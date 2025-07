»Überreguliert«: Tübinger Landrat gibt Tipps zum Bürokratie-Abbau

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. »Ich kann das Wort ‚Bürokratieabbau‘ nicht mehr hören, das sollte das Unwort des Jahres werden«, sagte einer der rund 25 Zuhörer und Zuhörerinnen am Montagabend im Tübinger Trafo. »Und dann kommen Sie hierher, um sich meinen Vortrag anzuhören«, sagte Tübingens Landrat Joachim Walter und das Publikum lachte. Warum? In Walters Ausführungen ging es genau darum – um Bürokratieabbau.

Denn: Im Trafo wurde mal wieder Klartext geredet, wie Eckhard Rahlenbeck eingangs betonte. Joachim Walter sei Jurist, seit 2003 Landrat im Kreis Tübingen und – im Herbst geht er in den Ruhestand. Am Mittwoch werde sein Nachfolger gewählt, so Rahlenbeck. Walters offizielle Verabschiedung sei das am Montagabend jedoch nicht gewesen, aber eine Möglichkeit, um einiges zu verdeutlichen.

So etwa über die überbordende Bürokratie, die Ministerpräsident Kretschmann laut Walter als »Brombeerhecke« bezeichnet habe. Da müsse einiges kräftig ausgeschnitten werden. »Da fehlt uns nichts, wenn vieles abgeschafft wird«. Beispiele führte der Landrat auch an: Krankenhäuser, Kindergärten, Pflegeheime und viele andere – alle beklagen sich über viel zu viel Dokumentation.

Aber auch im Landratsamt selbst finde sich Verbesserungswürdiges: Etwa beim Bundesteilhabegesetz – »da ist viel zu viel Bürokratie dabei, allein für die Bedarfsermittlung gibt es 50 Seiten Vorschriften zu beachten«. Was vor allem »viel Personal bindet«, so Walter. Fehler gebe es allerdings auch in den Verwaltungen selbst: »Wir müssen uns immer mal wieder erinnern, dass wir für die Menschen da sind – innerhalb des gesetzlichen Rahmens gibt es Spielräume.«

Es gelte, »das Sicherheitsdenken aufzugeben, wir müssen den Menschen wieder mehr zutrauen«, betonte Tübingens Landrat. Allerdings seien dabei nicht nur Verwaltungen gefordert, sondern auch alle Bürgerinnen und Bürger. »Wenn bei jeder Frage gleich nach der Zuständigkeit von Behörden gerufen wird, stimmt was nicht.« Die Menschen seien nicht mehr gewohnt, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. »Wir müssen auf allen politischen Ebenen umdenken, auch in den Verwaltungen und bei diversen Regelungen den Verstand einsetzen.«

Über zu viel Bürokratie werde sich im Übrigen schon seit Jahrhunderten beklagt. Dabei könne man heute durchaus von anderen Ländern lernen. Vom Baltikum etwa, wo die Digitalisierung laut Walter schon seit vielen Jahren massiv vorangetrieben wird – ohne die übermäßige Rücksicht auf Datenschutz.

Lernen könnten die Deutschen aber auch von Israel, wo der Landrat im Juni 2024 einen befreundeten Landkreis besucht hatte – genau an jenem Tag, als Israel den Iran mit Raketen angegriffen hatte. Trotz der Bedrohung durch iranische Gegenschläge hatte Walter sich in dem Landkreis eine neue Schule angesehen, die speziell für Flüchtlinge aus dem bedrohten israelischen Norden gebaut wurde.

Innerhalb von 14 Tagen sei die Schule entstanden. »Unter Einhaltung aller Vorschriften«, habe Walter gefragt. »Na klar«, sei die Antwort seines Landratskollegen gekommen. »Ich habe ja selbst alles genehmigt.« Ganz so schnell werde in Deutschland künftig nicht gebaut, aber: Die finanziellen und die personellen Ressourcen würden drastisch schwinden, das Zuviel an Bürokratie könne sich Deutschland schlicht nicht mehr leisten.

Allerdings seien künftig deutlich mehr Mut und Vertrauen gefordert. Angesichts des Drucks durch die zahlreichen Krisen werde es nun auch tatsächlich möglich, Bürokratie abzubauen. Und das in allen Bereichen.

Das sei auch dringend notwendig, denn »das Vertrauen in die Politik und die Handlungsfähigkeit des Staates ist verloren gegangen«. Die Bürokratie belaste das gesamte Land, Bürger, Wirtschaft, Verwaltungen und Politik. »Wir brauchen wieder Handlungsspielräume«, forderte Joachim Walter. »Wir brauchen einfache und praktikable Lösungen, wir sind überreguliert und benutzerunfreundlich.« Bezogen hatte der Landrat diese Aussage auf die Digitalisierung. Gleiches könnte man aber auch auf das gesamte Land beziehen. (GEA)