man nie soziale Gerechtigkeit«, kommentierte Grünen-Rätin Rupp-Wiese. Auf Dauer bleibe daher nichts anderes übrig, als die Satzung längerfristig nochmal anzugehen. Beistand gab's von SPD-Mann Föll: Auch in anderen Städten und Gemeinde gebe es Staffelungen der Beiträge nach Verdienst der Eltern, und das sei auch hier in Gomaringen ein Wunsch der Eltern gewesen. »Wir können uns nicht erlauben, dass ein Kind auf der Strecke bleibt.« Eine Art Sozialstaffelung habe man ja bereits, antwortete Bürgermeister Heß. »Wir machen das nur nicht am Vermögen fest, sondern an der Anzahl der Kinder.« Über den Geschwisterrabatt sinke die Belastung pro Kind bereits. (GEA)