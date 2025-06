Autor enthüllt in Tübingen die Wahrheit über die Dinosaurier

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Nicht nur Kinderaugen beginnen zu leuchten, wenn es um Dinosaurier geht. Einige Arten sind spätestens seit »Jurassic Park« echte Filmstars geworden - Millionen Jahre nach ihrem Aussterben. In Museen sind sie Besucher-Magneten, populäre Darstellungen finden sich in vielen Comics, aber auch in der Kunst. Und immer wieder aufs Neue befassen sich Autoren mit den Riesenechsen. Bernhard Kegel ist einer davon. Der 72-Jährige hat spannende Romane wie das »Ölschiefer-Skelett« geschrieben, sich aber auch ganz ernsthaft mit der Forschung zu den großen Echsen befasst. In seinem jüngsten Werk »Ausgestorben um zu bleiben. Dinosaurier und ihre Nachfahren« lüftet er ziemlich kurzweilig einige der Geheimnisse. Ein guter Anlass für die Tübinger Paläontologen, Kegel zum Gedenktag für den Geologie-Professor Frank Westphal einzuladen.

Frank Westphal war Kustos der Sammlung von 1963 bis 1980 - und in dieser Funktion Nachfolger von Friedrich August Quenstedt, der gut 150 Jahre davor wesentliche Teile dessen zusammengetragen hat, was im Institut in der Sigwartstraße zu sehen ist. Der Professor war lange im Vorstand der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg. Kollegen und Studenten haben ihn als »den großen Kümmerer für alle Belange des Instituts« erlebt, hieß es bei früheren Ehrungen. Das Prinzip: »Irgendwo brennt’s, Westphal macht’s«, ist offenbar bewährte Praxis im Institut gewesen.

Doktorarbeit über Riesen-Salamander

Davon hat auch der wissenschaftliche Nachwuchs profitiert. Der gebürtige Berliner habe den jungen Leuten geholfen, »das aus sich herauszuholen, was in ihnen steckt«. Seine Vorlesungen waren oft überfüllt, seine Exkursionen häufig überbucht. Grob geschätzt hat Westphal in Tübingen um die 5.000 Prüfungen abgenommen. Er selber hat seine Doktorarbeit über Riesen-Salamander geschrieben.

Kegel weiß, wie sehr die Saurier die Fantasie der modernen Menschen beschäftigen. Seit ein großes Skelett des T. Rex im Berliner Naturkundemuseum steht, hat die Zahl der Besucher dort um 40 Prozent zugenommen. Keine andere Tiergruppe stößt auf solch großes Interesse.

Eher Rotkehlchen als Krokodil?

Den Tyrannosaurus gibt's definitiv nur noch als Fossil. Aber Verwandte bevölkern quicklebendig den ganzen Globus. Die mehr als 11.000 Arten von Vögeln sind Abkömmlinge einer kleinen Gruppe von Raubdinos. Federn waren schon vor Jahrmillionen weit verbreitet im Dino-Reich. Den T. Rex stellen sich alle nur mit Schuppenpanzer vor. »Vielleicht hatte auch er Federn«, verriet Kegel. Ernsthafte Forscher sind der Ansicht: »Dinos ähnelten eher Rotkehlchen als Krokodilen.« Wobei die Federn damals noch nicht zum Fliegen dienten, sondern als Schmuck und zum Schutz gegen Kälte. Die Schutzpanzer wiederum dürften nicht so massiv gewesen sein, wie man lange glaubte, sondern eher zerbrechlich. »Sie eigneten sich eher für Showkämpfe«, ist Kegel überzeugt.

Auch die gängige Vorstellung vom »Weltherrscher T. Rex« muss korrigiert werden. In Nordamerika war die Begeisterung für Dinos offensichtlich schon sehr früh ganz enorm. Die Folge: Fast alle Namen, die Dino-Fans heute auswendig runterrattern können, bezeichnen amerikanische Arten - obwohl es überall imposante Funde gab und für Dino-Liebhaber einiges zu entdecken bliebe. Ob Triceratops, Stegosaurier, Velociraptor oder Brontosaurus: Sie bevölkerten den amerikanischen Kontinent, der damals noch ziemlich anders aussah und durch große Wassermassen in drei Teile geteilt war. T. Rex war sozusagen »Inselbewohner«, er lebte nur auf der langgestreckten Fläche im Westen.

Wilder Streit um die Funde

Auch mit der Geschichte der Entdeckungen und der frühen Forschung hat sich Kegel in seinem Buch beschäftigt und Erstaunliches notiert. Mit Mary Anning hat eine Frau eine ganze Reihe der Fossilien gefunden, die von Wasserbewohnern stammen. Gar nicht friedlich ging's zwischen Othniel Charles Marsh und Edward Drinker Cope gegen Ende des 19. Jahrhunderts zu: Die beiden lieferten sich die »Bone Wars«, also heftige Konflikte um die Knochen, und waren in der Wahl der Mittel nicht zimperlich, wenn es darum ging, den jeweils anderen aus dem Feld zu schlagen. Um dem anderen keine neuen Funde zu überlassen, wurden die angeheuerten Grabungshelfer auch für Sabotageaktionen eingesetzt.

William Buckland aus Oxford hingegen war ein eigenwilliger Sonderling, der seine Wissenschaft »Untergrundkunde« nannte und sich zum Ziel gesetzt hatte, alles auf den Tisch zu bringen, was hätte möglicherweise essbar sein können. Wenn Kegel vom Menü mit Maulwurf und Schmeißfliegen berichtet, wähnen sich manche Besucher im Gruselkabinett und hören lieber weg.

Es gab mehr kleine als große

Was am Ende schon keinen mehr wundert, aber in der Fantasie der Dino-Fans kaum eine Rolle spielt: Es muss vor Jahrmillionen jede Menge kleiner Saurier gegeben haben, die das Bild von der damaligen Welt vervollständigen. Ihre Fossilien sind extrem schwer zu finden und werden vermutlich auch leicht übersehen. Doch die Forscher sind sicher: »Es gab mehr kleine als große.« (GEA)