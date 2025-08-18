Besucher strömen aus allen Richtungen zum Öschinger Filsenbergfest

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN-ÖSCHINGEN. Mit Jacken bekleidet wanderten die Besucher am Sonntag von unterschiedlichen Richtungen den Filsenberg hinauf. Und trotz des Anstiegs behielten sie diese zum Gottesdienst auf der Anhöhe im Freien bei eher kühlen Temperaturen zunächst an. Zum Fest an der Vereinshütte hatte die Albvereins-Ortsgruppe Öschingen eingeladen.

Der Posaunenchor spielte zum Gottesdienst und hunderte Leute sangen die Lieder mit. Pfarrer Clemens Hägele pries die Natur, die Gott ringsum so wunderschön geschaffen habe. Hägele erzählte die Geschichten dreier heutiger Menschen und regte damit zum Nachdenken an.

Nachmittags hellte es zusehends auf, die Temperaturen stiegen und die Gäste kamen scharenweise – sei es zu Fuß oder mit den E-Bikes – oben in T-Shirts an. Unter kleinen Sonnenschirmen genossen Besucher die Natur. Am Lagerfeuer grillten sie Stockbrot. Kinder warfen Ringe, schossen mit dem Fußball auf ein Tor und warfen Bälle. Neben kühlen Getränken gab es Steak und rote Wurst. Danach wanderten einige zum Bohlberg und zum Teufelsloch, um sich später wieder mit Kaffee und Kuchen zu stärken.

Für die Öschinger Ortsgruppe ist die Organisation hoch oben auf dem Berg mit einigem Aufwand verbunden, wie Vorstand Eugen Egerter berichtete. Neu sei im Verein eine Familiengruppe. Einige jüngere Leute wanderten den Weg vom Dorf zusammen hinauf. Besonders stolz ist Egerter auf den von der Bäckerei Schneider hergestellten »Filsenbergwecken«. Er wird eigens für das Fest hergestellt und soll den Berg darstellen. »Die Leute kommen aus allen Richtungen«, so Egerter. Das Filsenbergfest gibt es seit 1971 am jetzigen Standort an der Vereinshütte. Ausgerichtet wird es bereits seit 1966, zuerst am Teufelsloch. Anlass war das »Spiel- und Singtreffen der Deutschen Wanderjugend des Lichtensteingaus«. Damals standen nicht nur Singen und Tauziehen auf dem Programm, sondern auch ein Fußballspiel: Öschingen gegen die »übrige Welt«. Und Öschingen gewann mit 6:2. (GEA)