Christoph 41: Heli kommt trotz Kritik nach Tübingen

TÜBINGEN. Das Innenministerium Baden-Württemberg steht weiter hinter der Entscheidung, den Rettungshubschrauber »Christoph 41« an die BG-Klinik Tübingen zu verlegen. Das teilte die Behörde auf GEA-Anfrage mit. »Aus Sicht des Innenministeriums gibt es keine fachlichen Erwägungen, die für eine Revidierung der im November 2022 bekanntgegebenen Entscheidung sprechen«, schreibt die Pressestelle. »Daher kann das Land von seiner Entscheidung für den Luftrettungsstandort an der BG-Klinik Tübingen nicht ohne Weiteres Abstand nehmen.«

Erst kürzlich hatten der Reutlinger CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Donth, dessen Parteikollege und Landtagsabgeordneter Manuel Hailfinger und der Reutlinger IHK-Chef Johannes Schwörer in einem Brief an Innenminister Thomas Strobl darum gebeten, den Standort für »Christoph 41« nochmal zu überdenken.

Innenministerium weist »gesamtvolkswirtschaftliches Argument« zurück

Die Kosten des Projektes seien explodiert: Aus den ursprünglich veranschlagten 7,7 Millionen Euro seien mittlerweile rund 32 Millionen Euro geworden. Anstatt das Dach wie geplant als Standort zu ertüchtigen - was noch teurer gewesen wäre - plant die BG-Klinik einen Plattform-Neubau, der den bestehenden Patientenpark im südlichen Gelände-Abschnitt überdachen soll. Die Kosten dafür werden zu rund einem Viertel von der BG-Klinik getragen, der Rest des Geldes kommt aus den Töpfen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung DGUV. Diese speist sich aus den Beiträgen für die neun Berufsgenossenschaften, in die Unternehmen und Arbeitgeber einzahlen.

Auch, wenn dadurch Krankenkassen und Steuergelder nicht direkt angezapft werden, »irgendjemand muss es ja zahlen«, sagte Donth jüngst. Diese »gesamtvolkswirtschaftlichen Argumente«, wie das Innenministerium nun schreibt, »verfangen nicht, weil sich die DGUV trotz der Kostensteigerung klar für die Realisierung der Luftrettungsstation ausgesprochen hat.«

Prüfmatrix bevorzugt Standort Wannweil

Die BG-Klinik stand in unmittelbarer Konkurrenz zu einer Bodenstation im Industriegebiet Wannweil, die laut einer Prüfmatrix, an der sowohl Innenministerium als auch das Regierungspräsidium Tübingen gearbeitet haben, in fast allen Gesichtspunkten die bessere Wahl gewesen wäre: vor allem bezüglich Bauzeit, Gelände, Verkehrsanbindung und Lärmbelastung.

Obwohl ein Bürgerentscheid den Beschluss des Gemeinderats gegen die Bodenstation in Wannweil aufhob, entschied man sich für Tübingen. Daraufhin suchte die Bürgerinitiative »Pro Standort Wannweil« das Gespräch mit Klenk. Dabei sei dem Staatssekretär »herausgerutscht«, dass er sich wohl nie für den Standort Tübingen entschieden hätte, wäre ihm nicht zugesichert worden, dass die BG-Klinik die Gesamtkosten des Projekts tragen würde, sagt ein Wannweiler Bürger gegenüber dem GEA. Eine Information, die Gemeinderat Joachim Hespeler bestätigt, der ebenfalls beim Gespräch im Innenministerium zugegen war: »Außerdem zahlt die BG - diesen Satz kann ich wörtlich aus dem Kopf zitieren.« Die Entscheidung - da ist sich der Wannweiler Gemeinderat sicher - ist damals so falsch wie heute.

Auch der Bodenstandort könnte in den zweistelligen Millionenkosten rutschen

Dass die Kostenübernahme das ausschlaggebende Argument für Tübingen gewesen sein soll, davon steht nichts in der Antwort des Innenministeriums. Die Behörde schildert die Entscheidungsfindung gegen Wannweil anders: »Zudem ist auch die Errichtung eines Luftrettungsstandorts auf der «grünen Wiese» mit erheblichen Kosten verbunden.« Das Land als Träger übernehme zwar die Erschließungskosten, die über zwei Millionen Euro betragen können, »aber der Bau der Luftrettungsstation selbst wird in diesen Fällen vom Luftrettungsunternehmen veranlasst und vorfinanziert«. Laut den betroffenen Unternehmen entstünden dabei Investitionskosten »auch bis in den zweistelligen Millionenbereich. Diese Kosten wirken sich mittelbar auf die Kostenträger des Rettungsdienstes und damit auf die Versichertengemeinschaft aus.«

Obwohl der GEA explizit nach der Entscheidungsgrundlage für die Standortwahl gefragt hatte, wurde ein wichtiger Faktor in der Antwort des Innenministeriums nicht erwähnt: »Christoph 41« kommt deshalb auf die Achse Tübingen-Reutlingen, um die bestehenden Versorgungslücken insbesondere auf der Schwäbischen Alb zu schließen - was wiederum für Wannweil gesprochen hätte, da geografisch näher dran. Die Prüfmatrix kommt beim Standort Tübingen zu dem Ergebnis: »Innerhalb der empfohlenen Suchregion weitestmögliche Entfernung zu den Gebieten der Schwäbischen Alb.«

Hilfsargumente und Ablenkungsmanöver

Stattdessen wird auf die überregionale Patientenversorgung im Bündnisfall eingegangen, die »bestmögliche Versorgung für Schwerstverletzte«, wie das Ministerium über die BG-Klinik schreibt, und auf beantragte bau- und luftfahrtrechtliche Genehmigungen verwiesen, die bereits laufen. Doch auch wenn der Hubschrauber in Wannweil starten würde, würde wahrscheinlich die BG-Klinik angeflogen werden. Denn, und das schreibt das Innenministerium auch, »fliegt ein Rettungshubschrauber immer die nächstgelegene, geeignete Klinik an, deren medizinisches Leistungsspektrum die benötigte Patientenversorgung abdeckt«.

Als »Hilfsargumente« und »Ablenkungsmanöver« bezeichnet Hespeler diese Begründungen des Innenministeriums. »Die hat es damals auch schon gegeben«, erklärt der Gemeinderat. Dass die Diskussion - die in Wannweil nie ganz abgeebbt sei - wieder aufflammt, sieht Hespeler positiv. Nur hätte er sich gewünscht, dass sich der Bundestagsabgeordnete Donth auch schon damals so für den Wannweiler Standort ausgesprochen hätte, wie er es heute tut. (GEA)