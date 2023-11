Brand in Bodelshausen: 17 Personen evakuiert

Flammen schlagen aus dem Dachstuhl eines Gebäudes, in dem 22 Personen wohnen. Drei wurden während den Rettungsarbeiten in der Nacht zum Mittwoch vermisst. FOTO: JÜRGEN MEYER

BODELSHAUSEN. Die Lage war dramatisch: starke Rauchentwicklung in einem mehrstöckigen Wohngebäude in der Steigstraße in Bodelshausen. In dem verschachtelten älteren Haus an der Ausfallstraße Richtung Ofterdingen war gegen 2.50 Uhr in der Nacht zum Mittwoch ein Feuer gemeldet worden. Als kurze Zeit später die erste Fahrzeugbesatzung der Feuerwehr eintraf und sich einen Überblick verschaffte, stand fest, dass von den 22 gemeldeten Bewohner 17 auffindbar waren. Die fünf übrigen Personen befanden sich laut Polizei in dieser Nacht nicht im Haus. Es musste davon ausgegangen werden, dass diese sich noch im verqualmten Gebäude befanden. Bis zum Morgen blieb die Suche erfolglos. Verletzt wurde bisherigem Kenntnisstand niemand. Die 17 evakuierten Personen sind vorläufig in der Krebsbachhalle untergebracht worden.

Überlandhilfe aus Mössingen, Hechingen und Tübingen

Das Feuer war in einem Zimmer im ersten Stock ausgebrochen und fraß sich schnell in das darüberliegende Geschoss, Atemschutztrupps hatten Schwierigkeiten gefahrlos die Räume abzusuchen. Die Mössinger Wehr rückte mit ihrer Drehleiter an, um das Feuer von oben zu bekämpfen. Zusätzliche Atemschutzträger wurden von der Abteilung Stadtmitte und aus Belsen eingesetzt. Nachdem sich die Flammen hartnäckig ausbreiteten, wurde von der Feuerwehr Hechingen eine zweite Drehleiter zu Hilfe geholt, auch die Ofterdinger Wehr schickte Personal; Tübingens Wehr stellte einen Abrollbehälter für den Flaschen-Nachschub der Atemschutzträger.

Mössinger Drehleiterbesatzung bei der Brandbekämpfung im Obergeschoss. FOTO: JÜRGEN MEYER Mössinger Drehleiterbesatzung bei der Brandbekämpfung im Obergeschoss. FOTO: JÜRGEN MEYER

Mittlerweile kam es zu einem offenen Dachstuhlbrand, der nun massiv aus den Drehleiterkörben und vom Boden aus bekämpft wurde. Zu den 69 Feuerwehrfreiwilligen kamen zahlreiche Polizeibeamte, drei Notärzte mit Rettungswagenbesatzungen aus zwei Landkreisen und die Bereitschaften aus Bodelshausen und Mössingen. 14 Fahrzeuge waren im Einsatz. Neben der Feuerwehr war der Rettungsdienst mit 14 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort.

Die Löscharbeiten dauerten bis kurz vor 4 Uhr, wobei sich die Nachlöscharbeiten bis gegen 8 Uhr hinzogen, da sich der Brand über das ganze Gebäude hin ausdehnte. Das Haus dürfte derzeit nicht mehr bewohnbar sein. Der entstandene Sachschaden könnte sich ersten, vorläufigen Schätzungen zufolge auf mindestens 450.000 Euro summieren, teilt die Polizei mit. (GEA/pol)