CVJM Talheim feiert 100-Jahre-Jubiläum und frisch renoviertes Vereinsheim

MÖSSINGEN-TALHEIM. Kinder tobten auf der Hüpfburg und spielten im großen Garten am Vereinsheim. Die Erwachsenen saßen gemütlich bei kühlen Getränken, Burger und Pommes zusammen. Am Samstagabend sangen in Begleitung einer kurzfristig formierten Band alle zusammen Lieder und Vorstand Thomas Creuzberger sprach mit seinem CVJM-Kollegen Theo Eißler aus Kusterdingen, der auch ein großes jährliches Zeltlager am Bodensee organisiert. »Ich bin neidisch auf das CVJM-Heim und dieses tolle Grundstück«, sagte Eißler. Denn Jugendarbeit brauche Raum. Idealerweise nahe an der Natur und nicht nur in einem Gemeindehaus. Das Talheimer Freizeitheim hinter der Kirche hat einen Zeltplatz, Spielwiese und Feuerstelle. Mit Weitsicht sei das Gebäude vor gut 40 Jahren errichtet worden, so Creuzberger. In den vergangenen Wochen und Monaten wurde es renoviert. Nun ist eine helle, moderne Küche eingebaut und die Toiletten sind erneuert.

Der CVJM ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in Talheim und hat als Verein schon eine 100-jährige Geschichte, von der mehrere Anwesende erzählten. Unter ihnen war auch Ortsvorsteher Elmar Scherer. »Wir möchten für junge Menschen da sein und eine Atmosphäre schaffen, in der sie sich wohl fühlen«, so Creuzberger. Derzeit nehmen etwa 40 Kinder und Jugendliche die Angebote regelmäßig wahr. Um Impulse im Glauben zu ermöglichen, werde ein Programm gestaltet, das sich immer wieder an die Zeit anpassen müsse. »Wir wollen, dass eine gute Gemeinschaft spürbar ist«, sagte Creuzberger. Zentrum der Arbeit sei es, das Evangelium von Jesus Christus insbesondere jungen Menschen zu verkündigen und sie auf ihrem Lebens- und Glaubensweg zu unterstützen.

Programm für Kinder und Familien

Für Kinder gibt es wöchentlich stattfindende Jungscharstunden. Highlights seien Jungscharzeltlager, Nachtwanderungen, Schnitzeljagden, Outdooraktivitäten und gemeinsames Backen. »Junge Leute haben bei uns außerdem die Möglichkeit, sich selbst in Trainings und Mitarbeiterschulungen zu einem Jungscharleiter zu qualifizieren«, so Creuzberger.

Neben dem Kinder- und Jugendprogramm gebe es inzwischen ein vielfältiges Angebot für die ganze Familie, für Erwachsene und Senioren. Zusätzlich zu den regelmäßigen Gruppen sind das beispielsweise Ski- und Wanderwochenenden und Events wie das Sommerfest und die Churchnight. Die Erlöse aus Aktionen wie der Christbaumsammlung kommen sowohl der Vereinsarbeit als auch internationalen Hilfsprojekten zugute, etwa Bildungsinitiativen in Indien. Für einige Aktionen kooperieren die Talheimer mit anderen CVJMs im Steinlachtal. Am Sonntag wurde das Jubiläum mit einem Festgottesdienst gefeiert. Anschließend standen neben der Bewirtung Aufführungen auf dem Programm. Außerdem war die benachbarte Bergkirche geöffnet und Interessierte konnten den Turm besichtigen. Im Herbst ist ein weiterer Jubiläumsabend geplant, bei dem es unter anderem um die Geschichte gehen soll und für den ein Fotorückblick erstellt wird. (GEA)