Blaues Auge für rotes Nehren

Im ehemals so roten Nehren hat die blaue AfD über 15 Prozent aller Zweitstimmen geholt - mehr als doppelt so viele wie im Vergleich zur vorherigen Wahl. Doch auch hier zeigt sich: Keine Partei schafft es auch nur in die Nähe der CDU, die mit 29 Prozent fast 10 Prozentpunkte mehr als vor vier Jahren gewonnen hat.

Nehrens Bürgermeister Egon Betz (links) führt in seiner Gemeinde am Wahltag persönlich Buch. Foto: Jürgen Meyer Nehrens Bürgermeister Egon Betz (links) führt in seiner Gemeinde am Wahltag persönlich Buch. Foto: Jürgen Meyer

