Auf den Spuren der jüdischen Schule in Wankheim

KUSTERDINGEN-WANKHEIM. Zwischen 1825 und 1848 hatte Wankheim eine eigene jüdische Schule. Wie es dazu in einer evangelisch geprägten Gemeinde des 19. Jahrhunderts auf den Härten kam, interessierte die Historikerin Sabrina Julia Jost und ihren Mann Jan Peter Kosok, studierter Geograf, der inzwischen ebenfalls Jost heißt. Dafür haben sie unter anderem Quellen aus dem Staatsarchiv Sigmaringen ausgewertet. Kürzlich präsentierte Jan Peter Jost einige Ergebnisse im Tübinger Landratsamt, seine Frau war erkrankt. Die Rede eröffnete die Reihe »Auf den Spuren einer jüdischen Gemeinde – Tübingen und Wankheim«, wie Kreisarchivar Wolfgang Sannwald zu Beginn sagte. Sie beziehe sich auf Erkenntnisse aus dem Sammelband »Jüdisches Leben in Wankheim. Gegeneinander – Nebeneinander – Miteinander«, herausgegeben vom Kusterdinger Archivar Manuel Mozer im vergangenen Jahr. Nach Jost stellte der frühere Tübinger Kulturamtsleiter Wilfried Setzler vor allem anhand von Inseraten aus Zeitungen von 1840 bis 1870 die Erwerbstätigkeit in Wankheim und Tübingen lebenden Juden dar. Dabei handelte es sich, wie er selbst erklärte, um einen »Werkstattbericht«. Eine Veröffentlichung folgt.

Bemerkenswerte Entwicklung

Die jüdische Gemeinde in Wankheim entstand 1774, als Freiherr Friedrich Daniel von Saint-André den ersten jüdischen Familien gegen die Zahlung von Schutzgeld die Niederlassung in dem Dorf erlaubte. Diese Entwicklung war bemerkenswert, da in Württemberg seit 1498 ein Ansiedlungsverbot für Juden bestand, von dem nur reichsritterschaftliche Gebiete wie Wankheim eine Ausnahme darstellten.

Die Gemeinde wuchs in den folgenden Jahrzehnten kontinuierlich an. 1844 erreichte sie ihren Höhepunkt mit 118 Personen in 25 Haushalten, was etwa 20 Prozent der Dorfbevölkerung ausmachte. Die jüdischen Familien lebten ursprünglich vom Handel mit Trödelwaren, später spezialisierte sich die Gemeinde auf den Handel mit Vieh, Hopfenstangen und anderen Waren.

Die jüdische Schule in Wankheim existierte zwischen 1825 und 1848 als eigenständige Konfessionsschule, wie Jost darlegte. Nach anderen Quellen wird der Beginn auch mit 1827 angegeben. Jost fand indes zwei innerhalb von einer Woche verfasste von Sixt August Malblanc, Wankheimer Pfarrer von 1819 bis 1839, aus dem Jahr 1825. Er schreibt an das Oberamt Tübingen und an das Dekanatsamt, welche Lehrbücher der jüdische Lehrer Salomon Holländer in seinem Unterricht verwendete, vom christlichen Ortsprovisor Schnitzer, der Unterricht in den Elementarfächern gab und von der Bezahlung der Lehrer. Die christliche Gemeinde war indes nicht willens, die jüdischen Kinder in ihre Schule aufzunehmen. Pfarrer Malblanc verweist auf die vermeintliche »Unreinlichkeit und häufige Krätze«, die den Juden zur Last gelegt wurde. Schule war Teil der religiösen und kulturellen Infrastruktur der Gemeinde, die neben einem Friedhof (seit 1774), einer Synagoge (1835–1883) und einer Mikwe (rituelles Bad) bestand.

»Die jüdische Schule in Wankheim zeigt, wie auch kleinere jüdische Gemeinden bemüht waren, ihren Kindern sowohl religiöse als auch säkulare Bildung zu ermöglichen«, sagte Jost. Zunächst war die »Juden-Schule« kein eigenständiges Gebäude, sondern wurde beispielsweise auch als Bet-Raum verwendet. »Im Lauf der Geschichte durchlief die jüdische Schule starken räumlichen Veränderungen«, sagte Jost. Von einem als Schule genutzten Wohnraum entwickelte sie sich zu einem eigenen Schulhaus mit Lehrerwohnung. Das einstige Gebäude in der Heerstraße 1 wird in Dokumenten als »hell und geräumig« beschrieben.

