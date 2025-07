Bilanz des Kultur-Open-Air: Magische Mössinger Momente

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Mit magischen Momenten endete das diesjährige Mössinger Kultur-Open-Air. Insbesondere mit »Irrtümern und anderen Wundern«, von denen der preisgekrönte Reutlinger Mentalmagier Andy Häussler jede Menge aufzuzeigen und zu zaubern vermochte. Die rund 170 Besucher sahen sich zunächst einer optischen Täuschung erlegen. Denn statt auf der Showbühne des Löwensteinplatzes spielte sich die Abschlussveranstaltung in der Bogenhalle ab. Doch die vom zweistündigen Auftritt am Ende restlos begeisterten Zuschauer wurden zu Beginn zunächst von der städtischen Kulturchefin um eine Illusion gebracht: Die Verlegung des Auftrittsortes war kein Trick à la David Copperfield, sondern ganz banal dem drohenden Gewitter geschuldet, so Silvia Maier.

Mentalmagiere Andy Häussler

Dass es dann nicht kam, hätte der Gedankenleser Häussler eigentlich wissen müssen. Oder? Denn der weiß ja offenkundig Dinge, die er eigentlich nicht wissen kann; welche Zahl, Farbe oder irgendwelche Daten sich jemand, den er auf die Bühne holte, im Kopf gemerkt hat. Der zweifache Deutsche Meister der Mentalmagie zeigte zwar atemberaubend eindrucksvoll, dass es mehr zwischen Erde und Himmel zu geben scheint, als wir uns vorstellen können. Und irgendwie beruhigend, dass er »nur« menschliche Gedanken lesen kann – und nicht das Wetter oder die Lottozahlen voraussagen kann.

Ermöglicht hatte den eintrittsfreien Abend voller Täuschungen, aber ohne jegliche Enttäuschungen, was die erwartungsvollen Zuschauer betraf, die Siebfabrik Arthur Maurer GmbH & Co.KG. Geschäftsführer Christoph Leppla, der den Abend eröffnete, hätte da für das erste große Erstaunen sorgen können. Sein unscheinbares Unternehmen am Öschenbach gilt als »Hidden Champion«, nämlich als Weltmarktführer – was die Prägung von Wasserzeichen auf Banknoten betrifft. Leppla geht es indessen um eine Belebung der Kulturszene in Mössingen. Da sei noch Luft nach oben, was die Anzahl der Programmpunkte und vereinzelt den Publikumszuspruch betrifft. Er zeigte sich aber optimistisch: »Wacken hat auch klein angefangen.«

Positive Bilanz trotz Hochsommerhitze

Positiv sieht man die Bilanz beim Kulturamt. Am Abend waren alle Stühle belegt, als das schwäbische Comedy-Duo »Die Kächeles« die wohl witzigste Veranstaltung auf die Bühne brachte.

»Trotz hochsommerlicher Temperaturen erfreuten sich die vielfältigen Veranstaltungen auf dem Löwensteinplatz großer Beliebtheit – die Besucher zeigten sich begeistert, die Plätze waren meist gut gefüllt, das Feedback ist sehr gut«, so Antonio Porzio. Seit dem Auftakt am 26. Juni hat das Kultur-Open-Air Hunderte in die Stadt gelockt. »Das Kultur-Open-Air ist eine Einladung an alle – zum Mitmachen, Zuhören, Staunen und Teilhaben«, so Kulturreferentin Maier. Insbesondere das offene, kostenfreie Format wird sehr geschätzt: »Das Kultur-Open-Air ist ein Projekt der Offenheit und Vielfalt. Es ist ein echtes Mössinger Kultur-Experiment mit Herz«, ergänzt Projektleiterin Vera Stegmaier. (GEA)