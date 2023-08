Abenteuer und Spiel in der Natur: Naturkindergarten in Dußlingen eingeweiht

Bitte aktivieren Sie Javascript

DUSSLINGEN. Die Johanniter haben ihren Naturkindergarten »Rammertfröschle« an der Ohnhalde-Hütte in Dußlingen eingeweiht. Zur Feier hatte Bürgermeister Thomas Hölsch neben den beiden Kita-Bauwagen einen Fahnenmast aufrichten lassen, an dem jetzt das Wappen mit dem Dußlinger Löwen wedelt.

»Unser Löwe auf der Fahne steht als Symbol für dieses Gemeinschaftsprojekt des Dußlinger Gemeinderats«, erklärte Hölsch bei der Einweihungsfeier. Für die Einrichtung des Johanniter Naturkindergartens dankte er neben der Johanniter-Unfall-Hilfe auch allen anderen, die das Projekt begleitet und mit Fachwissen unterstützt hatten. Denn nur zwei Bauwagen für die Kinder hinzustellen und alles sei erledigt, ganz so einfach sei es nicht, betonte Hölsch. Eine Baugenehmigung für die Kita-Bauwagen, Naturschutzaspekte bei der Standortauswahl oder der Beflaggungserlass für den Fahnenmast – alles Regelungen, die es abzuhaken galt. Alles sei jetzt gut abgeschlossen, freute sich Thomas Hölsch, und der Standort sei auch dank Revierförster Reinhold Gerster perfekt ausgewählt.

Vierter Kindergarten im Oktober

Die Kinder haben sich seit dem Kita-Start im September vergangenen Jahres gut eingelebt. »Wir haben jetzt schon ein paar Jahreszeiten in der Natur erlebt und viele Tiere teilweise hautnah kennengelernt«, berichtete die Kita-Leiterin Carolin Vater von den Johannitern. Von Spinnen über Wildschweinfelle, die im Wald gefunden wurden, bis hin zu ausgestopften Dachsen, Füchsen oder Tierskeletten haben die Drei- bis Sechsjährigen inzwischen einiges erkundet. Und ein eigenes Rammertfröschle-Lied haben sie auch komponiert, wie alle bei der Einweihungsfeier hören durften. Danach ging es für die Einweihungsgäste im Gänsemarsch zur nahen Waldlichtung: Hier haben die Kinder in den letzten Monaten einen großen Outdoor-Spielplatz aufgebaut, inklusive Waldtoilette samt Klodeckel.

Mit der (Natur-)Pädagogik haben die Johanniter fundierte Erfahrungen – bundesweit betreibt die Hilfsorganisation rund 500 Kindergärten. Der hiesige Regionalverband Württemberg Mitte mit Sitz in Tübingen hat innerhalb eines Jahres drei Naturkindergärten eröffnet. Ein Vierter steht für Oktober in den Startlöchern. (eg)