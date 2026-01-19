20 Jahre Musik in der Villa Eugenia in Hechingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

HECHINGEN. Im Januar startet die Konzertreihe »Musik in der Villa«, die vom Kulturverein Hechingen in der Villa Eugenia in Hechingen ausgerichtet wird. Bis in den Sommer gibt es sieben Konzerte, die – wie alle Veranstaltungen im Jahr 2026 – unter dem Motto »20 Jahre Musik in der Villa« stehen.

Die Konzertreihe findet auch in Zusammenarbeit mit der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen statt und gibt den Trossinger Studierenden und Lehrenden die Möglichkeit, in einem attraktiven Umfeld und unter professionellen Bedingungen aufzutreten.

Auftaktkonzert am Samstag, 24. Januar: Unter dem Programmtitel »Frühlingsträume« präsentieren Alice Fuder (Sopran) und Clemens Müller (Klavier) in der Rotunde Lieder von Franz Schubert, Louis Spohr und Richard Strauss.

Als zweites Konzert findet am Samstag, 21. März, in der Stadthalle »Museum« ein Doppel-Liederabend statt. Es spielen die beiden Duos Wilma Kvamme (Mezzosopran) und Felix Otto (Klavier) sowie Ella Marshall Smith (Sopran) und Julia Seckler (Klavier).

Am Sonntag, 19. April, herrschen in der Rotunde der Villa Eugenia Frühling, Sommer, Herbst und Winter gleichzeitig: Auf dem Programm steht ein jazzig-grooviger »Remix« von Antonio Vivaldis »Vier Jahreszeiten« aus der Feder von Johannes Söllner – interpretiert von von Melanie Kirch (Violine) und Johannes Söllner (Klavier).

Zum Muttertag am Sonntag, 10. Mai, wird es wieder in der Rotunde ein Kinderkonzert als Matinee (11 Uhr) geben. Clemens Müller (Klavier) und Christoph Schanze (Erzähler) gestalten eine musikalische Lesung für Kinder ab vier Jahren. Ab 9.30 Uhr gibt es Kinderschminken von Inga Caglia und für ein kleines Frühstück wird auch gesorgt sein.

Am Sonntag, 14. Juni, erklingt in der Rotunde »Alte Musik« aus der italienischen Spätrenaissance: Studierende der Gesangsklassen Alte Musik der Musikhochschule Trossingen präsentieren Madrigale von Maddalena Casulana und Luzzasco Luzzaschi.

Unter freiem Himmel und bei hoffentlich schönstem Sommerwetter findet am Sonntag, 5. Juli, auf der Terrasse der Villa Eugenia die mittlerweile schon traditionelle »Sommerreise« mit Studierenden der Liedgestaltungsklasse der Hochschule für Musik Trossingen unter der Leitung von Clemens Müller statt.

Am Sonntag, 2. August, gibt es ein Wiedersehen mit dem Schauspieler Andreas Hutzel, der – begleitet von Martina Tegtmeyer (Akkordeon) und Jan Baruschke (Violine) – aus »So zärtlich war Suleyken« von Siegfried Lenz liest.

Beginn ist jeweils um 19 Uhr, mit Ausnahme des Kinderkonzerts am 10. Mai. Karten sind an der Abendkasse sowie im Vorverkauf für 25 Euro erhältlich. Zudem ist die Kartenreservierung online möglich. (eg)

www.kulturverein-hechingen.de