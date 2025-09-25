Das Boulderzentrum B12 hat die Tübinger Alpenvereinssektion deutlich verjüngt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Dieter Porsche ist ein Alpinist, wie er im Buche steht: Er war zehn Mal auf dem Mont Blanc, 1989 stand er auf der 6.814 Meter hohen Ama Dablam im nepalischen Himalaya, ein Jahr später folgte mit dem Cho Oyu an der Grenze zwischen Nepal und Tibet der erste Achttausender. Insgesamt sollten es 26 Expeditionen werden. Neun Achttausender hat Porsche bestiegen, darunter den gefürchteten Nanga Parbat. »Das ist für mich Bergsteigen«, sagt der Vorsitzende der Tübinger Sektion des Deutschen Alpenvereins im kleinen Aufenthaltsbereich des Boulderzentrums B12. Eine Wand mit Kunststoffgriffen hochzuklettern, kommt für den Alpinisten dagegen nicht in Frage. Entsprechend selten ist er dort anzutreffen.

Ganz im Gegensatz zu Manne Aberle. Der Betriebsleiter des B12 ist fast schon das Gesicht der Tübinger Boulderhalle. Zusammen mit Andi Hartmann managt er das B12. »Wir sind sowas wie die Hüttenpächter«, erklärt Aberle. Mit Porsche verbindet ihn das lange Engagement im Verein. Seit 27 Jahren ist Porsche im Vorstand, seit Jahren hat er den Vorsitz inne. Er ist Trainer für Hochtouren und Bergsteigen. Seit knapp 40 Jahren ist Aberle mit dabei. Er kam vom Bergwandern zum Klettern und ist jetzt Fachübungsleiter im Sportklettern.

»Es war eine mutige Entscheidung, die Halle zu bauen«

Der Einstieg in das Bouldern hat dem Verein rund 4.000 neue Mitglieder beschert. Damit hat die Tübinger Sektion nun 14.500 Mitglieder. Hier treffen klassische Bergwanderer und Bergsteiger auf Menschen, die in erster Linie in einer Halle klettern. Viel Geld hat der Verein investiert, um das möglich zu machen. Aber gehen beiden Welten zusammen? Hat es den Verein verändert? »Es war eine mutige Entscheidung, die Halle zu bauen«, sagt Porsche. Die Jugend sei jetzt extrem stark und sichtbar geworden. Und sie übernehme mittlerweile auch Verantwortung.

Wie wichtig die Halle für die Jugendarbeit ist, bestätigt Aberle. 20 Jugendgruppen klettern mittlerweile im B12. Jede Sekundarstufe in den Tübinger Schulen habe eine Kletter-AG, sagt der Betriebsleiter. Und trotzdem habe der Tübinger Verein einen starken Felsbezug. Regelmäßig fahren Klettergruppen der Sektion in das klassische französische Bouldergebiet nach Fontainebleau oder in die Fränkische Schweiz. Nur an Klettergriffen in der Halle den Sport zu betreiben - das ist auch für Aberle nichts. »Der Fels gehört dazu.« Es sei wichtig, den Naturbezug nicht zu verlieren. Und andersherum lasse sich in der Halle einiges für den Fels einüben.

Der Hallenbau war zwar alles in allem ein Kraftakt für den Verein, allein die jüngste Erweiterung kostet rund fünf Millionen Euro, aber die Sektion hat unterm Strich sehr davon profitiert. Da sind sich Aberle und Porsche einig. Als die Mitglieder für den Bau gestimmt haben, war es noch ein Wagnis. Die Sportart war erst im Kommen, Boulderhallen gab es wenige. Auf einen reichen Erfahrungsschatz von anderen Sektionen konnte also nicht zurückgegriffen werden. Für die Unistadt Tübingen war es allerdings genau die richtige Entscheidung. Die Sportart zieht vor allem ein junges, akademisches Publikum an. Für viele Studenten sei das B12 fast eine Art zweites Wohnzimmer geworden, erzählt Aberle. Nach der Erweiterung ist es auch für größere Wettkämpfe ausgebaut, sodass dort Spitzensport betrieben werden kann. »Wir wollen Wettkämpfe. Das ist auch für das Image der Halle wichtig«, betont Porsche.

»Jeder kann sich seine eigene Challenge suchen«

Das studentische Publikum ist nach wie vor stark in der Halle vertreten. Aber es zieht auch immer mehr Familien und Ältere in die Halle. »Jeder kann sich seine eigene Challenge suchen«, beschreibt Aberle, weshalb der Sport so beliebt ist. Kraft und Beweglichkeit werden trainiert, dabei kann jeder für sich entscheiden, wie weit er gehen will. Und so können auch ganz unterschiedlich sportliche Menschen zusammen Sport betreiben. Die Sportart ist auch bei über 60-Jährigen mittlerweile angekommen. Eine Gruppe trifft sich regelmäßig zum gemeinsamen Bouldern.

Die Tübinger Alpenvereinler streben nicht mehr nur nach den hohen Bergen. Sie wollen auch im Hallensport viel erreichen. Im Boulder-Sektionsranking stehen die Tübinger derzeit auf dem vierten Platz in Baden-Württemberg. In den Jugendgruppen sei man »ziemlich stark«, sagt Porsche. Das lasse auf die Zukunft hoffen. Der Vereinsvorsitzende träumt vom ersten Platz im Ranking. Dabei habe sich der Verein zuerst mit dem reinen Sportgedanken etwas schwergetan, gibt Porsche zu. Aber: »Der Breitensport braucht die Spitze.«

Hallen- und Bergsport sind in der Tübinger Sektion also keine Konkurrenten, sondern zwei Seiten einer Medaille. »Das Bouldern hat das Klettern weitergebracht«, sagt Aberle. »Viele sind vom Bouldern direkt ins schwerste Alpin klettern gegangen.« (GEA)