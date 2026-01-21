Auf den Spuren der alten Gomaringer Kolonialwarenläden

So sah's wohl in den 70ern in der Metzgerei Kuttler aus. Fein säuberlich hängen die geräucherten Würste an der Wand, die Frischwaren werden in der Auslage gekühlt.

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. »Die Tour steht, aber es kommt immer wieder was Neues ans Licht«, erklärt Stephan Rilling vom Schwäbischen Albverein Gomaringen. Sieben Kilometer soll sie sein, die Wanderung, bei der sich Rilling mit allen Interessierten auf die historischen Spuren der Gomaringer Lebensmittelläden begeben will. »Wir besuchen nicht nur die Orte, an denen früher Kolonialwarenläden waren, sondern auch Bäckereien und Metzgereien«, erklärt er. Das passe ins Konzept, weil es ja auch mit Lebensmitteln zu tun habe.

Um die Recherchearbeit nicht »bis ins Unendliche« zu treiben, hat sich Rilling bis auf die Zeit um 1900 beschränkt. Während des frühen 20. Jahrhunderts haben sich die ehemals auf Kolonialwaren spezialisierten Läden weiterentwickelt und in der Breite vor allem Grundnahrungsmittel und Drogerieartikel angeboten. Tatkräftige Unterstützung aus der Forschung hat er dabei von Beatrice Burst bekommen, die ihm bereits bei der vergangenen, historischen Themenwanderung zu den Gomaringer Gasthäusern geholfen hatte. Die Historikerin vom Geschichts- und Altertumsverein hat dazu in wochenlanger Kleinarbeit eine Excel-Tabelle erstellt, auf der sie die Adressen verzeichnet hat, zu denen sie aufschlussreiche Informationen sammeln konnte.

Akribische Quellenarbeit

Eine verlässliche Quelle für die Recherche waren dabei die Kirchenbücher. Die haben allerdings einen kleinen Haken: »Neben den Namen stand vielfach leider nur der Beruf 'Kaufmann' drin«, erklärt Burst. Was genau die Persönlichkeiten verkauft haben, ergebe sich daraus aber nicht. Grundsätzlich habe sie alles zusammengetragen, »was man über die Leute wusste, sei es aus dem Gomaringer Heimartbuch oder aus Erzählungen.« Ein nicht zu überschätzender Zeitzeuge sei dabei ein Kollege aus dem Verein gewesen, der sich kraft seines Alters und des guten Gedächtnisses noch an viele Läden persönlich erinnern konnte. »Ohne ihn wären uns viele Standorte durch die Lappen gegangen«, sagt die Historikerin.

An der Wiesaz bei der Platzbrücke hatte Bernhard Schrade seinen Laden. Er war einer von mehreren Inhabern, die mit kleinen Kolonialwarenläden die Menschen in Gomaringen versorgt haben. Foto: Geschichts- und Altertumsverein Gomaringen An der Wiesaz bei der Platzbrücke hatte Bernhard Schrade seinen Laden. Er war einer von mehreren Inhabern, die mit kleinen Kolonialwarenläden die Menschen in Gomaringen versorgt haben. Foto: Geschichts- und Altertumsverein Gomaringen

Zusätzlich halfen die zahlreichen historischen Fotografien von Gomaringen und ihren Bürgern, die in einem Bilderband veröffentlicht wurden. »Dabei sind auch etliche Fotos von Läden, die man anhand der Adressen gut finden konnte«, erklärt die Forscherin, die auch Nachlassakten und Inventurlisten durchforstet hat. Oft seien die Läden auch innerhalb der Familie weitervererbt worden oder jemand anders habe den Standort mit einem neuen Konzept - später dann unter dem Dachverband von Handelsketten wie Edeka oder Spar - übernommen. Zusammen mit Namen, Adressen und Bildern hat Burst eine bislang 47 Standorte umfassende Liste erstellt, wer und wo in früheren Zeiten Gomaringen mit Lebensmitteln versorgt hat.

