Es soll ein Erholungskurs für die Verbindung zwischen Herrenberg und Tübingen werden: Um die Pünktlichkeit zu verbessern und die Anschlüsse in Herrenberg besser erreichen zu können, fahren die Züge der Ammertalbahn in Zukunft nicht mehr zwischen Tübingen und Bad Urach. So plant der Verband, das »Grundvertrauen« in die Verbindung zurückzugewinnen.

Endstation Tübingen: Nach Reutlingen und Urach müssen die Fahrgäste umsteigen. Die Zügen von Herrenberg enden künftig in Tübingen. Foto: Hans Jörg Conzelmann Endstation Tübingen: Nach Reutlingen und Urach müssen die Fahrgäste umsteigen. Die Zügen von Herrenberg enden künftig in Tübingen. Foto: Hans Jörg Conzelmann

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.