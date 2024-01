Trotz gestiegener Einnahmen aus der Gewerbesteuer hat Sparen Priorität – das war der Tenor der Haushaltsreden in der Sitzung des Kirchentellinsfurter Gemeinderats am Donnerstag. Das Kämmerinnen-Duo Alessandra Göller und Sarah Herrmann bekam von allen Seiten Lob für den Haushalt 2024. Noch vergangenes Jahr war vielfach angenommen worden, er werde möglicherweise nicht genehmigungsfähig sein.

Auch in der Karlstraße wird 2024 weitergebaut – ein dicker Posten im Etat der Gemeinde Kirchentellinsfurt. Foto: Michael Sturm

