Ab sofort kann in der Öschinger Ortsmitte wieder eingekauft werden

Florian und Janine Bächle (in der Mitte) haben am Freitag eine Filiale ihrer Nahversorger-Kette Emmiy in Öschingen eröffnet. Unterstützung bekommen sie von ihren Verpächtern der Kreisbaugesellschaft Tübingen, für die Geschäftsführer Matthias Sacher (rechts) und Meik Hilpert zu Besuch waren.

MÖSSINGEN-ÖSCHINGEN. Öschingen zum Einkaufen nicht mehr verlassen müssen - davon hat der ein oder andere Bürger vielleicht schon geträumt. Als die zuletzt betriebene Supermarkt-Filiale in der Falkenstraße - praktischerweise direkt im Ortskern neben dem Rathaus gelegen - vor zwei Jahren dichtgemacht hat, verschwand damit auch die einzige Möglichkeit, einen großflächigen Einkauf innerhalb der Ortsgrenzen zu erledigen.

Bis jetzt. Seit Donnerstagnachmittag gibt es im Erdgeschoss der einst schon als Supermarkt genutzten Immobilie eine Emmiy-Filiale. Der Selbstbedienungs-Vollversorger ist zwischen 5 und 23 Uhr geöffnet, sieben Tage in der Woche. Ab 7 Uhr gibt's an Werktagen frische Weckle und andere Backwaren, am Wochenende ab 8 Uhr. In den Kühlschränken stapelt sich nicht minder frische Metzgerware, die Gefriertruhen sind bis zum Rand mit Tiefkühlpizzen und anderen praktischen Fertiggerichten gefüllt.

Auf den 150 Quadratmetern Ladenfläche werden neben frischem Gemüse auch Drogerieartikel, Getränke, Nudeln, Saucen und Gewürze angeboten - eben alles, was ein Vollversorger so verkauft. Rund 3.500 Artikel sind im Sortiment. Die Waren werden an einer der zwei Selbstbedienungskassen bezahlt, überwacht wird die Ladenfläche mit Kameras. Die Kosten sind vergleichbar mit regulären Supermärkten - zumindest, was Markenprodukte und die günstigeren Alternativen angeht. Rechts des Eingangsbereichs gibt es eine kleine Kaffeestation mit Sitzgelegenheiten - nicht nur als Service, sondern auch, um als Treffpunkt für einen kleinen Schwatz zu dienen.

»Wir haben das Sortiment so ausgesucht, dass man das Dorf zum Einkaufen nicht mehr verlassen muss«, erklärt der Betreiber Florian Bächle. Der gelernte Ingenieur hat sich zusammen mit seiner Frau Janine mit der kleinen Selbstbediener-Kette vor einigen Jahren selbstständig gemacht. Die Filiale in Öschingen ist die dritte im stetig wachsenden Portfolio der jungen Familie. »Dabei achten wir darauf, dass wir die Grundnahrungsmittel so regional wie möglich beziehen.« Man sorge aber auch dafür, dass es Alternativen für den kleineren Geldbeutel gebe. Und die Betreiber seien offen für Wünsche: »Wir haben extra noch einige Regalreihen leer gelassen, um unseren Kunden nachträglich das bieten zu können, was sie gern wollen.« An eine kleine Auswahl veganer Ersatzprodukte haben die Betreiber ebenso gedacht wie an gluten- und laktosefreie Lebensmittel.

Nicht nur den Bächles ist daran gelegen, dass es in Öschingen wieder einen Vollversorger gibt. Auch für Matthias Sacher von der Kreisbaugesellschaft Tübingen, der die Immobilie in der Falkenstraße 4 gehört, ist der neue Selbstbediener ein Gewinn für die ehemals eigenständige Gemeinde am Fuße der Alb. »Unter einer rein wirtschaftlichen Sicht sollte man das Projekt nicht betrachten«, sagt der Geschäftsführer - weshalb man für den Laden keine hohe Pacht nehme. »Sagen wir's mal so: Allein um die Modernisierungskosten durch die Pacht wieder reinzuholen, müsste man das Geschäft ein paar hundert Jahre lang betreiben.« 2021 - mit dem Einzug der damaligen Supermarkt-Filiale - habe man die Räume energetisch saniert und mit modernster Technik und Elektrik ausgestattet.

Das kommt den Bächles heute zugute. In einem extra Raum soll eine separate Einheit entstehen, in der schon bald Alkohol verkauft werden kann - mit Einlasskontrolle. »Der Zutritt wird dann nur mit einem Ausweis funktionieren«, sagt Bächle. Das sei auch einer der Gründe, warum die Filiale um 23 Uhr schließe. »Wir wollen Rücksicht auf die Anwohner nehmen.« Niemandem sei geholfen, wenn sich nachts ein Brennpunkt in Öschingen entwickle, weil Nachtschwärmer rund um die Uhr hier einkaufen könnten. (GEA)