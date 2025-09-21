CVJM Kirchentellinsfurt feiert 75-jähriges Bestehen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Gegründet 1950, feierte der CVJM Kirchentellinsfurt am Samstag seinen Geburtstag rings um und in der Richard-Wolf-Halle. Nachmittags war für Kinder viel geboten: Spielstraße, Glücksrad, Kinderschminken und Popcorn. Innen prägten die Jungen Anstecker als Erinnerung an das Jubiläum. Kaum war die Hüpfburg draußen aufgeblasen, stürzten sie sich dort hinein. Auch die Rollenrutsche war gefragt. Bei prächtigem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen nutzten einige auch die Bastelangebote im Schatten der Zelte. Für das Mittagessen sorgte der örtliche Musikverein. Abends wurde es bei Karaoke und Cocktails etwas lauter und eine Party für die erwachsenen stieg. Eine einem »unvergesslichen Jubiläum« sprach Vorstand David Nerz.

CVJM stand anfangs noch für Christlicher Verein Junger Männer. »Inzwischen heißt es zum Glück Christlicher Verein Junger Menschen«, sagte Nerz. Eine kleine Posaunenchor-Gruppe prägte ab 1950 das Geschehen. Für Kinder wurden beispielsweise Radtouren auf die Alb angeboten. »Damit lockt man heute keinen mehr hinter dem Ofen vor«, so Nerz. Inzwischen zählt der Verein über 330 Mitglieder. In der Halle waren am Samstag Stellwände mit zahlreichen Fotos aufgestellt. Sie gaben einen Einblick in die letzten 75 Jahre.

Enge Arbeit mit der Kirchengemeinde

Der CVJM Kirchentellinsfurt spielte beim Gemeindeleben wesentliche Rolle: Seine Arbeit reicht von regelmäßigen Jugendgruppen über Kinderzeltlager bis zu sportlichen Angeboten wie Handball und musikalischen Ensembles. Der Ortsverein nutzt Räume im Obergeschoss des evangelischen Gemeindehauses als Basis und arbeitet eng mit der Kirchengemeinde zusammen. Er betreibt mehrere regelmäßige Jugendgruppen, darunter Jungschar, einen »TeensTreff« und ein Trainee-Programm für ältere Jugendliche und ehrenamtliche Mitarbeiter.

Zentraler Programmpunkt ist seit vielen Jahren das Sommerzeltlager am Schützenhaus. »Daran nehmen regelmäßig 60 Kinder teil und 30 Betreuer sind im Einsatz«, berichtete Nerz. 1987 ins Leben gerufen, gilt das Zeltlager als regelmäßiges Highlight des Ferienprogramms in Kirchentellinsfurt. »Nur in der Corona-Zeit mussten wir pausieren«, erinnerte sich Nerz. Damals seien kleinere Spiele angeboten worden, was eben den jeweiligen Regeln entsprechend möglich war.

Musikalisch vielseitig

Sportlich ist der Verein besonders durch seine Handballabteilung sichtbar: Kinder- und Jugendmannschaften nehmen am Spielbetrieb teil. Zuletzt war beispielsweise ein Trainingslager in Oberstaufen. Auch ein fester Bestandteil sind nach wie vor musikalische Angebote: Der CVJM-Posaunenchor wirkt bei Gottesdiensten und Gemeindeaktivitäten mit und tritt bei Konzerten auf. »Der Posaunenchor ist wie in den Anfangszeiten immer noch prägend«, sagte Nerz.

Neben dem Sommerlager organisiere der Verein regelmäßig Freizeiten wie Städtetouren und beispielsweise Blechblas-Workshops. Der CVJM sieht sich als »Anker im Gemeindeleben. Wie viele Vereine steht auch der CVJM Kirchentellinsfurt vor der Aufgabe, ehrenamtliches Engagement zu sichern«, sagte Nerz. Es gelte zudem immer wieder, Angebote an veränderte Bedürfnisse von Familien und Jugendlichen anzupassen. Wie in den vergangenen 75 Jahren. (GEA)