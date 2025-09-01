Ausfall der Ammertalbahn: Zuversicht trotz Ratlosigkeit

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Erleichterung im Tübinger Landratsamt war jüngst geradezu spürbar, als die Verantwortlichen des Zweckverbandes ÖPNV im Ammertal zu einer Verbandsversammlung zusammenkamen und eigentlich nur Positives zu vermelden hatten: Durch den Inselbetrieb - seit Dezember verkehren die Züge der Ammertalbahn nur zwischen Herrenberg und Tübingen - und der damit einhergehenden Abkopplung von der Ermstalbahn nach Bad Urach stiegen die Pünktlichkeitswerte der Ammertalbahn in ungeahnte Höhen. Beste Werbung für das Schienenprojekt sei dies, befand Landrat Joachim Walter. Und dann das: Am 27. August wurde der Bahnbetrieb auf der Ammertalbahn komplett eingestellt. Es sei zu »übermäßigen Verschleißerscheinungen« sowohl an den Radsätzen der Züge als auch an den Gleisen gekommen.

Betriebswerk in Tübingen zur Wartung ungeeignet

»Der Zweckverband und DB Regio arbeiten mit einem Team aus Spezialisten für Fahrzeug- und Infrastrukturtechnik daran, die Ursache zu ermitteln und eine Lösung zu finden«, erklärt Geschäftsführerin Sarah Wüstenhöfer vom Zweckverband Ammertalbahn. Die Ursache ist weiterhin unbekannt, zu einer Gefährdung für Reisende sei es aber nicht gekommen, versichert Wüstenhöfer: »Der Verschleiß liegt innerhalb der zulässigen Toleranzen und führt in keinster Weise dazu, dass die Gleise nicht befahrbar sind oder gar die Sicherheit gefährdet wird.«

Züge nach Herrenberg werden von Gleis 13 am Tübinger Hauptbahnhof mindestens bis zum 14. September keine Züge mehr abfahren. Foto: Alexander Thomys Züge nach Herrenberg werden von Gleis 13 am Tübinger Hauptbahnhof mindestens bis zum 14. September keine Züge mehr abfahren. Foto: Alexander Thomys

Als Vorsichtsmaßnahme wurden die Fahrzeuge dennoch stillgelegt, bis die Ursache für den übermäßigen Verschleiß gefunden und behoben werden kann. Dabei hat die Ammertalbahn auch damit zu kämpfen, dass die Elektrozüge derzeit die Werkstatt in Ulm nur über Umwege erreichen können. Eine Reparatur im Bahnbetriebswerk in Tübingen ist nicht möglich. »Die Werkstatt in Tübingen ist weder für elektrische Züge noch für derart lange Fahrzeuge ausgelegt«, erklärt Wüstenhöfer. »Ebeneso gibt es in Tübingen keine Einrichtung zur Reprofilierung der Radsätze.«

Busnotverkehr durch Schienenersatzverkehr ersetzt Auf die Sperrung der Ammertalbahn und den damit einhergehenden Ausfall der Linie RB63 reagierte der Zweckverband Ammertalbahn zunächst mit einem provisorischen Busnotverkehr, der inzwischen in einen regulären Schienenersatzverkehr umgewandelt wurde. Die Abfahrtszeiten am Tübinger Hauptbahnhof in Richtung Herrenberg sind von 4 Uhr bis Mitternacht jeweils gleich: die Busse fahren 20 und 50 Minuten nach jeder vollen Stunde ab, also im Halb-Stunden-Takt. Zusätzliche Fahrten finden samstags und sonntags um 0.50, 1.50 und 2.50 Uhr statt. Bedient werden dabei folgende Haltestellen: Tübingen Hauptbahnhof, Tübingen Rheinlandstraße, Unterjesingen Süd, Unterjesingen KSK, Unterjesingen Brunnenhalde, Pfäffingen Bahnhof, Entringen Hauffstraße, Entringen Obere Straße, Altingen Bahnhof, Gültstein-Kirche, Herrenberg-Kreiskrankenhaus und Herrenberg ZOB. In Herrenberg fahren die Busse jeweils 25 und 55 Minuten nach jeder vollen Stunde zwischen 4 und 23 Uhr ab, sowie samstags und sonntags um 0.55, 1.55 und 2.55 Uhr. (ath)

In einem SWR-Beitrag spekulierte der Bahnexperte Gerhard Schnaitmann, dass die starke Abnutzung von den verhältnismäßig scharfen Kurven im Tübinger Stadtgebiet herrühren könnte. Dem widerspricht Geschäftsführerin Wüstenhöfer. »Es handelt sich hier um eine Theorie von Herrn Schnaitmann. Uns liegen bislang keinerlei Erkenntnisse vor, dass der Gleisbogen im Bahnhof Tübingen die Ursache für den erhöhten Verschleiß ist.« Das Phänomen sei schließlich neu aufgetreten - in der Vergangenheit habe es keine Probleme gegeben. Zudem sind die Züge der Ammertalbahn im Bereich der Unistadt ohnehin nur mit maximal 50 Stundenkilometern unterwegs.

Sicher ist dagegen, dass die Schäden an den Gleisen nur auf den Streckenabschnitten gefunden wurden, die nicht im Rahmen der Sanierung der Ammertalbahn und den Vorbereitungen für die Regionalstadtbahn Neckar-Alb zwischen 2019 und 2022 zweigleisig ausgebaut, elektrifiziert und erneuert wurden. »Die gesamte Infrastruktur der Ammertalbahn – ob umgebaut oder nicht - entspricht dem aktuellen Stand der Technik und wird regelmäßig entsprechend der gültigen Vorschriften überprüft und gewartet«, betont indes Wüstenhöfer. Dennoch scheint ein Zusammenhang mit den »alten« Gleisen gegeben zu sein: »Die Gleise weisen in verschiedenen Bereichen auf der gesamten Strecke der Ammertalbahn einen Verschleiß auf, der zum Verschleiß an den Radsätzen passt.«

Wüstenhöfer hofft, dass die Ammertalbahn am 14. September wieder in den (Ferienbedingt reduzierten) Normalbetrieb gehen kann und bleibt zuversichtlich: »Nach aktuellem Stand gehen wir davon aus, danach den Betrieb wieder aufzunehmen. Das Bestreben des ZÖA und von DB Regio ist es, die Einschränkungen so kurz wie möglich zu halten.« Skepsis scheint allerdings angebracht, wie ein Blick auf die Schwäbische-Alb-Bahn zwischen Ulm und Gammertingen zeigt. Dort ruhte in der »Spurkranzkrise« nach hohem Verschleiß an den Radreifen und Schienen der Verkehr auf einem Teilstück bei Gammertingen über mehrere Monate, nachdem zuvor auch Erneuerungsmaßnahmen in Höhe von 1,8 Millionen Euro keinen durchschlagenden Erfolg gebracht hatten. Zwischenzeitlich machte sich Ratlosigkeit breit. Wie hoch die Kosten zur Behebung der Probleme auf der Ammertalbahn ausfallen werden, ist derzeit ebenfalls noch völlig unklar. »Die Kosten können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden«, bestätigt Wüstenhöfer. (GEA)