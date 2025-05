Übung: Nehrener Feuerwehr simuliert Brand in Pflegewohnhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEHREN. Der Alarm wurde zehn Minuten nach zwei Uhr am Freitagnachmittag ausgelöst. Zwei Minuten später war das Fahrzeug des Einsatzleiters vor Ort, die anderen Fahrzeuge folgten fast unmittelbar. Die Nehrener Feuerwehr hatte für ihre Hauptübung einen kurzen Anfahrtsweg: Die Floriansjünger, unterstützt von Kameraden aus Dußlingen und dem DRK, übten den Ernstfall im Nehrener Pflegewohnhaus, wenige Meter vom eigenen Feuerwehrhaus entfernt.

Den Einsatzort für die Hauptübung, das Pflegewohnheim, hatte die Nehrener Feuerwehr ausgewählt. Für das Szenario war Daniel Junger zuständig. Der Stockacher Feuerwehrmann gründete vor drei Jahren die Organisation »Zusammen Stark«, die sich darauf spezialisiert hat, solche Übungen zu organisieren, durchzuführen und zu dokumentieren. Letzteres führe schon mal zu Irritationen, dann nämlich, »wenn jemand mit einem Klemmbrett nebenher läuft«.

Verbesserte Simulation für die Übenden

Insgesamt führe dies allerdings zu einer verbesserten Simulation für die Übenden, die nicht wissen, was auf sie zu kommt, so Junger. Für den Einsatz im Pflegewohnheim an der Nehrener Bubengasse hatte er sich ein Brand-Szenario ausgedacht: In einem Wohntrakt im oberen Stockwerk brachte er eine Nebelmaschine zum Einsatz. »Dort ist nahezu null Sicht. Das sind realistische Bedingungen«, kommentierte Junger vorab.

Im Aufenthaltsbereich warteten zehn Bewohnerinnen und Bewohner zusammen mit Pflegepersonal auf den Beginn des Einsatzes. Sie hatten beste Sicht auf die Tür, die zum vernebelten Trakt führte. »Wie im Kino«, meinte eine Bewohnerin. Um diese Tür zu erreichen, hätten die Nehrener Floriansjünger über das Treppenhaus anrücken können. Das taten sie allerdings nicht.

Angriff von der Brunnenstraße her

Der Nehrener Kommandant Florian Michels, Leiter des Einsatzes, entschied sich während der Erfassung der Lage für eine andere Taktik: »Wenn wir die Tür geöffnet hätten, wäre das Treppenhaus stark verraucht worden. Da standen jede Menge Leute.« Stattdessen ließ er die Kameraden von außen angreifen, über die Gebäudeseite an der Brunnenstraße. Dort hatten die Feuerwehrleute zunächst eine Hürde zu überwinden: Mit Hilfe einer Steckleiter gelangten sie über die Mauer und den darauf angebrachten Metallzaun.

Von dort aus führte eine Treppe hoch zu einer Tür, die direkt zum verrauchten Trakt führte. Über diesen Weg retteten sie vier Personen, zwei reale und zwei Dummy-Puppen, die sie recht zügig gefunden hatten. Draußen wartete Personal des DRK, das die Geretteten in Empfang nahm, sie erstversorgte und untersuchte. Gegen Ende des Probe-Einsatzes gab es dann tatsächlich einen Ernstfall: In einem anderen Flügel des Pflegewohnheims brauchte eine Person Hilfe. Gut, dass die Rot-Kreuz-Helfer bereits vor Ort waren. Nach knapp einer Stunde war der Einsatz beendet.

Kritik an Aufstellung der Fahrzeuge

Im Nachgang kritisierte Daniel Junger die Aufstellung der Fahrzeuge. Die Schlauchlänge, um Löschwasser zu fassen, habe sich dadurch vergrößert. Dies, erklärte Florian Michels, sei dem Umstand geschuldet gewesen, dass der Bus durch die Bubengasse fährt. Diese war nur provisorisch abgesperrt, um den eng getakteten Busverkehr während der Übung nicht aufzuhalten. Im Ernstfall wäre das Fahrzeug umgeleitet worden, versicherte Michels.

Der Nehrener Kommandant wiederum lobte Junger für die Art, wie die Übung organisiert und durchgeführt worden war: »Es war wie ein Ernstfall. Von uns hat im Vorfeld keiner gewusst, was genau geübt wird.« Das Überwinden von Außenmauer und Zaun sei ein Fitness-Test vor allem für die Kameraden mit den schweren Atemschutzgeräten gewesen, die oben in den verrauchten Trakt vorgedrungen waren.

Dass die Nehrener Feuerwehr so schnell vor Ort war, sei nicht allein der Nähe des Einsatzortes geschuldet gewesen, betonte Florian Michels. In den letzten Jahren habe man nie länger als vier Minuten gebraucht, um einen Einsatzort zu erreichen, so der Kommandant der Nehrener Feuerwehr: »Wir haben unsere Sollzeiten nie überschritten, obwohl so wenig von uns hier im Flecken arbeiten.« (GEA)