Angehörigen von Menschen mit Demenz Entlastung bieten - Schulung in Mössingen

MÖSSINGEN. Menschen, die an Demenz erkrankte Angehörige betreuen, haben es oft nicht leicht. Denn: »Die Reflexion bei den Erkrankten über ihre eigene Situation geht ganz früh verloren«, betont Silvia Phleps von der Gerontopsychiatrischen Beratungsstelle der Zieglerschen in Mössingen. Zumeist würden die Erkrankten nicht einsehen, dass sie Hilfe benötigen.

Finanziert wird Phleps Stelle über den Landkreis Reutlingen, zuständig ist sie für das gesamte Steinlachtal. »Menschen mit Demenz haben zudem oft Angstzustände, manche auch wahnhaftes Verhalten.« Ein passendes Angebot gerade für Menschen, bei denen die Krankheit noch nicht sehr weit vorangeschritten ist, gebe es Tübingen – aber nicht in Mössingen und Umgebung.

Da soll nun Abhilfe geschaffen werden: Gesucht werden Freiwillige, die in die Haushalte mit Demenzerkrankten gehen und den Angehörigen zumindest ein paar wenige Stunden Entlastung bringen. Ihnen Zeit verschaffen, um selbst zum Arzt zu gehen, einkaufen oder auch mal Sport zu treiben. Oder sich einfach mal zwei bis drei Stunden zu erholen. Denn: Die Betreuung von Demenzkranken ist fordernd, herausfordernd, körperlich und psychisch anstrengend.

Am Donnerstag, 24. Juli, und Montag, 28. Juli, wird Fachfrau Stephanie Maser jeweils zwischen 16 und 19 Uhr in einem Schulungskurs den Interessierten Grundlagen zu Demenzerkrankungen vermitteln. Wie kann die Kommunikation mit Betroffenen funktionieren? Auf welches herausfordernde Verhalten können Ehrenamtliche treffen? Welche Möglichkeiten der Aktivierung und Tagesgestaltung gibt es? Antworten auf all diese Fragen wird Maser an den beiden Abenden liefern.

Anmeldungen sind erforderlich, betont Tanja Wagner als Regionalleiterin der Zieglerschen. Zehn Personen haben sich bereits angemeldet, das Interesse an dem Thema ist also vorhanden. »Wir haben fast täglich Anfragen von Angehörigen von Menschen mit Demenz«, betont Silvia Phelps. Grundsätzlich sei es extrem schwierig, Unterstützung für Demenzerkrankte zu finden – die ja genauso wie alle anderen Menschen mit zunehmendem Alter auch, in ihrer eigenen Umgebung bleiben möchten. Aber: Die Einsichtsfähigkeit, dass die Erkrankten Hilfe benötigen, fehlt fast immer.

Organisiert wird die Hilfe, die nun entstehen soll, über das Nachbarschaftshilfe Netzwerk Mössingen in Kooperation mit Silvia Phleps. »Es gibt ja schon ganz viel, was das Netzwerk anbietet«, erläutert Dr. Reinhard Schweizer als Vorsitzender des Netzwerks. »Unser Herzstück ist eine Hotline und ein Dienst, über den vor allem eine Begleitung bei Arztbesuchen angefragt wird oder für das Einkaufen, für kleinere Reparaturen.«

Ein weiteres Standbein des Netzwerks sind ein Spielenachmittag und ein offener Mittagstisch, der immer freitags in der Schulmensa in der Goethestraße angeboten wird. »Über die Hotline haben wir aber auch immer wieder Anfragen zur Demenzbegleitung erhalten, das konnten wir aber nicht leisten«, so Schweizer. So kam die Idee zustande, zusammen mit Silvia Phelps solch einen Kurs auf die Füße zu stellen.

Die Hoffnung bestehe nun, dass sich ausreichend Freiwillige finden, die an dem Kurs teilnehmen – und sich danach auch bereit erklären, zu den betroffenen Menschen zu gehen. Die Schulung sei kostenlos, den Freiwilligen winke bei den Einsätzen eine Ehrenamtspauschale. Eingesetzt werden die Freiwilligen laut Phleps flexibel und nicht verpflichtend.

Sollten die Ehrenamtlichen nach ihren Besuchen in den Haushalten Fragen haben, bietet Silvia Phleps Hilfe und Beratung an, sie stehe als eine Art Supervisorin im Hintergrund zur Verfügung. Eines sei aber sicher und klar: »Angehörige von Menschen mit Demenz brauchen dringend Entlastung.« Weil die Betreuung von erkrankten Personen (heraus)fordernd und auch nervenaufreibend ist. Klar sei aber auch, so betont Phleps, »dass es Grenzen für den Besuchsdienst gibt«. (GEA)