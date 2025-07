Betreuung der Grundschulkinder wird für Mössinger Eltern nächstes Jahr teurer

Wer sein Kind in Mössingen außerhalb der Schulzeiten in die Betreuung gibt muss mehr zahlen FOTO MEYER

MÖSSINGEN. Ab dem Schuljahr 2026/27 sind die Kommunen in der Pflicht: Dann greift der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Für die Stadt Mössingen bedeutet dies, zusätzliche Räume und zusätzliches Personal bereitzustellen. Angesichts der klammen Haushaltslage, so die Verwaltung, sei das nur zu bewerkstelligen, indem man die Gebühren für die Betreuung außerhalb der Schulzeiten erhöhe.

Seit 2021 seien die Anmeldezahlen stark gestiegen, die Struktur der Kernzeitbetreuung, bis nachmittags halb vier, müsse angepasst werden. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, Kapazitäten zu bündeln, indem Betreuungsplätze für bestimmte Tageszeiten oder für die Ferien, zusammengelegt werden: Kinder aus den Teilorten würden dann in der Kernstadt betreut. Eltern aus Talheim und Öschingen wehrten sich dagegen.

Die Stadt beschloss, an allen Grundschulen der Stadt zusätzliche Betreuungsplätze einzurichten. Das kostet einiges an Geld. Die Verwaltung schlug vor, die Gebühren erstmals seit fünf Jahren anzuheben. In der Debatte darüber sprach sich Kai Buckenmaier (LiST) während der Gemeinderatssitzung gegen eine pauschale Gebührenerhöhung aus: Er schlug eine am Einkommen der Eltern orientierte Abgabe vor.

Kai Buckenmaier sprach sich für am Elterngehalt orientierte Erhöhung aus

Katharina Matheis (Grüne) warf ein, die Stadt müsse sparen, die Kürzungen beträfen aber vor allem den sozialen Bereich: Familien, Kinder, Angehörige. Im Tagesordnungspunkt zuvor hatte die Verwaltung ihren Antrag auf Erhöhung der Friedhofsgebühren durchgebracht, bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung. Warum, fragte Katharina Matheis, übe die Stadt Zurückhaltung darin, zusätzliches Geld über den Autoverkehr in der Stadt einzunehmen?

Kämmerin Heidrun Bernhardt wehrte sich: »Man kann nicht sagen, dass man die Eltern schröpft.« Oberbürgermeister Michael Bulander betonte, die Stadt habe in den letzten Jahren ein Vielfaches in Kinder, als in die Verkehrsinfrastruktur investiert, zuletzt zehn Millionen Euro in die Kindertagesstätte Hinter Höfen. Er bat, diese Themen auseinanderzuhalten.

Daran wollte sich LiST-Rätin Claudia Jochen nicht halten. Sie empörte sich darüber, dass Mössingen eine autofreundliche Stadt sei: »Das Parkhaus darf 24 Stunden rumstehen!« Weil sie in ihrer Argumentation die angemessene Lautstärke deutlich überschritt, rügte sie der OB. Das Gremium stimmte der Vorlage der Verwaltung bei drei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen zu. (GEA)