Einkaufszentrum Lindenstraße

Nur: Wann und über welchen Zeitraum genau die Läden betrieben wurden, wird daraus nicht ersichtlich. Dann ist die Forscherin auf Erinnerungen der älteren Gomaringer Bürgerschaft angewiesen oder muss anhand der Quellenlage Schlüsse zur wahrscheinlichsten Erklärung ziehen. Eines der Einzelhandels-Zentren, die gut gefasst werden können und wo sich viele Spuren alter Kolonialwarenläden finden lassen, ist die obere Lindenstraße: Dort, wo heute der Lebensmittelladen »Emmy Lindgrün« sitzt.

»Hier war ein zentraler Platz mit vielen Geschäften«, weiß Wanderführer Rilling. Auf einer kurzen Strecke, beginnend etwa auf der Höhe der Schlossschule, finden sich Nachweise zweier Bäckereien, dreier Gemischt- und Lebensmittelhändler sowie einer Metzgerei. Johann Martin Kuttler, seines Zeichens Bäcker, wurde am 10. Oktober 1871 geboren und in seiner Gemeindebäckerei in der Lindenstraße 26 verortet. »Dort konnte man seinen Brotteig hinbringen und der wurde dann gebacken«, erzählt Rilling, der sich selbst noch an einige alte Einkaufsläden erinnert. Eine ehemalige Metzgerei wird im Gebäude der Hausnummer 42 vermutet, die ebenfalls einem Kuttler, allerdings mit dem Vornamen Manfred, gehört haben soll.

Viele Läden haben sich nach und nach größeren Handelsketten angeschlossen - so wie der niederländischen Kette Spar. Foto: Geschichts- und Altertumsverein Gomaringen Viele Läden haben sich nach und nach größeren Handelsketten angeschlossen - so wie der niederländischen Kette Spar. Foto: Geschichts- und Altertumsverein Gomaringen

Dass sich hier gleich drei Kolonialwarenläden finden, die teilweise zeitgleich existiert haben könnten, spricht für einen erhöhten Bedarf, schlussfolgert Rilling. Bis die großen Supermärkte Einzug in die Wiesaz-Gemeinde erhielten, gab es Einkaufsmöglichkeiten nahe des Schlosses, in Hinterweiler und am alten Rathaus. Auch in der Tübinger Straße konnten Lebensmittel eingekauft werden.

Auf den Spuren der Kolonialwarenläden Die Tour des Schwäbischen Albvereins startet am Sonntag, 25. Januar, um 13 Uhr vom ZOB aus in Richtung Hinterweiler, von dort geht's über die Schillerstraße und die Tübinger Straße nach und nach in Richtung Altes Rathaus, ehe es über die Lindenstraße zurück zum ZOB geht. Die Strecke beträgt ungefähr sieben Kilometer, angedacht sind zweieinhalb Stunden. »Wir wollen damit auch Leute hinterm Ofen vorlocken, die keine Vereinsmitglieder sind«, sagt Wanderführer Stephan Rilling. Jeder, der sich für die Ortsgeschichte interessiere, könne teilnehmen - kostenlos. (pru) gomaringen.albverein.eu

So richtig los mit den größeren Märkten ging es wohl in den 80er-Jahren, erinnert sich Rilling, die dann nach und nach die kleinen Läden verdrängt haben. »Ich würde sagen, der erste große Supermarkt in Gomaringen war der Spar mit Metzgertheke im Untergeschoss der heutigen Sparkasse in der Bahnhofstraße.« Dort habe es sogar Einkaufswägen gegeben. In den kleineren Läden habe man das damals noch nicht gebraucht. »In meiner Kindheit waren die kleinen Läden noch vollgestopft bis unter die Decke«, erzählt Rilling. Zuerst eher mit verpackten Waren, dann kamen teilweise - wenn kein Bäcker in der Nähe war - die ersten Backwarenauslagen dazu. »Gemüse und Obst gab's von unseren Gärtnereien«, vermutet der Wanderführer. Denn selbst die kleinsten Läden müssen ja von irgendwo her ihre Waren bezogen haben. (GEA)