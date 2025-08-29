AfD-Streitgespräch in Tübingen: Kommunalaufsicht hat keine Bedenken

Um Schaden von der Stadt abzuwenden, hat sich der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer auf eine Podiumsdiskussion mit der AfD eingelassen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Das Regierungspräsidium Tübingen (RP) sieht keinen Anlass für eine »aufsichtsrechtliche Intervention« gegen das geplante Streitgespräch zwischen Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer und dem AfD-Bundestagsabgeordneten Markus Frohnmaier. Das teilte die Tübinger Linke mit, die eine Rechtmäßigkeit der Veranstaltung von der Kommunalaufsicht – und damit vom RP – hatten prüfen lassen.

»Rein rechtlich ist das Vorgehen der Stadt zulässig. Das wollten wir aber vorsichtshalber genau wissen«, erklärte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Tübinger Linken, Tom Besenfelder. »Wir halten es nach wie vor für falsch, dass Herr Palmer den Höcke-nahen AfD-Landesvorsitzenden Frohnmaier zu einer städtischen Veranstaltung ein halbes Jahr vor der Landtagswahl exklusiv einlädt.«

Frohnmaier ist 34 Jahre alt. (Archivfoto) Foto: Bernd Weißbrod/DPA Frohnmaier ist 34 Jahre alt. (Archivfoto) Foto: Bernd Weißbrod/DPA

Die Linke argumentierte damit, dass im Sinne der Neutralität und Gleichbehandlung die Dienstleistung, eine Partei als einzige einzuladen und sich die Veranstaltung von dieser auch noch bezahlen zu lassen, jeder Partei angeboten werden müsse.

Klare Haltung des RP

Das sieht das RP anders, denn das Angebot kam nicht von der Stadt, sondern von der AfD. »Einer Pressemitteilung der Stadt ist zu entnehmen, dass die AfD angeboten hatte, die Demonstration abzusagen, wenn der Oberbürgermeister sich im Gegenzug bereiterklären würde, mit AfD-Abgeordneten in einer Halle in Tübingen eine öffentliche Diskussion zu führen«, heißt es seitens des Präsidiums. Palmer habe das zugesagt, weshalb »in einem solchen Fall keine Pflicht besteht, von sich aus alle andere Parteien zum selben Podium einzuladen.« Da die Bereitschaft des OBs zu einer Diskussion zudem bekannt sei, bestand genug Gelegenheit für andere Parteien, mit entsprechenden Wünschen auf die Stadt zuzugehen.

Auch die hundert reservierten Plätze für die Anhänger der AfD seien zulässig und verstoßen nicht gegen das Neutralitätsgebot. »Es ist zu berücksichtigen, dass bei der konkreten Veranstaltung ein Vertreter nur einer Partei teilnehmen wird.« Dadurch liege ein sachlicher Grund für die Reservierungen vor – und keine Ungleichbehandlung anderer Parteien.

Kosten könnten eingeklagt werden

Ähnliches gilt für die von der Linken bemängelte Sicherheit, dass die Kosten von rund 15.000 Euro für das Streitgespräch am Ende doch aus der Stadtkasse berappt werden müssen – schließlich liege kein Vertrag, sondern nur eine schriftliche Zusage der AfD vor, die gesamten Kosten zu übernehmen.

Diese Zusage sah das RP als ausreichend an und Ansprüche könnten, »falls sie nicht eingehalten werden sollten, eventuell gerichtlich durchgesetzt werden.« Zudem sei das Regierungspräsidium davon überzeugt, dass die Stadt sämtliche Kosten der AfD in Rechnung stellen werden. »Der städtische Haushalt wird durch die Veranstaltung voraussichtlich nicht belastet.« (GEA)