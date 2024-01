Bei früheren Winterfeiern des TSV Gomaringen führten alle Abteilungen etwas auf – bis die Theatergruppe entstand. Am Samstag hatte sie ihren zwanzigsten Auftritt. Regisseur Gerd Strohmaier gelang Einzigartiges: Er brachte alle 17 Akteure zusammen, die in den bisherigen Aufführungen auf der Bühne standen und fand in der Komödie »Camping, Koks und Hollywood in Bad Gomaringen« für jede(n) passende Rollen.

Ein wieder einmal umwerfender Auftritt der Theatertruppe des TSV Gomaringen. Hier ein Teil des Ensembles (von links): Volker Lück, Karl-Heinz Dally, Uli Richter, Elke Stier, Peter Renz, Gerd Wurster, Benni Knoblich und Teresa Astfalk. Foto: Michael Sturm Ein wieder einmal umwerfender Auftritt der Theatertruppe des TSV Gomaringen. Hier ein Teil des Ensembles (von links): Volker Lück, Karl-Heinz Dally, Uli Richter, Elke Stier, Peter Renz, Gerd Wurster, Benni Knoblich und Teresa Astfalk. Foto: Michael Sturm

