Bewährungsstrafe nach Messerangriff in Kusterdingen

TÜBINGEN. Nur in einem Punkt waren sich die beiden Männer, die sich jüngst am Landgericht Tübingen gegenüberstanden, wirklich einig. In der Vergangenheit seien sie befreundet gewesen, hätten gemeinsam im selben Fußballverein gespielt, miteinander gefeiert und würden sich schon 20 Jahre kennen. In einer »wilden Zeit«, wie es der Angeklagte formulierte, hätten sie ihre Verdienste auch gemeinsam auf den Kopf gehauen - für Geldspielautomaten, Drogen und Prostituierte. Die Freundschaft ging soweit, dass sich der 42-Jährige, der nun Opfer des Messerangriffs geworden war, einst zu einer Falschaussage für den 46-jährigen Angeklagten hinreißen ließ, als dieser wegen einer Trunkenheitsfahrt angezeigt worden war. Die Lüge flog auf, eine Strafe wegen Falschaussage über 3.000 Euro folgte - und die Freundschaft kühlte merklich ab, wie es zumindest der 42-Jährige behauptete.

Er sei inzwischen »clean« und habe mit dem Drogen-Millieu nichts mehr zu schaffen, beteuerte der arbeitslose Fahrzeuglackierer vor Gericht. Nur zufällig sei er seinem »alten Bekannten« begegnet und dieser habe ihn gebeten, ihn aus Kusterdingen zum Einkaufen nach Kirchentellinsfurt zu fahren - schließlich habe er seinen Führerschein abgeben müssen. An jenem verhängnisvollen Samstagnachmittag im Februar 2024 fuhr der heute 42-Jährige tatsächlich nach Kusterdingen, um den heute 46-Jährigen zum Einkaufen abzuholen. Doch der sei bei seinem Eintreffen schon ein »Totalschaden« gewesen - merklich betrunken.

Sein Bekannter habe ihn gedrängt, nach Esslingen zu dessen Dealer zu fahren - was der 42-Jährige ablehnte. Als er daher zurück zur Wohnung seines Bekannten fuhr, stieg dieser zunächst aus - um den 42-Jährigen dann plötzlich mit einem Klappmesser zu attackieren. Einem Stich in den Oberschenkel folgte ein Gerangel und ein weiterer Stich in den Brustkorb. Aufgrund seiner Gegenwehr habe der 46-Jährige damals von ihm abgelassen, sagte das Opfer vor Gericht.

Ganz anders beschrieb der Angeklagte die Beziehung zu dem 42-Jährigen. Dieser sei sein »Freund und Dealer« gewesen. Schon am Vortag der Tat habe er ihm Kokain gebracht und weiteres Geld erhalten. Es folgte eine durchzechte Nacht mit Jägermeister und Kokain. Für 50 Euro hätte der 42-Jährige an jenem Samstag erneut ein Gramm Kokain liefern sollen - sei dann aber ohne die Ware in Kusterdingen aufgetaucht. Es kam zum Streit - und zur anschließenden Messerattacke, die der Mann vor Gericht unumwunden zugab.

»Ich bedauere die Situation so sehr. Es tut mir wirklich leid, ich entschuldige mich«, gab der Mann vor dem Schwurgericht des Landgerichts Tübingen zu Protokoll. Und weiter: »Das hat mir gezeigt, wie sehr einen Alkohol und Drogen benebeln, dass man so etwas Unbegreifliches macht.« Er sei von der Tat geschockt gewesen und habe noch am selben Tag versucht, sich telefonisch zu entschuldigen. Seither habe er weder Alkohol noch Drogen angerührt.

Diese Einlassung des gelernten Stukateurs und Bautechnikers nannte der psychologische Sachverständige, Dr. Stephan Bork von der Uniklinik Tübingen, »glaubhaft und nachvollziehbar«. Auch ein Drogentest bei der psychologischen Begutachtung in der Klinik vor einigen Wochen habe keine Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum geliefert - der Test sei aber auch nur für wenige Tage Aussagekräftig. Bork erklärte, zur Tatzeit sei der 46-Jährige zwar enthemmt gewesen, in seiner Steuerungs- und Einsichtsfähigkeit aber nicht beschränkt - damals habe der Mann 2,88 Promille Alkohl im Blut gehabt, zusätzlich das Kokain.

»Er zeigte Ausfallerscheinungen - trotz der starken Alkohol- und Kokaingewöhnung.« Inzwischen habe sich der Mann, der seit seiner Jugend exzessiv Alkohol trank und 2015 zudem dem Kokain verfiel, »stabilisiert«. Er lebe bei seiner Mutter, spiele in der AH-Mannschaft Fußball und laufe regelmäßig zehn Kilometer. »Das stimmt alles, nur jogge ich inzwischen 21 Kilometer«, ergänzte der 46-Jährige und erntete dafür einiges Schmunzeln im Gerichtssaal.

Im Gerichtssaal Das Schwurgericht des Landgerichts mit dem vorsitzenden Richter Benjamin Meyer-Kuschmierz, Richterin Julia Merkle, Richter Felix Schmidhäuser sowie den Schöffen Stephan Lundt und Bianca Klaiß. Für die Staatsanwaltschaft: Staatsanwältin Michaela Nörr. Nebenklage-Vertreter: Rechtsanwalt Rainer Speidel. Verteidiger: Rechtsanwalt Thomas Mende. Gutachter: Dr. Iris Schimmel (Medizin) und Dr. Stephan Bork (Psychologie). (ath)

Die offensichtliche Reue sowie der ebenfalls deutlich sichtbare, positive Lebenswandel retteten den 46-Jährigen am Ende vor dem Gefängnis. »In diesem Fall war es eindeutig zugunsten des Angeklagten, dass bis zum Prozess viel Zeit vergangen ist«, erklärte Staatsanwältin Michaela Nörr in ihrem Plädoyer. Der Angeklagte habe einen »guten Eindruck« gemacht und zudem Glück gehabt, dass die damaligen Verletzungen bei seinem Opfer nicht lebensgefährlich gewesen seien - dazu fehlten allerdings nur wenige Zentimeter. Nörr sah keinen Tötungsvorsatz, auch weil der Angeklagte von seinem angeschnallten, in einem tiefergelegten BMW-Coupé sitzenden und »hilflosen« Opfer abließ.

Auch gab es keine einschlägigen Vorstrafen - bisher war der arbeitslose Bautechniker durch Trunkenheitsfahrten und Beamtenbeleidigung aufgefallen. »Gerade noch« könne man die zweijährige Strafe daher zur Bewährung aussetzen, betonte Nörr und forderte unter anderem eine dreijährige Bewährungszeit mit regelmäßigen Abstinenznachweisen. Diesem Antrag folgte am Ende auch das Schwurgericht um den Vorsitzenden Richter Benjamin Meyer-Kuschmierz. Der 46-Jährige muss an sein Opfer zudem 2.000 Euro Schmerzensgeld bezahlen und 150 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Das Urteil ist bereits rechtskräftig. (GEA)