Die Schule war als jüdische Konfessionsschule organisiert. Da die Gemeinde eher arm war, waren die Lehrer zugleich Vorbeter und Schächter. Diese Personalunion war typisch für kleinere jüdische Gemeinden, da der Lehrer nicht nur den Unterricht erteilte, sondern auch wichtige religiöse Funktionen ausübte – als Vorbeter bei Gottesdiensten und als Schochet (ritual geschulter Schlachter) für die koschere Fleischversorgung.

Ein Württemberger Erlass aus dem Jahr 1825 verschärfte laut Jost bestehende Konflikte und die Lehrer mussten sich genaueren Prüfungen unterziehen. Außerdem wurden die Rabbiner von der Schulaufsicht ausgeschlossen. Allerdings mangelte es ohnehin an Lehrern und da die Wankheimer Gemeinde arm war, konnte sie vergleichsweise wenig bezahlen. Der erste Lehrer der eigenständigen jüdischen Schule Salomon Holländer absolvierte die Prüfung mit zahlreichen Bestnoten, kehrte jedoch schon bald in seine Heimat auf eine Lehrerstelle in Dettensee, einem heutigen Stadtteil von Horb zurück, wo er das doppelte Gehalt erhielt. Die Gemeinde sah sich nach einem neuen Lehrer um und stellte Jakob Wolf aus Hechingen an.

Dieser hatte zwar kein Examen, konnte aber Schächten und Vorsingen. Aus Briefen von Pfarrer Malblanc konnte Jost rekonstruieren, dass das Consistorium dafür kein Verständnis hatte. 1832 wurde die Wankheimer Gemeinde dem Bezirksrabbinat Mühringen zugeteilt. Das Bezirksrabbinat Mühringen war zwischen 1832 und 1911 für die Gemeinden Mühringen, Rexingen, Baisingen, Unterschwandorf, Wankheim, Nordstetten und später auch Horb und Tübingen zuständig, wie Jost zur überregionalen Einordnung darlegte. Es galt zeitweise als das für die jüdische Geistesgeschichte bedeutendste und flächenmäßig größte Rabbinat in Württemberg. 1833 bestand Levisohn eine erneute Prüfung mit »mittelmäßig« gerade so. So konnte er als Lehrer an der jüdischen Schule Wankheim und zugleich Vorsänger und Schächter angestellt werden. Levisohn erkrankte allerdings und zog 1839 weg. Als Nachfolger wurde David Gundelfinger angestellt. Er leitete die jüdische Schule bis Ende der 1840er-Jahre und brachte ihr eine gewisse Kontinuität. Er heiratete außerdem 1842 mit Johanna Hilb eine einheimische Jüdin. Weil er befördert werden wollte und wegen Konflikten mit dem jüdischen Gemeindevorstand wurde er 1849 versetzt.

19 jüdische Kinder in 1850

Nach 1849 wurde schließlich die Konfessionsschule aufgelöst und nur noch als Religionsschule weitergeführt. Dies bedeutete, dass die jüdischen Kinder fortan gemeinsam mit den christlichen Kindern den allgemeinen Unterricht besuchten, während sie nur noch separaten Religionsunterricht erhielten.

1850 lebten 19 jüdische Kinder in der Gemeinde und besuchten die Schule. Ab 1850 setzte die Abwanderung der jüdischen Familien aus Wankheim ein. Nach der bürgerlichen Gleichstellung und der damit verbundenen Freizügigkeit zogen viele Familien in die umliegenden Städte, vor allem nach Tübingen, aber auch nach Reutlingen, Nürtingen und Stuttgart. Wie Jost herausfand, waren es 1866 nur noch acht Kinder 1871 vier und 1875 eines.

Im Mai 1882 beschloss die Israelitische Oberkirchenbehörde, den Sitz der die Wohnorte Wankheim, Reutlingen und Tübingen umfassenden jüdischen Gemeinde nach Tübingen zu verlegen. Dies bedeutete das Ende der eigenständigen jüdischen Gemeinde in Wankheim. Die Synagoge wurde 1883 abgebrochen und das Baumaterial für den Neubau der Tübinger Synagoge in der Gartenstraße verwendet. (GEA)