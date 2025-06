Das Lädle von Öschingen öffnet wieder

Der Laden ist dicht: So sah es mehr als ein Jahr in der Öschinger Ortsmitte aus. Jetzt gibt es einen neuen Betreiber.

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN-ÖSCHINGEN. Der Tagesordnungspunkt »Verschiedenes« ist es sicher nicht. Auch die Vorschläge für den Haushalt 2026 oder geplante Baumfällarbeiten am Schützenhaus sind wohl kaum der Grund dafür, dass die Sitzung des Öschinger Ortschaftsrats am Dienstag, 24. Juni, nicht im Rathaus ist, sondern in der Turn- und Festhalle. Wenn Ortsvorsteher Wolfgang Eißler viele Besucher erwartet, dann wegen des ersten Punkts auf der Tagesordnung mit dem etwas sperrigen Titel »Wiederherstellung der örtlichen Nahversorgung in Öschingen«.

Das Warten hat ein Ende

Konkret heißt das: Die neuen Betreiber des Ladengeschäfts in der Ortsmitte stellen sich und ihr Konzept vor und geben Informationen zur Wiedereröffnung. Darauf warten viele Öschinger, seit der vorherige Betreiber vor mehr als einem Jahr den Laden dicht gemacht hat. Vielleicht hat mancher auch schon nicht mehr daran geglaubt, denn einen Nachfolger zu finden, erforderte das Bohren ziemlich dicker Bretter. Vor fast einem Jahr war Matthias Sacher, Geschäftsführer der Tübinger Kreisbaugesellschaft, der die Räumlichkeiten gehören, im Öschinger Ortschaftsrat und informierte die Bürgervertreter über den Stand der Dinge. Damals war das Geschäft schon seit Monaten geschlossen. Man sei, berichtete Sacher, gerade dabei, den Mietvertrag zu entwickeln und hoffe auf »belastbare Ergebnisse« noch vor der Sommerpause. Daraus wurde allerdings nichts.

Was die Kreisbaugesellschaft als Folgelösung im Blick hatte, war ein Tante M-Laden. In diesen Läden gibt es kein Personal. Der Kunde nimmt seine Waren, bezahlt an der Kasse und geht. Rein rechtlich handelt es sich dabei nicht um ein Geschäft, sondern um einen begehbaren Automaten. Der hat den Vorteil, dass er nicht an das Ladenschlussgesetz gebunden ist, sondern täglich von 5 bis 23 Uhr geöffnet haben kann, auch sonntags.

Gesamte Fläche übernommen

Allerdings darf die Verkaufsfläche nicht größer sein als 100 Quadratmeter. Das war das Problem in Öschingen, weil die Ladenfläche mit 200 Quadratmetern doppelt so groß ist. Viel Zeit ist mit Überlegungen vergangen, wie sich die Fläche sinnvoll reduzieren lässt. Das hat sich nun allerdings erübrigt.

Der neue Betreiber ist nämlich kein Tante M-Laden, hat aber, wie Wolfgang Eißler verrät, ein ähnliches Konzept und übernimmt die gesamte Fläche. Die Sitzung des Ortschaftsrats in der Turn- und Festhalle beginnt um 20 Uhr. (pp)