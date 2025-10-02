Bekommt Mössingen zwei neue Häuser für die Feuerwehr?

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Es ist ein Ausgabenpaket mit Ansage. Schon im Februar, als der Gemeinderat die Wahl von Christian Streib zum Kommandanten der Feuerwehrabteilung Belsen bestätigte, machte Michael Bulander deutlich, dass da was auf die Stadt zukommt. Die Abteilung, so der Mössinger OB, brauche nicht nur ein neues Fahrzeug, sondern auch eine neue Unterkunft. Das ist aber noch der kleinere Brocken. Auch das Feuerwehrhaus der Abteilung Stadtmitte entspricht nicht mehr den Anforderungen, sodass ein weiterer Neubau fällig wird. Oder ein gemeinsames zentrales Feuerwehrhaus für beide Abteilungen?

Mit diesen Fragen beschäftigt sich seit Juli 2024 die Arbeitsgruppe »Zukunftsprojekt Feuerwehr Mössingen«, der neben dem OB und Baubürgermeister Martin Gönner auch der für öffentliche Ordnung zuständige Fachbereichsleiter Klaus Preisendanz und Feuerwehrkommandant Bernd Strohmaier sowie als externer Berater Ralf-Jörg Hohloch vom Freiburger Büro für Gefahrenabwehrplanung angehören.

Viel zu klein ist der 1981 zum Feuerwehrhaus umgebaute Farrenstall in Belsen. Foto: Philipp Förder

Eine Standortanalyse als Ergebnis des Denkprozesses wird am Montag, 6. Oktober, im Gemeinderat vorgestellt. Von Verwaltung und Feuerwehr gibt es schon mal ein klares Votum: zunächst Neubau eines Feuerwehrhauses für die Abteilung Belsen, der auch »in der aktuell finanziell schwierigen Zeit darstellbar« sei, und später Bau eines Feuerwehrhauses für die Abteilung Stadtmitte am Standort Schlattwiesen Nord/Ost am Nordring.

»Außerordentlich schwierig« sei die Standortsuche gewesen, schreibt die Verwaltung in ihrer Vorlage für den Gemeinderat.Schließlich gilt es viele Kriterien zu berücksichtigen: Wohnort und Arbeitsplätze der Feuerwehrleute, die Abdeckung des Einsatzgebiets angesichts der Zeitvorgaben, Größe und Geländezuschnitt des Grundstücks, baurechtliche Vorgaben, Lärmschutz und Verkehrsanbindung und nicht zuletzt die Hochwassergefahr. Wäre ja ziemlich peinlich, wenn die Feuerwehr im Katastrophenfall nicht ausrücken könnte, weil das Feuerwehrhaus überflutet ist.

1981 umgebaut

Für Belsen blieben am Ende zwei Varianten zur Auswahl: ein Neubau am bestehenden Standort in der Geißhäuserstraße 3 oder in der Mössinger Straße. Dass etwas passieren muss, ist offensichtlich. Die derzeitige Unterkunft ist der ehemalige Farrenstall, der 1981 zum Feuerwehrhaus umgebaut wurde. Für ein neues Fahrzeug wäre die Garage zu klein. Zudem gibt es dort im Wohngebiet weder Parkplätze noch ausreichend Fläche zum Üben. Auch für die Jugendfeuerwehr sind keine Räumlichkeiten vorhanden.

Aus Sicht der Feuerwehr sind beide Varianten möglich. Benötigt wird ein Grundstück mit mindestens 2.000 Quadratmetern Fläche. Zwar ist das gesamte Grundstück in der Geißhäuserstraße rund 3.400 Quadratmeter groß, aber das teilt sich die Feuerwehr mit einem Kindergarten. Würde der Platz für die Feuerwehr vergrößert, müsste für den Kindergarten Ersatz geschaffen werden. »Eine Zeitschiene für die Umsetzung ist derzeit nicht absehbar!«, heißt es in der Standortanalyse. Zudem müsste für die Bauzeit ein Provisorium geschaffen werden.

Das städtische Grundstück in der Mössinger Straße wäre ausreichend groß. Allerdings müsste der Bebauungsplan geändert und mit Blick auf die umgebende Wohnbebauung ein Lärmgutachten erstellt werden. Im Vergleich der voraussichtlichen Kosten schneidet dieser Standort mit 3,6 Millionen Euro deutlich besser ab als der an der Geißhäuserstraße mit 4,4 Millionen Euro.

Um eine andere Größenordnung, nämlich mindestens zwölf Millionen Euro, geht es bei einem Neubau für die Abteilung Stadtmitte. Ihr derzeitiges Domizil in der Goethestraße 9 wurde 1954 gebaut und im Jahr 2000 saniert und umgebaut. Den heutigen Anforderungen genügt es nicht mehr. Es gibt keine Duschen, keine räumliche Trennung für Männer und Frauen, zu wenig Parkplätze. Außerdem ist es um die Fahrzeuge herum in der Halle viel zu eng, wodurch bei einem Einsatz in der Hektik die Unfallgefahr steigt. Eine Erweiterung des bestehenden Hauses ist jedoch nicht möglich. Für ein neues Feuerwehrhaus mit zehn Fahrzeugstellplätzen und einer Waschhalle wären mindestens 10.000 Quadratmeter Fläche nötig. Auch hier schälten sich am Ende zwei potenzielle Standorte heraus: Schlattwiesen Nord/Ost und der Bereich Butzenbadstraße/Kurze Hirschen hinter dem Rathaus jenseits der Bahnlinie.

Das Problem bei der Variante Schlattwiesen: Weil die Dauer des Umlegungsverfahrens, der Bauleitplanung und der notwendigen Erschließungsarbeiten nicht abschätzbar sind, lässt sich zur zeitlichen Umsetzung nichts sagen. Zudem sind die geschätzten Kosten mit 13,4 gegenüber 12 Millionen Euro deutlich höher.

Standort nicht geeignet

Weil der Standort Butzenbadstraße in Richtung Belsen liegt, hat der Gutachter auch den Bau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses für beide Abteilungen ins Spiel gebracht. Unter dem Gesichtspunkt der Kosten von rund 15 Millionen Euro wäre dies die wirtschaftlichste Variante. Mit 19.200 Quadratmetern wäre die Fläche auch groß genug. Der Nachteil: Für etwa ein Viertel des Mössinger Stadtgebiets im Norden und Osten könnte die vorgegebene erste Eintreffzeit von zehn Minuten nicht eingehalten werden. Auch die Verkehrsanbindung ist nicht unproblematisch. Das Fazit der Feuerwehr: "Die betroffenen Abteilungsführungen sind sich einig, dass der Standort nicht geeignet ist. (GEA)