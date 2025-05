Bürgermeister Heß ehrte Gomaringer mit herausragenden Leistungen

Sportlerehrung Gomaringen mit Bürgermeister Steffen Heß (sitzend, in der Mitte), Stefan Grauer (vorn links) und Stefan Broszeit (vorne rechts).

GOMARINGEN. Dauergäste dieser Ehrung sind die Leichtathleten des TSV Gomaringen. Kugelstoßer Timo Bauer (U18) gewann die Regionalmeisterschaften. Luis Hornung wurde mit der 4 x 400-Meter-Staffel Dritter bei den Süddeutschen Meisterschaften. Justine Schanz und Lilli Eidher wurden mit der 4 x 100-Meter-Staffel Zweiter der Landesmeisterschaften. Dort holten die U20-Athleten Arne Beckmann (3 x 1000-Meter-Staffel) und Marit Höner (Fünfkampf und Siebenkampf) den Titel.

Alexander Seeger, seit 1998 Junioren-Bundestrainer, glaubt, dass Yannick Graf, über 1.500 Meter 5. der deutschen Meisterschaften, und U16-Mehrkämpferin Elisabeth Nawroth die nächsten Schritte auf der Erfolgsleiter machen. 400-Meter-Hürdensprinterin Karoline Sauer, Vierte bei den deutschen Meisterschaften, trainierte zuletzt unter Vollprofi-Bedingungen. Nach ihrer Rückkehr vom Psychologiestudium in den USA ließ sie sich bei der Polizei ausbilden, die Karoline Sauer zuletzt aufgrund ihrer Erfolge für zwei Jahre freistellte.

Leichtathleten, Kunstradler und Sportschützen immer bei Ehrung dabei

Beim RV Gomaringen wachsen traditionell stets gute Kunstradfahrerinnen heran: Anna Pfeifer, Josephine Kreth und Leonie Rilling gewannen jeweils die Bezirksmeisterschaften. Im Bezirk waren auch die Sportschützen Thomas Helmer, Domenik Hilgendorf, Florian Helmer, Nico Burkhard und Dirk Hilgendorf von der Schützengilde Gomaringen in ihren jeweiligen Disziplinen siegreich. Ihr Vereinskamerad Tim Schuler belegte Platz 3 bei den Württembergischen Landesmeisterschaften mit der Schnellfeuerpistole.

Am internationalen Mathematik-Teamwettbewerb »Bolyai« nahmen Schülerinnen und Schüler der Schlossschule teil. Die Drittklässler Pia Saller, Daria Temko, Ciro De Marco und Roumaissa Ben Zaied gewannen, die Viertklässler Florian Roth, Benjamin Schur, Mira Gerster und Tim Ehmann wurden Zweite.

Junge Mathematiker und Musiker aus Gomaringen strichen Erfolge ein

Gomaringer Erfolge gab es auch bei »Jugend Musiziert«: Ronja Schreibauer und Sarah Engel gewannen, zusammen mit der Hechingerin Hannah Kachel und Jonathan Lörcher aus Mössingen den Regionalwettbewerb bei den Quartetten des Jahrgangs 2013. Lucia Schreibauer gewann den Bundeswettbewerb mit dem besten Blockflöten-Solo. Alle fünf werden an der Jugendmusikschule Steinlach unterrichtet.

Die Handballer des CVJM Dusslingen-Gomaringen holten wieder Landestitel en masse: Die Damen, die Herren, die weiblichen B-, C- und E-Jugend-Teams wurden württembergischer Meister. Die Auszeichnung für die Jüngsten nahm die Kleinste aus den Händen des Sportkreis-Vorsitzenden Ulrich Junginger entgegen: Victoria Repka, die zum Handball mitging, als ihr kleiner Bruder damit begann.

CVJM-Handballer aus Gomaringen und Dusslingen nationale Spitze

Auf Bundesebene wurden die Herren Dritter, die Damen wurden Deutsche Meister – und das als Ausrichter des Turniers in der Sporthalle des Schulzentrums auf dem Hönisch. Die Halle wird derzeit umgebaut. Daher kamen die Gomaringer und Dusslinger CVJM-Handballer nicht erneut als Veranstalter infrage. Ein anderer Veranstalter fand sich nicht. »Daher findet dieses Jahr leider keine Deutsche Meisterschaft statt«, bedauerte Eva »Muddi« Schmidtmann, mittlerweile nur noch Co-Trainerin.

In ganz anderen Bereichen sind die beiden zuletzt Geehrten zu Hause. Stefan Broszeit wurde mit dem hessischen Staatspreis für Kunsthandwerker ausgezeichnet. Er bilanzierte: »Ich kann nur jedem empfehlen, Schreiner zu lernen.« Der ehemalige Koch Stefan Grauer wurde letztes Jahr bei der Heim-WM in Stuttgart vor 15.000 Besuchern Grillweltmeister. Mittlerweile gibt er auch Grillkurse. Zu Hause, so Grauer, grille er mittlerweile kaum noch. (GEA)